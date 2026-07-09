2026 Dünya Kupası’nın ev sahipliği görevini Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika arasında paylaşacak; FIFA’nın en önemli etkinliği, 1994’ten bu yana ilk kez Amerika kıtasına geri dönerken, yıldızlarla dolu maçlara ev sahipliği yapacak 16 stadyum hazırlıklarını sürdürüyor.
ABD o dönemde muhteşem bir şölen sunmuştu; komşusu Meksika ise daha önce iki kez – 1970 ve 1986 yıllarında – bu küresel etkinliğe ev sahipliği yapmıştı.
Kanada da şimdi bu organizasyona üçlü bir ortaklık kapsamında katılıyor. 41 şehirde bulunan 43 stadyumdan oluşan ilk liste, yavaş yavaş daraltılarak nihai 16 stadyumluk listeye indirildi. Kuzey ve Orta Amerika’da hangi stadyumlar seçilecek? GOAL bu konuyu mercek altına alıyor…
|Tarih ve Maç Başlangıç Saati
|Maç Detayları
|Yer
|Bilet
|9 Temmuz, Maç Başlangıç Saati 18:00 EDT
|Çeyrek Final 1: Fransa - Fas
|Gillette Stadyumu (Boston), ABD
|Bilet Satın Al
|10 Temmuz, Maç Başlangıcı 18:00 PDT
|Çeyrek Final 2: İspanya - Belçika
|SoFi Stadyumu (Los Angeles), ABD
|Bilet Al
|11 Temmuz, Başlangıç saati 16:00 EDT
|Çeyrek Final 3: Norveç - İngiltere
|Hard Rock Stadyumu (Miami), ABD
|Bilet Satın Al
|11 Temmuz, Başlangıç Saati 18:00 CDT
|Çeyrek Final 4: Arjantin - İsviçre
|Arrowhead Stadyumu (Kansas City), ABD
|Bilet Satın Al
|14 Temmuz, Maç Başlangıcı 19:00 CDT
|Yarı Final 1: Fransa/Fas - İspanya/Belçika
|Dallas Stadyumu, ABD
|Bilet Satın Al
|15 Temmuz, Başlangıç Saati 20:00 EDT
|Yarı Final 2: Norveç/İngiltere - Arjantin/İsviçre
|Atlanta Stadyumu, ABD
|Bilet Satın Al
|18 Temmuz, Başlangıç Saati: 15:00 EDT
|3.lük Maçı: Yarı Final 1'in Kaybedeni - Yarı Final 2'nin Kaybedeni
|Miami Stadyumu, ABD
|Bilet Satın Al
|19 Temmuz, Başlangıç Saati: 15:00 EDT
|Dünya Kupası Finali: Yarı Final 1'in galibi - Yarı Final 2'nin galibi
|New York New Jersey Stadyumu, ABD
|Bilet Satın Al
2026 Dünya Kupası ev sahibi şehirleri, stadyumlar ve kapasiteleri
2026'dan itibaren Dünya Kupası finalleri 48 takıma ve 80 maça genişletileceğinden, FIFA tarafından açıklanan ev sahibi şehirler ve stadyumların kesin listesi aşağıdaki gibidir:
Amerika Birleşik DevletleriGetty
Kaliforniya'nın Pasadena kentindeki Rose Bowl, 1994 yılında Brezilya'nın penaltılarda İtalya'yı yenerek şampiyon olduğu Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmıştı ve AT&T Stadyumu ve Mercedes-Benz Stadyumu gibi milyar dolarlık tesislerin yanı sıra bir kez daha FIFA'nın planlarının bir parçası olacak.
Stadyum sponsorluklarına ilişkin FIFA kuralları gereği, Gillette Stadyumu turnuva süresince Boston Stadyumu olarak anılacaktır.
East Rutherford’daki MetLife Stadyumu, finale ev sahipliği yapma onuruna layık görüldü.
|Şehir
|Stadyum
|Kapasite
|Atlanta
|Mercedes-Benz Stadyumu
|68.239
|Boston
|Gillette Stadyumu
|64.146
|Dallas
|AT&T Stadyumu
|70.649
|Houston
|NRG Stadyumu
|68.777
|Kansas City
|Arrowhead Stadyumu
|69.045
|Los Angeles
|SoFi Stadyumu
|70.492
|Miami
|Hard Rock Stadyumu
|64.478
|New York/New Jersey
|MetLife Stadyumu
|80.663
|Philadelphia
|Lincoln Financial Field
|68.324
|San Francisco/Bay Area
|Levi’s Stadyumu
|68.827
|Seattle
|Lumen Field
|66.925
KanadaGetty
Vancouver'daki BC Place, 2015'teki kadınlar finaline ev sahipliği yaptıktan sonra Dünya Kupası etkinliklerinde önemli bir yer tutmuştu, ancak Montreal'in adaylıktan çekilmesiyle Mart 2022'de yeniden gündeme geldi.
|Şehir
|Stadyum
|Kapasite
|Toronto
|BMO Field
|43.036
|Vancouver
|BC Place
|52.497
MeksikaGetty
Estadio Azteca, Brezilya ve Arjantin'in efsaneleri Pele ve Diego Maradona'nın bu efsanevi ortamda Dünya Kupası zaferinin tadını çıkardığına tanık olmuştur. 11 Haziran 2026'da açılış maçı ve diğer önemli karşılaşmalara ev sahipliği yapacaktır.
|Şehir
|Stadyum
|Kapasite
|Guadalajara
|Akron Stadyumu
|45.664
|Meksiko
|Estadio Azteca
|80.824
|Monterrey
|BBVA Stadyumu
|51.243