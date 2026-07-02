11 Haziran’da başlayan Kuzey Amerika turnuvasıyla birlikte 2026 Dünya Kupası heyecanı giderek artıyor.

Özellikle tüm takımlar ve maçlar kesinleştiği için biletler adeta kapışılıyor olabilir, ancak henüz biletinizi almadıysanız endişelenmeyin.

GOAL, resmi yeniden satış biletleri satın alma bilgileri ve daha fazlasını içeren 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son gelişmeleri sizlere aktarsın.

2026 Dünya Kupası maç programı: İkinci el biletleri nasıl alabilirsiniz?

2026 Dünya Kupası ikinci el biletleri ne kadar?

2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının resmi biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt tribünde yer alır.

En pahalı olanı, alt tribünde yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Çoğunlukla üst katta yer alır ve Kategori 1 ile 2'nin ötesindedir.

Çoğunlukla üst katta yer alır ve Kategori 1 ile 2'nin ötesindedir. Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışında, üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma göstermiştir ve ikincil satış platformlarının genellikle bu resmi fiyatlara uymadığını bilmek önemlidir. İkincil platformlarda karşılaşabileceğiniz fiyatlar şunlardır:

Sahne Bilet Fiyat Aralığı (Nominal Değer) İkincil Piyasada Ortalama Fiyat Bilet Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 $ - 620 $ 150 $ - 950 $ Bilet Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 $ 800 $ - 3.800 $ Bilet Son 32 Turu 105 $ - 750 $ 350 $ - 1.400 $ Bilet Son 16 Turu 170 $ - 980 $ 550 $ - 2.000 $ Bilet Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ 1.000 $ - 3.500 $ Bilet Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ 1.800 $ - 6.200 $ Bilet Final 2.030 $ - 10.875 $ 4.185 $ - 9.805 $+ Bilet

Not: Bilet fiyatları, dinamik fiyatlandırma ve yeniden satış talebine bağlı olarak düzenli olarak dalgalanmaktadır. Sıralamalar, yazının yazıldığı tarihte kamuya açık en yüksek fiyatları yansıtmaktadır ve turnuva yaklaştıkça değişebilir.

2026 Dünya Kupası yeniden satış biletleri nasıl alınır?

Taraftarlar, Eylül 2025'ten bu yana FIFA sitesi üzerinden 2026 Dünya Kupası maç biletlerini satın alabilmektedir.

Dünya Kupası bilet satışlarının son resmi aşaması olan SonDakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başladı ve turnuva sonuna kadar devam edecek.

Yeniden satış seçeneklerini arıyorsanız, bilmeniz gerekenler şunlardır:

FIFA Yeniden Satış/Değişim Pazarı

Yeniden satış biletleri için resmi kanal, FIFA.com/tickets adresinden erişilebilen FIFA Yeniden Satış/Değişim Pazarı'dır.

İlk olarak Ekim 2025'te hizmete açılan platform, 2 Nisan'da yeniden açıldı ve her maçın başlama saatinden bir saat öncesine kadar açık kalacak.

FIFA Yeniden Satış Pazarı, Kanada, ABD ve diğer ülkelerdeki sakinler tarafından kullanılabilir.

İkincil Piyasalar

StubHub gibi üçüncü taraf satıcılar da 2026 Dünya Kupası biletlerini satışa sunacaktır.

İkincil pazarlar mevcut olsa da, bu yolla bilet satın alırken her zaman dikkatli olmakta fayda vardır; fiyatlar oldukça yüksek olabilir.

Ayrıca, herhangi bir üçüncü taraf satıcının bileti doğrudan FIFA hesabınıza aktarırken resmi FIFA Bilet Transferi özelliğini kullandığından emin olmanız da önemlidir.

Yeniden satış alıcıları için önemli bir nokta: biletlerin mevcudiyeti çok sınırlı olabilir ve biletler ara sıra ortaya çıkabilir. Yeniden satış biletlerini almayı uman taraftarlar, platformu sık sık kontrol etmeli, biletler ortaya çıktığında hızlı hareket etmeli ve ödeme bilgilerini önceden hazır bulundurmalıdır.

FIFA Değişim Pazarı

FIFA Değişim Pazarı (Mercado de Intercambio de la FIFA), Meksika'da ikamet edenlerin 2026 Dünya Kupası biletlerini güvenli bir şekilde yeniden satmaları, satın almaları veya takas etmeleri için resmi platformdur.

Meksika’da yeniden satışa ilişkin özel yasal korumalar bulunmakta olup, bu da sistemin biraz farklı olmasına neden olmaktadır.

Ana FIFA Yeniden Satış Pazarı'ndan farklı olarak, Meksika pazarındaki biletler kesinlikle sadece nominal değerinden satılmaktadır; bu nedenle satıcılar kâr amacıyla biletlerini listeleyemezler.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman yapılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecektir.

Kuzey Amerika genelinde 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuvaya ilk kez 48 takım katılacak ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

2026 FIFA Dünya Kupası'nın maçları hangi stadyumlarda oynanacak?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklanmıştı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: