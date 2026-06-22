2026 Dünya Kupası Jordan biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Bu rüya nihayet gerçeğe dönüştü. Tarihinde ilk kez Ürdün, FIFA Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı.
Bölgedeki devleri geride bırakarak muhteşem bir eleme kampanyası geçiren Jamal Sellami'nin oyuncuları, dünya sahnesinde iz bırakmak üzere Kuzey Amerika'ya doğru yola çıkıyor. Al-Nashama ruhu her zamankinden daha güçlü ve binlerce Ürdünlü, bu tarihi turnuvayı izlemek için seyahat planları yaptı.
Mousa Al-Tamari ve Yazan Al-Naimat, Kaliforniya ve Teksas’taki stadyumları coşturacak mı? Ürdün’ün ilk Dünya Kupası serüveninin bir parçası olmak için işte size bir fırsat. GOAL ile biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri öğrenin.
Ürdün'ün 2026 Dünya Kupası grup maç programı nedir?
Ürdün, heyecan dolu futbol ve devasa seyirci kitleleri vaat eden J Grubu'na çekildi.
Avusturya ile oynayacakları ilk maç, San Francisco Körfez Bölgesi'nde tarihi bir gece olacak. Bunu, grup aşamasının en çok beklenen maçlarından biri olan Dallas'taki Arjantin ile oynanacak heyecan verici karşılaşma izleyecek.
|Tarih
|Maç
|Mekan
|Biletler
|16 Haziran 2026
|Avusturya - Ürdün
|Levi's Stadyumu (San Francisco)
|Biletler
|22 Haziran 2026
|Ürdün - Cezayir
|Levi's Stadyumu (San Francisco)
|Biletler
|27 Haziran 2026
|Ürdün - Arjantin
|AT&T Stadyumu (Dallas)
|Bilet
En ucuz Ürdün biletleri hangileridir?
Mevcut yeniden satış listeleri, FIFA'nın erken fiyat tahminleri ve halka açık en düşük fiyatlara göre, şu anda piyasada bulunan Ürdün biletleri şunlardır.
Fiyatlar, dinamik fiyatlandırma ve devam eden talep nedeniyle değişebilir.
|Sıra
|Maç (Tarih)
|Mekan (Şehir)
|Ortalama Fiyat Aralığı (Giriş Seviyesi)
|Bilet
|1
|Ürdün - Arjantin (27 Haziran)
|Dallas Stadyumu (Arlington, ABD)
|340 $ – 780 $+
|Biletler
|#2
|Avusturya - Ürdün (16 Haziran)
|San Francisco Körfez Bölgesi Stadyumu (Santa Clara, ABD)
|165 $ – 350 $+
|Biletler
|#3
|Ürdün - Cezayir (22 Haziran)
|San Francisco Körfez Bölgesi Stadyumu (Santa Clara, ABD)
|145 $ – 290 $+
|Biletler
2026 Dünya Kupası Ürdün maç biletleri nasıl satın alınır?
Bugün itibarıyla, başlıca resmi Dünya Kupası bilet çekilişleri (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.
Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.
İşte bilmeniz gerekenler:
- 1 Nisan'da başlayan SonDakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.
- Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.
Ürdün 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?
Ürdün'ün grup maçları için biletler dört kategoriye ayrılmıştır. 1.Kategori, alt katta yer alan en iyi koltukları sunarken, 2. Kategori orta kat alanlarından dengeli bir görüş sağlar. 3.Kategori, üst katta yer alan uygun fiyatlı bir seçenektir; 4.Kategori ise en uygun fiyatlı seçenek olmakla birlikte, genellikle stadyumun en üst bölümlerinde yer alır.
Ürdün'ün tarihi grup aşaması serüveni için tahmini fiyatlar şöyledir:
- Kategori 1: Alt katın en iyi koltukları (450 - 620 dolar)
- Kategori 2: Orta kat/alt köşe koltuklar (280 $ - 400 $)
- Kategori 3: Üst kat koltuklar (150 - 250 dolar)
- Kategori 4: En uygun fiyatlı / Kısıtlı görüş ($60 - $120)
Dünya Kupası'nda Ürdün'den ne beklemeli?
Tutku, azim ve kararlı bir tavır bekleyin. Jamal Sellami yönetiminde Ürdün, ölümcül bir kontra atağa sahip, taktiksel olarak disiplinli bir takım haline geldi.
Tüm gözler, Ligue 1'de olağanüstü bir performans sergileyen ve takımın Dünya Kupası'na katılmasının arkasındaki itici güç olan Mousa Al-Tamari'ye çevrilecek.
Onun yanında Yazan Al-Naimat ve Ali Olwan, her savunmayı zorlayabilecek bir hücum üçlüsü oluşturuyor. Ürdün, AFC Asya Kupası'nda iyi gününde en iyileri bile yenebileceğini gösterdi; şimdi de Al-Nashama'nın geldiğini tüm dünyaya göstermeye hazır.
Ürdün Dünya Kupası Kadrosunda Kimler Var? 26 Kişilik Nihai Kadro
Teknik direktör Jamal Sellami'nin liderliğinde Ürdün milli futbol takımı (The Chivalrous), 26 kişilik kadrosunu resmen belirledi. Erkekler FIFA Dünya Kupası finallerine ilk kez katılarak tarihi bir dönüm noktasını kutlayan Ürdün, son şampiyon Arjantin, Cezayir ve Avusturya'nın da yer aldığı zorlu J Grubu'nda mücadele edecek.
Takım, olağanüstü taktiksel organizasyona, sıkı bir takım ruhuna ve patlayıcı geçiş oyununa güveniyor. Kalede tartışmasız dayanak noktası Yazeed Abulaila’dır; onu, FC Seul’den Yazan Al-Arab ve Abdallah Nasib’in yer aldığı disiplinli bir savunma üçlüsü korur. Orta sahanın lokomotifi ve yaratıcı kıvılcım büyük ölçüde yıldız kanat oyuncusu Musa Al-Taamari’nin omuzlarındadır; eleme maçlarında attığı dokuz golle Ürdün’ü turnuvaya taşıyan dinamik forvet Ali Olwan ise Yazan Al-Naimat ile birlikte hücumun başını çekiyor.
İster tarihi maç takvimini inceleyin, ister Santa Clara ve Arlington’daki bilet durumunu takip edin, işte Ürdün’ü temsil eden 26 kişilik resmi kadro:
|Pozisyon
|Oyuncu
|Şu anki Kulübü
|Kaleciler
|Yazeed Abulaila
|Al-Hussein Irbid
|Abdullah Al-Fakhouri
|Al-Wehdat
|Ahmad Juaydi
|Al-Wehdat
|Defans oyuncuları
|Yazan Al-Arab
|FC Seul
|Abdallah Nasib
|Al-Hussein Irbid
|Mohammad Abu Al-Nadi
|Selangor
|Yousef Abu Al-Jazar
|El-Hüseyin İrbid
|Mohammad Hasheesh
|Al-Wehdat
|Saleem Obaid
|Al-Hussein Irbid
|Bara' Marei
|Al-Faisaly
|Feras Shelbaieh
|Al-Wehdat
|İhsan Haddad
|Al-Faisaly
|Orta saha oyuncuları
|Noor Al-Rawabdeh
|Selangor
|Nizar Al-Rashdan
|Katar SC
|Rajaei Ayed
|Al-Hussein Irbid
|Ibrahim Sadeh
|Al-Karma
|Mohammad Al-Dawoud
|Al-Wehdat
|Amer Jamous
|Al-Zawraa
|Mahmoud Al-Mardi
|Al-Hussein Irbid
|Mohannad Abu Taha
|Al-Wehdat
|Waseem Al-Riyalat
|Al-Faisaly
|Forvetler
|Musa Al-Taamari
|Montpellier HSC
|Yazan Al-Naimat
|Al-Arabi
|Ali Olwan
|Selangor
|Reziq Bani Hani
|Selangor
|Arif Al-Haj
|Al-Hussein Irbid
Dünya Kupası stadyumları nerede?
|Ülke
|Stadyum (Şehir)
|Kapasite
|Kanada
|BC Place (Vancouver)
|48.821
|BMO Field (Toronto)
|72.766
|Meksika
|Estadio Banorte (Meksiko)
|48.821
|Estadio Akron (Guadalajara)
|44.330
|BBVA Stadyumu (Monterrey)
|50.113
|Amerika Birleşik Devletleri
|Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta)
|67.382
|Gillette Stadyumu (Foxborough)
|63.815
|AT&T Stadyumu (Dallas)
|70.122
|NRG Stadyumu (Houston)
|68.311
|Arrowhead Stadyumu (Kansas City)
|67.513
|SoFi Stadyumu (Inglewood)
|69.650
|Hard Rock Stadyumu (Miami Gardens)
|64.091
|MetLife Stadyumu (East Rutherford)
|78.576
|Lincoln Financial Field (Philadelphia)
|65.827
|Levi's Stadyumu (Santa Clara)
|69.391
|Lumen Field (Seattle)
|65.123