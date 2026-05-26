İngiltere’nin 2026 FIFA Dünya Kupası’nda en çok destek gören takımlardan biri olacağına şüphe yok.

İngiltere'nin 1966'dan bu yana ilk büyük uluslararası turnuva zaferi için bekleyiş sürerken, büyük sahnedeki istikrarlı performansları, Avrupa'nın (ve dünyanın) en seçkin futbol takımlarından biri olduklarını vurguluyor.

İngiltere, 2018'de Dünya Kupası yarı finaline, 2022'de ise çeyrek finaline yükseldi, peki 2026'da onları neler bekliyor? Bunu şahsen öğrenmek için Kuzey Amerika'ya gidebilirsiniz.

GOAL, biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere aktarsın.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

Tarih (Maç başlangıç saati, ET) Maç Mekan Bilet 17 Haziran (16:00 ET) İngiltere - Hırvatistan AT&T Stadyumu, Arlington Bilet 23 Haziran (16:00 ET) İngiltere - Gana Gillette Stadyumu, Foxborough Bilet 27 Haziran (17:00 ET) Panama - İngiltere MetLife Stadyumu, East Rutherford Bilet

İngiltere 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

İngiltere 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

İngiltere'nin 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı; alt tribünde yer alır.

Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 3: Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışında, üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 Yarı finaller 420 $ - 3.295 Final 2.030 $ - 7.875

2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'den ne beklemeli?

Andorra'ya karşı 1-0 ve 2-0 galibiyetleri de dahil olmak üzere Dünya Kupası elemelerinin ilk aşamalarında bazı düşük performanslara rağmen, İngiltere Thomas Tuchel'in rehberliğinde özgüvenini artırmaya devam etti.

Sekiz maçta sekiz galibiyet alarak grubunu lider tamamlayan, 22 gol atıp hiç gol yemeyen İngiltere, Dünya Kupası Finalleri'ne katılmayı garantileyen ilk Avrupa takımı oldu. İngiltere taraftarları, takımlarının sahaya çıktığında neler olacağını merakla bekliyor.

İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Üç ev sahibi ülkede de sunulan, premium biletler, yiyecek ve içecekler ve daha fazlasını içeren İngiltere maçları için eksiksiz konaklama paketleriyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyisini yaşayabilirsiniz.

Paketler şu şekilde sunulmaktadır:

Tek Maç

Grup Aşaması: Ev sahibi olmayan herhangi bir ülkenin takımının oynadığı 1 maç (Kanada, Meksika, ABD hariç)

Son 32/Son 16/Üçüncülük Maçı: Herhangi bir 1 maç

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Kupa Lounge, Şampiyonlar Kulübü, FIFA Pavyonu

Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Mekan Serisi

Seçtiğiniz mekanda tüm maçları izleyin.

Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir

Tüm maç günleri ve aşamalar geçerlidir

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Salonu, VIP, Kupa Salonu, Şampiyonlar Kulübü, FIFA Pavyonu

Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Takımımı Takip Et

Yerine bakılmaksızın, takımınızı her grup aşaması maçında izleyin.

3 grup aşaması maçı ve 1 son 32 turu maçı

Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir

Takımımı Takip Et seçeneği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için mevcut değildir

Ağırlama seçenekleri: FIFA Pavyonu

Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

En özel seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için Özel Süitler ve Platin Erişim seçenekleri de mevcuttur.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın sahaları hangileridir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri ABD'de). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: