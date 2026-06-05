2026 Dünya Kupası Houston Bilet Rehberi: NRG Stadyumu programı, son dakika biletleri ve maç bilgileri

Houston, bir sorunumuz var. Ama bu hoş bir sorun: Önümüzdeki haftalarda bir sürü dünya çapında futbol yıldızı Teksas sahalarında muhteşem yeteneklerini sergileyecek; şimdi ise hangi Dünya Kupası maçına gideceğinize karar verme ikilemiyle karşı karşıyasınız.

Houston şehir merkezinin birkaç mil güneybatısında bulunan NRG Stadyumu, 2026 Dünya Kupası turnuvası sırasında Portekiz'in iki grup maçı ve iki eleme turu maçı dahil olmak üzere toplam yedi maça ev sahipliği yapacak.

NRG Stadyumu, Haziran ve Temmuz aylarında Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak olan Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'daki 16 stadyumdan biri ve 48 takım futbolun en büyük ödülü için mücadele edecek.

Sponsorluk nedenleriyle, stadyum Dünya Kupası süresince "Houston Stadyumu" olarak anılacak.

İster bir maça gitmeyi planlıyor olun, ister sadece şehirdeyken stadyumu keşfetmek istiyor olun, GOAL size sorunsuz ve unutulmaz bir deneyim için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nın hangi maçları NRG Stadyumu'nda oynanacak?

Tarih Maç Mekan/Yer Biletler 14 Haziran Pazar Almanya - Curaçao (12:00 CDT) NRG Stadyumu (Houston) Bilet 17 Haziran Çarşamba Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (12:00 CDT) NRG Stadyumu (Houston) Bilet 20 Haziran Cumartesi Hollanda - İsveç (12:00 CDT) NRG Stadyumu (Houston) Bilet 23 Haziran Salı Portekiz - Özbekistan (12:00 CDT) NRG Stadyumu (Houston) Biletler 26 Haziran Cuma Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan (19:00 CDT) NRG Stadyumu (Houston) Bilet 29 Haziran Pazartesi Son 32 Turu: C Grubu Birincisi - F Grubu İkincisi (12:00 CDT) NRG Stadyumu (Houston) Bilet 4 Temmuz Cumartesi Son 16 Turu: TBC - TBC (12:00 CDT) NRG Stadyumu (Houston) Bilet

NRG Stadyumu, 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında toplam yedi maça ev sahipliği yapacak. Bunlar arasında beş grup aşaması maçı, 32'li turda bir maç ve 16'lı turda bir maç yer alıyor.

2002 yılında açılan bu çok amaçlı stadyum, çok sayıda önemli spor ve eğlence etkinliğine ev sahipliği yapmıştır. Düzenli olarak düzenlenen NFL maçlarının yanı sıra, iki kez Super Bowl’a da ev sahipliği yapmıştır (2004’teki Super Bowl XXXVIII ve 2017’deki Super Bowl LI). NRG Stadyumu ayrıca 2009 yılında WrestleMania’ya ev sahipliği yapmış ve dünyanın en büyük müzik sanatçılarından bazıları burada konserler vermiştir.

NRG Stadyumu'nda Houston Dünya Kupası Biletleri Nasıl Satın Alınır

Bugün itibariyle, büyük resmi Dünya Kupası bilet çekilişleri (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda birincil bilet stoğu artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bunlar gerçek zamanlı işlemlerdir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

NRG Stadyumu genel bakış

Dünya Kupası Kapasitesi 68.311 Açılış yılı 2002 Düzenli Takımlar Houston Texans (NFL) Adres One NRG Park, Houston, TX 77054, ABD Bilet Bilet

NRG Stadyumu Dünya Kupası koltuk planı nedir?

NRG Stadyumu Dünya Kupası koltuk planı, aşağıdaki gibi dört ana FIFA bilet kategorisine ayrılmış çok katmanlı oval bir düzen kullanır:

Kategori 1 (Premium Kenar Koltukları) : Orta kenar çizgisi boyunca alt katta (100. Kat) yer alır. Bu koltuklar, sahayı en doğrudan ve en yakından izleme imkanı sunar.

Kategori 2 (Köşeler ve Genişletilmiş Kenar Çizgileri) : Alt katın köşe bölümlerini ve orta sahadan dışarıya doğru uzanan seçkin üst kat kenar çizgisi koltuklarını kapsar.

Kategori 3 (Kale Arkası ve Üst Köşeler) : Kale arkasında, üst katlarda ve daha yüksek köşe bölümlerinde yer alır.

Kategori 4 (En Yüksek Kat) : En uygun fiyatlı koltuklar, en yüksek 600 ve 700 Kat köşe bölümlerinde yer alır. Bu koltuklar, panoramik bir kuşbakışı manzara sunar.

NRG Stadyumu'nun Tarihi

NRG Stadyumu 2002 yılında açılmıştır ve o zamandan beri NFL'nin Houston Texans takımının ev sahipliği yapmaktadır. Ünlü bir şekilde, açılır kapanır tavana sahip ilk NFL stadyumu olmuştur.

Ancak, NRG Stadyumu'nun 2026 Dünya Kupası sırasında yedi maça ev sahipliği yapması şaşırtıcı değildir, çünkü stadyum ünlü bir futbol mekanı haline gelmiştir. ABD erkek milli takımı burada birçok kez maç oynamıştır ve Meksika da uluslararası dostluk maçları için bu stadyumu kullanmaktadır.

ABD ve Meksika'dan bahsetmişken, bu iki komşu ve rakip ülke geçen Temmuz ayında 2025 CONCACAF Altın Kupa finalinde NRG Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 70.000'den fazla taraftar, Meksika'nın 2-1 galip gelerek kupayı kaldırışını izledi.

NRG Stadyumu'nda hangi takımlar oynuyor?

NRG Stadyumu şu anda NFL'de ün salmış Houston Texans takımının ev sahipliği yapıyor.

Takım Lig Houston Texans NFL

NRG Stadyumu'na nasıl gidilir

Toplu taşıma

Dünya Kupası sırasında toplu taşıma ile NRG Stadyumu'na gitmenin en iyi ve en verimli yolu, stadyum kapılarına sadece kısa bir yürüyüş mesafesinde inen METRORail Kırmızı Hat hafif raylı sistemini kullanmaktır.

Dünya Kupası kalabalığını karşılamak için trenler iki vagonlu kapasiteye yükseltiliyor ve turnuvanın yoğun saatlerinde her 5 dakikada bir hareket edecek. Tek yön bilet ücreti sabit olarak 1,25 $'dır. METRO platformlarında kredi kartı, banka kartı, Apple Pay ve Google Pay kabul edilir veya Ride METRO dijital uygulamasını kullanabilirsiniz.

Araba ile

Maç günlerinde trafiğin aşırı yoğun olması ve stadyum otopark ücretlerinin yüksek olması (genellikle 50 doları aşıyor) nedeniyle, yerel ulaşım yetkilileri doğrudan stadyuma araba ile gitmekten kaçınmanızı şiddetle tavsiye ediyor. Ancak, arabanızı kullanacaksanız, JustPark'tan çevrimiçi olarak resmi bir otopark kartı satın almanız gerekecektir.

South Loop, West Loop ve Highway 288 boyunca normal seyahat sürelerini önemli ölçüde artırabilecek sıkı güvenlik kontrollerine ve seyahat gecikmelerine hazırlıklı olun.

NRG Stadyumu rehberli turları

FIFA tarafından onaylanmış resmi NRG Stadyumu turları, Dünya Kupası öncesinde ve sırasında belirli maç dışı tarihlerde düzenlenmektedir. Turlar 90 dakika ile iki saat arasında sürer ve size premium konuk ağırlama alanlarına, medya bölgelerine, soyunma odalarına ve saha kenarındaki seyir noktalarına erişim imkanı sunar. Bu özel Dünya Kupası turlarının ücreti kişi başı yaklaşık 50 ila 60 dolar arasındadır.

Dünya Kupası’nın yüksek güvenlikli dönemleri dışında, genel halka açık turlar doğrudan NRG Stadyumu işletmecileri tarafından düzenlenmektedir. Bu turlar genellikle salı ve perşembe günleri saat 10:15, 12:00 ve 14:00’te gerçekleştirilmekte olup, yetişkinler için ücret yaklaşık 6 dolar olarak belirlenmiştir.

NRG Stadyumu yakınında yemek ve içecek mekanları

NRG Stadyumu'nun hemen çevresinde, Teksas'ın vazgeçilmez yemek mekanları hakimdir. Pappasito's Cantina, Pappadeaux Seafood Kitchen ve Clutch City Cluckers gibi bu önemli mekanlar, otoyol çevresinde yer alır ve maç öncesi veya sonrası yemek ve içecekler için mükemmeldir. Bir uyarı: maç günlerinde yoğun kalabalığa hazırlıklı olun.

Yakınlarda hızlı bir içecek arayanlar, bolca büyük ekran, açık hava terası, bilardo masası ve yerel butik biralar sunan Red River Ice House gibi spor barlarını deneyebilirler. Daha hareketli bir kapalı/açık hava mekanı olan Swagger, rahat pub yemeklerinin yanı sıra çeşitli yemek kamyonu seçenekleri de sunar.

Canlı futbol izleme partileri, açık hava bira bahçeleri veya daha geniş bir yelpazede bağımsız gastropub'lar bulmak için, METRORail Kırmızı Hattı'nı kullanarak Rice Village, Midtown veya Downtown gibi yakın mahallelere kolayca gidebilirsiniz.

Simone on Sunset, kapalı açık hava terasında futbol partileri düzenliyor ve pizza, paylaşılabilir tabaklar ve el yapımı kokteyller sunuyor. Ya da canlı bir atmosfere sahip devasa bir kapalı/açık hava mekanı olan Social Beer Garden var. Burada Dünya Kupası maçları 20 fitlik bir LED ekranda gösterilecek ve maç sırasında acıkmış olanlar için dönüşümlü olarak yerel yemek kamyonları hizmet verecek.



