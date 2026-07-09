2026 Dünya Kupası’nın ev sahipliği görevini Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika arasında paylaşacak; FIFA’nın en önemli etkinliği, 1994’ten bu yana ilk kez Amerika kıtasına geri dönerken, yıldızlarla dolu maçlara ev sahipliği yapacak 16 stadyum hazırlıklarını sürdürüyor.

ABD o dönemde muhteşem bir şölen sunmuştu; komşusu Meksika ise daha önce iki kez – 1970 ve 1986 yıllarında – bu küresel etkinliğe ev sahipliği yapmıştı.

Kanada da şimdi bu organizasyona üçlü bir ortaklık kapsamında katılıyor. 41 şehirde bulunan 43 stadyumdan oluşan ilk liste, yavaş yavaş daraltılarak nihai 16 stadyumluk listeye indirildi. Kuzey ve Orta Amerika’da hangi stadyumlar seçilecek? GOAL bu konuyu mercek altına alıyor…

2026 Dünya Kupası ev sahibi şehirleri, stadyumlar ve kapasiteleri

2026'dan itibaren Dünya Kupası finalleri 48 takıma ve 80 maça genişletileceğinden, FIFA tarafından açıklanan ev sahibi şehirler ve stadyumların kesin listesi aşağıdaki gibidir:

Amerika Birleşik Devletleri

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Kaliforniya'nın Pasadena kentindeki Rose Bowl, 1994 yılında Brezilya'nın penaltılarda İtalya'yı yenerek şampiyon olduğu Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmıştı ve AT&T Stadyumu ve Mercedes-Benz Stadyumu gibi milyar dolarlık tesislerin yanı sıra bir kez daha FIFA'nın planlarının bir parçası olacak.

Stadyum sponsorluklarına ilişkin FIFA kuralları gereği, Gillette Stadyumu turnuva süresince Boston Stadyumu olarak anılacaktır.

East Rutherford’daki MetLife Stadyumu, finale ev sahipliği yapma onuruna layık görüldü.

Şehir Stadyum Kapasite Atlanta Mercedes-Benz Stadyumu 68.239 Boston Gillette Stadyumu 64.146 Dallas AT&T Stadyumu 70.649 Houston NRG Stadyumu 68.777 Kansas City Arrowhead Stadyumu 69.045 Los Angeles SoFi Stadyumu 70.492 Miami Hard Rock Stadyumu 64.478 New York/New Jersey MetLife Stadyumu 80.663 Philadelphia Lincoln Financial Field 68.324 San Francisco/Bay Area Levi’s Stadyumu 68.827 Seattle Lumen Field 66.925

Kanada

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Vancouver'daki BC Place, 2015'teki kadınlar finaline ev sahipliği yaptıktan sonra Dünya Kupası etkinliklerinde önemli bir yer tutmuştu, ancak Montreal'in adaylıktan çekilmesiyle Mart 2022'de yeniden gündeme geldi.

Şehir Stadyum Kapasite Toronto BMO Field 43.036 Vancouver BC Place 52.497

Meksika

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Estadio Azteca, Brezilya ve Arjantin'in efsaneleri Pele ve Diego Maradona'nın bu efsanevi ortamda Dünya Kupası zaferinin tadını çıkardığına tanık olmuştur. 11 Haziran 2026'da açılış maçı ve diğer önemli karşılaşmalara ev sahipliği yapacaktır.