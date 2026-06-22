2026 Dünya Kupası Jordan biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Bu rüya nihayet gerçeğe dönüştü. Tarihinde ilk kez Ürdün, FIFA Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı.

Bölgedeki devleri geride bırakarak muhteşem bir eleme kampanyası geçiren Jamal Sellami'nin oyuncuları, dünya sahnesinde iz bırakmak üzere Kuzey Amerika'ya doğru yola çıkıyor. Al-Nashama ruhu her zamankinden daha güçlü ve binlerce Ürdünlü, bu tarihi turnuvayı izlemek için seyahat planları yaptı.

Mousa Al-Tamari ve Yazan Al-Naimat, Kaliforniya ve Teksas’taki stadyumları coşturacak mı? Ürdün’ün ilk Dünya Kupası serüveninin bir parçası olmak için işte size bir fırsat. GOAL ile biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri öğrenin.

Ürdün'ün 2026 Dünya Kupası grup maç programı nedir?

Ürdün, heyecan dolu futbol ve devasa seyirci kitleleri vaat eden J Grubu'na çekildi.

Avusturya ile oynayacakları ilk maç, San Francisco Körfez Bölgesi'nde tarihi bir gece olacak. Bunu, grup aşamasının en çok beklenen maçlarından biri olan Dallas'taki Arjantin ile oynanacak heyecan verici karşılaşma izleyecek.

Tarih Maç Mekan Biletler 16 Haziran 2026 Avusturya - Ürdün Levi's Stadyumu (San Francisco) Biletler 22 Haziran 2026 Ürdün - Cezayir Levi's Stadyumu (San Francisco) Biletler 27 Haziran 2026 Ürdün - Arjantin AT&T Stadyumu (Dallas) Bilet

En ucuz Ürdün biletleri hangileridir?

Mevcut yeniden satış listeleri, FIFA'nın erken fiyat tahminleri ve halka açık en düşük fiyatlara göre, şu anda piyasada bulunan Ürdün biletleri şunlardır.

Fiyatlar, dinamik fiyatlandırma ve devam eden talep nedeniyle değişebilir.

Sıra Maç (Tarih) Mekan (Şehir) Ortalama Fiyat Aralığı (Giriş Seviyesi) Bilet 1 Ürdün - Arjantin (27 Haziran) Dallas Stadyumu (Arlington, ABD) 340 $ – 780 $+ Biletler #2 Avusturya - Ürdün (16 Haziran) San Francisco Körfez Bölgesi Stadyumu (Santa Clara, ABD) 165 $ – 350 $+ Biletler #3 Ürdün - Cezayir (22 Haziran) San Francisco Körfez Bölgesi Stadyumu (Santa Clara, ABD) 145 $ – 290 $+ Biletler

2026 Dünya Kupası Ürdün maç biletleri nasıl satın alınır?

Not: Bilet fiyatları, dinamik fiyatlandırma ve yeniden satış talebine bağlı olarak düzenli olarak dalgalanmaktadır. Sıralamalar, yazının yazıldığı tarihte kamuya açık en yüksek fiyatları yansıtmaktadır ve turnuva yaklaştıkça değişebilir.

Bugün itibarıyla, başlıca resmi Dünya Kupası bilet çekilişleri (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.

da açılmıştır. Bu platform, taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Ürdün 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Ürdün'ün grup maçları için biletler dört kategoriye ayrılmıştır. 1.Kategori, alt katta yer alan en iyi koltukları sunarken, 2. Kategori orta kat alanlarından dengeli bir görüş sağlar. 3.Kategori, üst katta yer alan uygun fiyatlı bir seçenektir; 4.Kategori ise en uygun fiyatlı seçenek olmakla birlikte, genellikle stadyumun en üst bölümlerinde yer alır.

Ürdün'ün tarihi grup aşaması serüveni için tahmini fiyatlar şöyledir:

Kategori 1: Alt katın en iyi koltukları (450 - 620 dolar)

Alt katın en iyi koltukları (450 - 620 dolar) Kategori 2: Orta kat/alt köşe koltuklar (280 $ - 400 $)

Orta kat/alt köşe koltuklar (280 $ - 400 $) Kategori 3: Üst kat koltuklar (150 - 250 dolar)

Üst kat koltuklar (150 - 250 dolar) Kategori 4: En uygun fiyatlı / Kısıtlı görüş ($60 - $120)

Dünya Kupası'nda Ürdün'den ne beklemeli?

Tutku, azim ve kararlı bir tavır bekleyin. Jamal Sellami yönetiminde Ürdün, ölümcül bir kontra atağa sahip, taktiksel olarak disiplinli bir takım haline geldi.

Tüm gözler, Ligue 1'de olağanüstü bir performans sergileyen ve takımın Dünya Kupası'na katılmasının arkasındaki itici güç olan Mousa Al-Tamari'ye çevrilecek.

Onun yanında Yazan Al-Naimat ve Ali Olwan, her savunmayı zorlayabilecek bir hücum üçlüsü oluşturuyor. Ürdün, AFC Asya Kupası'nda iyi gününde en iyileri bile yenebileceğini gösterdi; şimdi de Al-Nashama'nın geldiğini tüm dünyaya göstermeye hazır.

Ürdün Dünya Kupası Kadrosunda Kimler Var? 26 Kişilik Nihai Kadro

Teknik direktör Jamal Sellami'nin liderliğinde Ürdün milli futbol takımı (The Chivalrous), 26 kişilik kadrosunu resmen belirledi. Erkekler FIFA Dünya Kupası finallerine ilk kez katılarak tarihi bir dönüm noktasını kutlayan Ürdün, son şampiyon Arjantin, Cezayir ve Avusturya'nın da yer aldığı zorlu J Grubu'nda mücadele edecek.

Takım, olağanüstü taktiksel organizasyona, sıkı bir takım ruhuna ve patlayıcı geçiş oyununa güveniyor. Kalede tartışmasız dayanak noktası Yazeed Abulaila’dır; onu, FC Seul’den Yazan Al-Arab ve Abdallah Nasib’in yer aldığı disiplinli bir savunma üçlüsü korur. Orta sahanın lokomotifi ve yaratıcı kıvılcım büyük ölçüde yıldız kanat oyuncusu Musa Al-Taamari’nin omuzlarındadır; eleme maçlarında attığı dokuz golle Ürdün’ü turnuvaya taşıyan dinamik forvet Ali Olwan ise Yazan Al-Naimat ile birlikte hücumun başını çekiyor.

İster tarihi maç takvimini inceleyin, ister Santa Clara ve Arlington’daki bilet durumunu takip edin, işte Ürdün’ü temsil eden 26 kişilik resmi kadro:

Pozisyon Oyuncu Şu anki Kulübü Kaleciler Yazeed Abulaila Al-Hussein Irbid Abdullah Al-Fakhouri Al-Wehdat Ahmad Juaydi Al-Wehdat Defans oyuncuları Yazan Al-Arab FC Seul Abdallah Nasib Al-Hussein Irbid Mohammad Abu Al-Nadi Selangor Yousef Abu Al-Jazar El-Hüseyin İrbid Mohammad Hasheesh Al-Wehdat Saleem Obaid Al-Hussein Irbid Bara' Marei Al-Faisaly Feras Shelbaieh Al-Wehdat İhsan Haddad Al-Faisaly Orta saha oyuncuları Noor Al-Rawabdeh Selangor Nizar Al-Rashdan Katar SC Rajaei Ayed Al-Hussein Irbid Ibrahim Sadeh Al-Karma Mohammad Al-Dawoud Al-Wehdat Amer Jamous Al-Zawraa Mahmoud Al-Mardi Al-Hussein Irbid Mohannad Abu Taha Al-Wehdat Waseem Al-Riyalat Al-Faisaly Forvetler Musa Al-Taamari Montpellier HSC Yazan Al-Naimat Al-Arabi Ali Olwan Selangor Reziq Bani Hani Selangor Arif Al-Haj Al-Hussein Irbid

Dünya Kupası stadyumları nerede?