11 Haziran’da başlayan Kuzey Amerika turnuvasıyla birlikte 2026 Dünya Kupası heyecanı giderek artıyor.
Özellikle tüm takımlar ve maçlar kesinleştiği için biletler adeta kapışılıyor olabilir, ancak henüz biletinizi almadıysanız endişelenmeyin.
GOAL, resmi yeniden satış biletleri satın alma bilgileri ve daha fazlasını içeren 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son gelişmeleri sizlere aktarsın.
2026 Dünya Kupası maç programı: İkinci el biletleri nasıl alabilirsiniz?
|Tarih ve Maç Başlangıç Saati
|Maç Detayları
|Yer
|Bilet
|2 Temmuz, Maç Başlangıç Saati 12:00 PDT
|32'li Tur: İspanya - Avusturya
|Los Angeles Stadyumu, ABD
|Satın Al
|2 Temmuz, Maç Başlangıcı 19:00 EDT
|32'li Tur: Portekiz - Hırvatistan
|Toronto Stadyumu, Kanada
|Satın Al
|2 Temmuz, Maç Başlangıcı 20:00 PDT
|Son 32 Turu: İsviçre - Cezayir
|Vancouver Stadyumu, Kanada
|Satın Al
|3 Temmuz, Maç Başlangıcı 13:00 CDT
|Son 32 Turu: Avustralya - Mısır
|Dallas Stadyumu, ABD
|Satın Al
|3 Temmuz, Maç Başlangıcı 18:00 EDT
|32'li Tur: Arjantin - Yeşil Burun Adaları
|Miami Stadyumu, ABD
|Satın Al
|3 Temmuz, Maç Başlangıcı 20:30 CDT
|32'li Tur: Kolombiya - Gana
|Kansas City Stadyumu, ABD
|Satın Al
|4 Temmuz, Maç Başlangıcı 12:00 CDT
|Son 16 Turu: Kanada - Fas
|Houston Stadyumu, ABD
|Satın Al
|4 Temmuz, Maç Başlangıcı 17:00 EDT
|Son 16 Turu: Paraguay - Fransa
|Philadelphia Stadyumu, ABD
|Satın Al
|5 Temmuz, Maç Başlangıcı 16:00 EDT
|Son 16 Turu: Brezilya - Norveç
|New York New Jersey Stadyumu, ABD
|Satın Al
|5 Temmuz, Maç Başlangıcı 18:00 CST
|Son 16 Turu: Meksika - İngiltere
|Meksiko Stadyumu, Meksika
|Satın Al
|6 Temmuz, başlama saati 14:00 CDT
|Son 16 Turu: Portekiz / Hırvatistan - İspanya / Avusturya
|Dallas Stadyumu, ABD
|Satın Al
|6 Temmuz, Maç Başlangıcı 17:00 PDT
|Son 16 Turu: ABD - Belçika
|Seattle Stadyumu, ABD
|Satın Al
|7 Temmuz, Maç Başlangıcı 12:00 EDT
|Son 16 Turu: Arjantin / Yeşil Burun Adaları - Avustralya / Mısır
|Atlanta Stadyumu, ABD
|Satın Al
|7 Temmuz, Maç Başlangıcı 16:00 PDT
|Son 16 Turu: İsviçre / Cezayir - Kolombiya / Gana
|Vancouver Stadyumu, Kanada
|Satın Al
|9 Temmuz – 11 Temmuz, Çeşitli Saatler
|Çeyrek Final: Daha sonra açıklanacak
|Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City
|Satın Al
|14 Temmuz – 15 Temmuz, Maç Başlangıcı 15:00
|Yarı Final: Daha sonra açıklanacak
|Dallas Stadyumu ve Atlanta Stadyumu, ABD
|Satın Al
|18 Temmuz, Maç Başlangıcı 15:00
|3.lük Maçı: TBC
|Miami Stadyumu, ABD
|Satın Al
|19 Temmuz, Maç Başlangıcı 15:00
|Final: TBC
|New York New Jersey Stadyumu, ABD
|Satın Al
2026 Dünya Kupası ikinci el biletleri ne kadar?
2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının resmi biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:
- Kategori 1: En pahalı olanı, alt tribünde yer alır.
- Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.
- Kategori 3: Çoğunlukla üst katta yer alır ve Kategori 1 ile 2'nin ötesindedir.
- Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışında, üst katta yer alır.
Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma göstermiştir ve ikincil satış platformlarının genellikle bu resmi fiyatlara uymadığını bilmek önemlidir. İkincil platformlarda karşılaşabileceğiniz fiyatlar şunlardır:
|Sahne
|Bilet Fiyat Aralığı (Nominal Değer)
|İkincil Piyasada Ortalama Fiyat
|Bilet
|Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç)
|60 $ - 620 $
|150 $ - 950 $
|Bilet
|Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları)
|75 $ - 2.735 $
|800 $ - 3.800 $
|Bilet
|Son 32 Turu
|105 $ - 750 $
|350 $ - 1.400 $
|Bilet
|Son 16 Turu
|170 $ - 980 $
|550 $ - 2.000 $
|Bilet
|Çeyrek finaller
|275 $ - 1.775 $
|1.000 $ - 3.500 $
|Bilet
|Yarı finaller
|420 $ - 3.295 $
|1.800 $ - 6.200 $
|Bilet
|Final
|2.030 $ - 10.875 $
|4.185 $ - 9.805 $+
|Bilet
Not: Bilet fiyatları, dinamik fiyatlandırma ve yeniden satış talebine bağlı olarak düzenli olarak dalgalanmaktadır. Sıralamalar, yazının yazıldığı tarihte kamuya açık en yüksek fiyatları yansıtmaktadır ve turnuva yaklaştıkça değişebilir.
2026 Dünya Kupası yeniden satış biletleri nasıl alınır?
Taraftarlar, Eylül 2025'ten bu yana FIFA sitesi üzerinden 2026 Dünya Kupası maç biletlerini satın alabilmektedir.
Dünya Kupası bilet satışlarının son resmi aşaması olan SonDakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başladı ve turnuva sonuna kadar devam edecek.
Yeniden satış seçeneklerini arıyorsanız, bilmeniz gerekenler şunlardır:
FIFA Yeniden Satış/Değişim Pazarı
Yeniden satış biletleri için resmi kanal, FIFA.com/tickets adresinden erişilebilen FIFA Yeniden Satış/Değişim Pazarı'dır.
İlk olarak Ekim 2025'te hizmete açılan platform, 2 Nisan'da yeniden açıldı ve her maçın başlama saatinden bir saat öncesine kadar açık kalacak.
FIFA Yeniden Satış Pazarı, Kanada, ABD ve diğer ülkelerdeki sakinler tarafından kullanılabilir.
İkincil Piyasalar
StubHub gibi üçüncü taraf satıcılar da 2026 Dünya Kupası biletlerini satışa sunacaktır.
İkincil pazarlar mevcut olsa da, bu yolla bilet satın alırken her zaman dikkatli olmakta fayda vardır; fiyatlar oldukça yüksek olabilir.
Ayrıca, herhangi bir üçüncü taraf satıcının bileti doğrudan FIFA hesabınıza aktarırken resmi FIFA Bilet Transferi özelliğini kullandığından emin olmanız da önemlidir.
Yeniden satış alıcıları için önemli bir nokta: biletlerin mevcudiyeti çok sınırlı olabilir ve biletler ara sıra ortaya çıkabilir. Yeniden satış biletlerini almayı uman taraftarlar, platformu sık sık kontrol etmeli, biletler ortaya çıktığında hızlı hareket etmeli ve ödeme bilgilerini önceden hazır bulundurmalıdır.
FIFA Değişim Pazarı
FIFA Değişim Pazarı (Mercado de Intercambio de la FIFA), Meksika'da ikamet edenlerin 2026 Dünya Kupası biletlerini güvenli bir şekilde yeniden satmaları, satın almaları veya takas etmeleri için resmi platformdur.
Meksika’da yeniden satışa ilişkin özel yasal korumalar bulunmakta olup, bu da sistemin biraz farklı olmasına neden olmaktadır.
Ana FIFA Yeniden Satış Pazarı'ndan farklı olarak, Meksika pazarındaki biletler kesinlikle sadece nominal değerinden satılmaktadır; bu nedenle satıcılar kâr amacıyla biletlerini listeleyemezler.
2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman yapılacak?
2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecektir.
Kuzey Amerika genelinde 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuvaya ilk kez 48 takım katılacak ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.
2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahibi şehirleri şunlardır:
- Kanada: Toronto ve Vancouver
- Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey
- Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle
2026 FIFA Dünya Kupası'nın maçları hangi stadyumlarda oynanacak?
2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklanmıştı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz:
|Ülke
|Stadyum (Şehir)
|Kapasite
|Kanada
|BC Place (Vancouver)
|48.821
|BMO Field (Toronto)
|72.766
|Meksika
|Estadio Azteca (Meksiko)
|48.821
|Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara)
|44.330
|BBVA Stadyumu (Guadalupe, Monterrey)
|50.113
|Amerika Birleşik Devletleri
|Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta)
|67.382
|Gillette Stadyumu (Foxborough, Boston)
|63.815
|AT&T Stadyumu (Arlington, Dallas)
|70.122
|NRG Stadyumu (Houston)
|68.311
|Arrowhead Stadyumu (Kansas City)
|67.513
|SoFi Stadyumu (Inglewood, Los Angeles)
|69.650
|Hard Rock Stadyumu (Miami)
|64.091
|MetLife Stadyumu (East Rutherford, New York/New Jersey)
|78.576
|Lincoln Financial Field (Philadelphia)
|65.827
|Levi's Stadyumu (Santa Clara, San Francisco Körfez Bölgesi)
|69.391
|Lumen Field (Seattle)
|65.123