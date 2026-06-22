Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Jordan World Cup 2026 ticketsGetty
Book Jordan World Cup 2026 tickets now

Çeviri:

2026 Dünya Kupası Jordan biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Dünya Kupası
Ürdün

Al-Nashama’nın tarihi Dünya Kupası ilk maçını izlemek için biletlerinizi şu şekilde temin edebilirsiniz

Bu rüya nihayet gerçeğe dönüştü. Tarihinde ilk kez Ürdün, FIFA Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı. 

Bölgedeki devleri geride bırakarak muhteşem bir eleme kampanyası geçiren Jamal Sellami'nin oyuncuları, dünya sahnesinde iz bırakmak üzere Kuzey Amerika'ya doğru yola çıkıyor. Al-Nashama ruhu her zamankinden daha güçlü ve binlerce Ürdünlü, bu tarihi turnuvayı izlemek için seyahat planları yaptı.

Mousa Al-Tamari ve Yazan Al-Naimat, Kaliforniya ve Teksas’taki stadyumları coşturacak mı? Ürdün’ün ilk Dünya Kupası serüveninin bir parçası olmak için işte size bir fırsat. GOAL ile biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri öğrenin.

Ürdün Dünya Kupası biletleri Şimdi rezervasyon yapın

Ürdün'ün 2026 Dünya Kupası grup maç programı nedir?

Ürdün, heyecan dolu futbol ve devasa seyirci kitleleri vaat eden J Grubu'na çekildi. 

Avusturya ile oynayacakları ilk maç, San Francisco Körfez Bölgesi'nde tarihi bir gece olacak. Bunu, grup aşamasının en çok beklenen maçlarından biri olan Dallas'taki Arjantin ile oynanacak heyecan verici karşılaşma izleyecek.

TarihMaçMekanBiletler
16 Haziran 2026Avusturya - ÜrdünLevi's Stadyumu (San Francisco)Biletler
22 Haziran 2026Ürdün - CezayirLevi's Stadyumu (San Francisco)Biletler
27 Haziran 2026Ürdün - ArjantinAT&T Stadyumu (Dallas)Bilet

En ucuz Ürdün biletleri hangileridir?

Mevcut yeniden satış listeleri, FIFA'nın erken fiyat tahminleri ve halka açık en düşük fiyatlara göre, şu anda piyasada bulunan Ürdün biletleri şunlardır.

Fiyatlar, dinamik fiyatlandırma ve devam eden talep nedeniyle değişebilir.

SıraMaç (Tarih)Mekan (Şehir)Ortalama Fiyat Aralığı (Giriş Seviyesi)Bilet
1Ürdün - Arjantin (27 Haziran)Dallas Stadyumu (Arlington, ABD)340 $ – 780 $+Biletler
#2Avusturya - Ürdün (16 Haziran)San Francisco Körfez Bölgesi Stadyumu (Santa Clara, ABD)165 $ – 350 $+Biletler
#3Ürdün - Cezayir (22 Haziran)San Francisco Körfez Bölgesi Stadyumu (Santa Clara, ABD)145 $ – 290 $+Biletler
Not: Bilet fiyatları, dinamik fiyatlandırma ve yeniden satış talebine bağlı olarak düzenli olarak dalgalanmaktadır. Sıralamalar, yazının yazıldığı tarihte kamuya açık en yüksek fiyatları yansıtmaktadır ve turnuva yaklaştıkça değişebilir.

2026 Dünya Kupası Ürdün maç biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, başlıca resmi Dünya Kupası bilet çekilişleri (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

  • 1 Nisan'da başlayan SonDakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Ürdün Dünya Kupası biletleri Şimdi rezervasyon yapın

Ürdün 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Ürdün'ün grup maçları için biletler dört kategoriye ayrılmıştır. 1.Kategori, alt katta yer alan en iyi koltukları sunarken, 2. Kategori orta kat alanlarından dengeli bir görüş sağlar. 3.Kategori, üst katta yer alan uygun fiyatlı bir seçenektir; 4.Kategori ise en uygun fiyatlı seçenek olmakla birlikte, genellikle stadyumun en üst bölümlerinde yer alır.

Ürdün'ün tarihi grup aşaması serüveni için tahmini fiyatlar şöyledir:

  • Kategori 1: Alt katın en iyi koltukları (450 - 620 dolar)
  • Kategori 2: Orta kat/alt köşe koltuklar (280 $ - 400 $)
  • Kategori 3: Üst kat koltuklar (150 - 250 dolar)
  • Kategori 4: En uygun fiyatlı / Kısıtlı görüş ($60 - $120)

Dünya Kupası'nda Ürdün'den ne beklemeli?

Tutku, azim ve kararlı bir tavır bekleyin. Jamal Sellami yönetiminde Ürdün, ölümcül bir kontra atağa sahip, taktiksel olarak disiplinli bir takım haline geldi.

Tüm gözler, Ligue 1'de olağanüstü bir performans sergileyen ve takımın Dünya Kupası'na katılmasının arkasındaki itici güç olan Mousa Al-Tamari'ye çevrilecek. 

Onun yanında Yazan Al-Naimat ve Ali Olwan, her savunmayı zorlayabilecek bir hücum üçlüsü oluşturuyor. Ürdün, AFC Asya Kupası'nda iyi gününde en iyileri bile yenebileceğini gösterdi; şimdi de Al-Nashama'nın geldiğini tüm dünyaya göstermeye hazır.

Ürdün Dünya Kupası Kadrosunda Kimler Var? 26 Kişilik Nihai Kadro

Teknik direktör Jamal Sellami'nin liderliğinde Ürdün milli futbol takımı (The Chivalrous), 26 kişilik kadrosunu resmen belirledi. Erkekler FIFA Dünya Kupası finallerine ilk kez katılarak tarihi bir dönüm noktasını kutlayan Ürdün, son şampiyon Arjantin, Cezayir ve Avusturya'nın da yer aldığı zorlu J Grubu'nda mücadele edecek.

Takım, olağanüstü taktiksel organizasyona, sıkı bir takım ruhuna ve patlayıcı geçiş oyununa güveniyor. Kalede tartışmasız dayanak noktası Yazeed Abulaila’dır; onu, FC Seul’den Yazan Al-Arab ve Abdallah Nasib’in yer aldığı disiplinli bir savunma üçlüsü korur. Orta sahanın lokomotifi ve yaratıcı kıvılcım büyük ölçüde yıldız kanat oyuncusu Musa Al-Taamari’nin omuzlarındadır; eleme maçlarında attığı dokuz golle Ürdün’ü turnuvaya taşıyan dinamik forvet Ali Olwan ise Yazan Al-Naimat ile birlikte hücumun başını çekiyor.

İster tarihi maç takvimini inceleyin, ister Santa Clara ve Arlington’daki bilet durumunu takip edin, işte Ürdün’ü temsil eden 26 kişilik resmi kadro:

PozisyonOyuncuŞu anki Kulübü
KalecilerYazeed AbulailaAl-Hussein Irbid
 Abdullah Al-FakhouriAl-Wehdat
 Ahmad JuaydiAl-Wehdat
Defans oyuncularıYazan Al-ArabFC Seul
 Abdallah NasibAl-Hussein Irbid
 Mohammad Abu Al-NadiSelangor
 Yousef Abu Al-JazarEl-Hüseyin İrbid
 Mohammad HasheeshAl-Wehdat
 Saleem ObaidAl-Hussein Irbid
 Bara' MareiAl-Faisaly
 Feras ShelbaiehAl-Wehdat
 İhsan HaddadAl-Faisaly
Orta saha oyuncularıNoor Al-RawabdehSelangor
 Nizar Al-RashdanKatar SC
 Rajaei AyedAl-Hussein Irbid
 Ibrahim SadehAl-Karma
 Mohammad Al-DawoudAl-Wehdat
 Amer JamousAl-Zawraa
 Mahmoud Al-MardiAl-Hussein Irbid
 Mohannad Abu TahaAl-Wehdat
 Waseem Al-RiyalatAl-Faisaly
ForvetlerMusa Al-TaamariMontpellier HSC
 Yazan Al-NaimatAl-Arabi
 Ali OlwanSelangor
 Reziq Bani HaniSelangor
 Arif Al-HajAl-Hussein Irbid

Dünya Kupası stadyumları nerede?

ÜlkeStadyum (Şehir)Kapasite
KanadaBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MeksikaEstadio Banorte (Meksiko) 48.821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44.330 
 BBVA Stadyumu (Monterrey) 50.113 
Amerika Birleşik DevletleriMercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 67.382 
 Gillette Stadyumu (Foxborough) 63.815 
 AT&T Stadyumu (Dallas) 70.122 
 NRG Stadyumu (Houston)68.311 
 Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 67.513 
 SoFi Stadyumu (Inglewood) 69.650 
 Hard Rock Stadyumu (Miami Gardens)64.091 
 MetLife Stadyumu (East Rutherford)78.576 
 Lincoln Financial Field (Philadelphia)65.827 
 Levi's Stadyumu (Santa Clara)69.391 
 Lumen Field (Seattle)65.123

Ürdün Dünya Kupası biletleri –Hemen rezervasyon yapın