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AT&T Stadium DallasGetty
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Chris Burton

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2026 Dünya Kupası ev sahibi şehirler rehberi: Son dakika biletleri nasıl alınır, Dünya Kupası Finali, Miami, New York ve daha fazlası

Dünya Kupası
ABD
Meksika
Kanada
SHOPPING
Tickets

2026 Dünya Kupası’nın ev sahipliği görevini Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika arasında paylaşacak; FIFA’nın en önemli etkinliği, 1994’ten bu yana ilk kez Amerika kıtasına geri dönerken, yıldızlarla dolu maçlara ev sahipliği yapacak 16 stadyum hazır olacak.

2026 Dünya Kupası’nın ev sahipliği görevini Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika arasında paylaşacak; FIFA’nın en önemli etkinliği, 1994’ten bu yana ilk kez Amerika kıtasına geri dönerken, yıldızlarla dolu maçlara ev sahipliği yapacak 16 stadyum hazırlıklarını sürdürüyor.

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ABD o dönemde muhteşem bir şölen sunmuştu; komşusu Meksika ise daha önce iki kez – 1970 ve 1986 yıllarında – bu küresel etkinliğe ev sahipliği yapmıştı.

Kanada da şimdi bu organizasyona üçlü bir ortaklık kapsamında katılıyor. 41 şehirde bulunan 43 stadyumdan oluşan ilk liste, yavaş yavaş daraltılarak nihai 16 stadyumluk listeye indirildi. Kuzey ve Orta Amerika’da hangi stadyumlar seçilecek? GOAL bu konuyu mercek altına alıyor…   

Tarih ve Maç Başlangıç SaatiMaç DetaylarıYerBilet
9 Temmuz, Maç Başlangıç Saati 18:00 EDTÇeyrek Final 1: Fransa - FasGillette Stadyumu (Boston), ABDBilet Satın Al
10 Temmuz, Maç Başlangıcı 18:00 PDTÇeyrek Final 2: İspanya - BelçikaSoFi Stadyumu (Los Angeles), ABDBilet Al
11 Temmuz, Başlangıç saati 16:00 EDTÇeyrek Final 3: Norveç - İngiltereHard Rock Stadyumu (Miami), ABDBilet Satın Al
11 Temmuz, Başlangıç Saati 18:00 CDTÇeyrek Final 4: Arjantin - İsviçre Arrowhead Stadyumu (Kansas City), ABDBilet Satın Al
14 Temmuz, Maç Başlangıcı 19:00 CDTYarı Final 1: Fransa/Fas - İspanya/BelçikaDallas Stadyumu, ABDBilet Satın Al
15 Temmuz, Başlangıç Saati 20:00 EDTYarı Final 2: Norveç/İngiltere - Arjantin/İsviçreAtlanta Stadyumu, ABDBilet Satın Al
18 Temmuz, Başlangıç Saati: 15:00 EDT3.lük Maçı: Yarı Final 1'in Kaybedeni - Yarı Final 2'nin KaybedeniMiami Stadyumu, ABDBilet Satın Al
19 Temmuz, Başlangıç Saati: 15:00 EDTDünya Kupası Finali: Yarı Final 1'in galibi - Yarı Final 2'nin galibi New York New Jersey Stadyumu, ABDBilet Satın Al

2026 Dünya Kupası ev sahibi şehirleri, stadyumlar ve kapasiteleri

2026'dan itibaren Dünya Kupası finalleri 48 takıma ve 80 maça genişletileceğinden, FIFA tarafından açıklanan ev sahibi şehirler ve stadyumların kesin listesi aşağıdaki gibidir:

Amerika Birleşik Devletleri

Rose Bowl 1994 World Cup finalGetty

Kaliforniya'nın Pasadena kentindeki Rose Bowl, 1994 yılında Brezilya'nın penaltılarda İtalya'yı yenerek şampiyon olduğu Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmıştı ve AT&T Stadyumu ve Mercedes-Benz Stadyumu gibi milyar dolarlık tesislerin yanı sıra bir kez daha FIFA'nın planlarının bir parçası olacak.

Stadyum sponsorluklarına ilişkin FIFA kuralları gereği, Gillette Stadyumu turnuva süresince Boston Stadyumu olarak anılacaktır.

East Rutherford’daki MetLife Stadyumu, finale ev sahipliği yapma onuruna layık görüldü.

ŞehirStadyumKapasite
AtlantaMercedes-Benz Stadyumu68.239
BostonGillette Stadyumu64.146
DallasAT&T Stadyumu70.649
HoustonNRG Stadyumu68.777
Kansas CityArrowhead Stadyumu69.045
Los AngelesSoFi Stadyumu70.492
MiamiHard Rock Stadyumu64.478
New York/New JerseyMetLife Stadyumu80.663
PhiladelphiaLincoln Financial Field68.324
San Francisco/Bay AreaLevi’s Stadyumu68.827
SeattleLumen Field66.925

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Kanada

BC Place 2015 Women's World Cup finalGetty

Vancouver'daki BC Place, 2015'teki kadınlar finaline ev sahipliği yaptıktan sonra Dünya Kupası etkinliklerinde önemli bir yer tutmuştu, ancak Montreal'in adaylıktan çekilmesiyle Mart 2022'de yeniden gündeme geldi.

ŞehirStadyumKapasite
TorontoBMO Field43.036
VancouverBC Place52.497

Meksika

Azteca Stadium 1986 World CupGetty

Estadio Azteca, Brezilya ve Arjantin'in efsaneleri Pele ve Diego Maradona'nın bu efsanevi ortamda Dünya Kupası zaferinin tadını çıkardığına tanık olmuştur. 11 Haziran 2026'da açılış maçı ve diğer önemli karşılaşmalara ev sahipliği yapacaktır.

ŞehirStadyumKapasite
GuadalajaraAkron Stadyumu45.664
MeksikoEstadio Azteca80.824
MonterreyBBVA Stadyumu51.243

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