2026 Dünya Kupası ikinci el biletleri nasıl satın alınır: FIFA Resmi İkinci El Satış, Meksika'da ikinci el biletler, bilgiler ve daha fazlası

11 Haziran'da başlayacak olan Kuzey Amerika turnuvasıyla birlikte 2026 Dünya Kupası heyecanı giderek artıyor.

Özellikle tüm takımlar ve maçlar kesinleştiği için biletler kapış kapış satılıyor olabilir, ancak henüz biletinizi almadıysanız endişelenmeyin.

GOAL, resmi yeniden satış biletleri satın alma bilgileri ve daha fazlasını içeren 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere sunuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek. Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

2026 Dünya Kupası biletlerini nasıl satın alabilirim?

Taraftarlar, Eylül 2025'ten bu yana FIFA sitesi üzerinden 2026 Dünya Kupası maç biletlerini satın alabilmektedir. Dünya Kupası bilet satışlarının son resmi aşaması olan Son Dakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başlamış olup turnuvanın sonuna kadar devam edecektir.

İlk aşamalarda bilet alamadınız mı? Aşağıda tüm yeniden satış seçeneklerini bulabilirsiniz:

FIFA Yeniden Satış/Değişim Pazarı

FIFA.com/tickets adresinden erişilebilen FIFA Yeniden Satış/Değişim Pazarı, yeniden satış biletleri için resmi kanaldır.

İlk olarak Ekim 2025'te açılan platform, 2 Nisan'da yeniden açıldı ve her maçın başlama saatinden bir saat öncesine kadar açık kalacak.

FIFA Yeniden Satış Pazarı, Kanada, ABD ve diğer ülkelerdeki sakinler tarafından kullanılabilir.

İkincil Pazarlar

StubHub gibi üçüncü taraf satıcılar da 2026 Dünya Kupası biletlerini satışa sunacaktır.

İkincil pazarlar mevcut olsa da, bu yolla bilet satın alırken her zaman dikkatli olmakta fayda vardır ve fiyatlar oldukça yüksek olabilir.

Ayrıca, üçüncü taraf satıcıların bileti doğrudan FIFA hesabınıza aktarırken resmi FIFA Bilet Transferi özelliğini kullandığından emin olmanız da önemlidir.

Yeniden satış alıcıları için önemli bir nokta: biletlerin sayısı çok sınırlı olabilir ve biletler ara sıra ortaya çıkabilir. Yeniden satış biletlerini garantilemek isteyen taraftarlar, platformu sık sık kontrol etmeli, biletler ortaya çıktığında hızlı hareket etmeli ve ödeme bilgilerini önceden hazır bulundurmalıdır.

FIFA Değişim Pazarı

FIFA Değişim Pazarı (FIFA Exchange Marketplace), Meksika'da ikamet edenlerin 2026 Dünya Kupası biletlerini güvenli bir şekilde yeniden satmaları, satın almaları veya takas etmeleri için resmi platformdur.

Meksika'da yeniden satışa ilişkin özel yasal korumalar bulunmakta olup, bu da sistemin biraz farklı olmasına neden olmaktadır.

Ana FIFA Yeniden Satış Pazarı'ndan farklı olarak, Meksika pazarındaki biletler kesinlikle sadece nominal değerinden satılabilir, bu nedenle satıcılar kâr amacıyla biletlerini listeleyemez.

2026 Dünya Kupası yeniden satış biletleri ne kadar?

2026 FIFA Dünya Kupası maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.

Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma göstermiştir. İlk tahminler aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 dolar Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri hangileridir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: