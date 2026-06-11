2026 Dünya Kupası ev sahibi şehirler rehberi: FIFA, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek turnuva için 16 stadyumun kapasitesini açıkladı; bunlardan ikisi 80.000’in üzerinde

2026 Dünya Kupası’nın ev sahipliği görevini ABD, Kanada ve Meksika paylaşacak. FIFA’nın en önemli etkinliği, 1994’ten bu yana ilk kez Amerika kıtasına geri dönerken, 16 stadyum yıldızlarla dolu maçlara ev sahipliği yapacak.

ABD o zamanlar muhteşem bir şölen sunarken, komşusu Meksika ise daha önce iki kez (1970 ve 1986'da) bu küresel etkinliğe ev sahipliği yapmıştı.

Kanada da üçlü ortaklığın bir parçası olarak bu partiye katılıyor. 41 şehirde bulunan 43 stadyumdan oluşan ilk liste, yavaş yavaş daraltılarak 16 stadyumdan oluşan nihai listeye indirgendi. Kuzey ve Orta Amerika'da kimler seçildi? GOAL bir göz atıyor...

2026 Dünya Kupası ev sahibi şehirleri, stadyumlar ve kapasiteleri

2026'dan itibaren Dünya Kupası finalleri 48 takım ve 80 maça çıkarılırken, FIFA tarafından açıklanan ev sahibi şehirler ve stadyumların kesin listesi şu şekildedir:

Amerika Birleşik Devletleri

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Kaliforniya, Pasadena'daki Rose Bowl, 1994 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmış ve Brezilya, penaltılarda İtalya'yı geride bırakmıştı. Bu stadyum, AT&T Stadyumu ve Mercedes-Benz Stadyumu gibi milyar dolarlık yapılarla birlikte bir kez daha FIFA'nın planlarının bir parçası olacak.

Stadyum sponsorluklarına ilişkin FIFA kuralları gereği, Gillette Stadyumu turnuva süresince Boston Stadyumu olarak anılacak.

East Rutherford'daki MetLife Stadyumu, finale ev sahipliği yapma onuruna layık görüldü.

Şehir Stadyum Kapasite Atlanta Mercedes-Benz Stadyumu 68.239 Boston Gillette Stadyumu 64.146 Dallas AT&T Stadyumu 70.649 Houston NRG Stadyumu 68.777 Kansas City Arrowhead Stadyumu 69.045 Los Angeles SoFi Stadyumu 70.492 Miami Hard Rock Stadyumu 64.478 New York/New Jersey MetLife Stadyumu 80.663 Philadelphia Lincoln Financial Field 68.324 San Francisco/Bay Area Levi’s Stadyumu 68.827 Seattle Lumen Field 66.925

Kanada

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Vancouver'daki BC Place, 2015'teki kadınlar finaline ev sahipliği yaptıktan sonra daha önce Dünya Kupası etkinliklerinde önemli bir yer tutmuştu, ancak Montreal'in yarıştan çekilmesiyle Mart 2022'de yeniden gündeme geldi.

Şehir Stadyum Kapasite Toronto BMO Field 43.036 Vancouver BC Place 52.497

Meksika

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Estadio Azteca, Brezilya ve Arjantin'in efsaneleri Pele ve Diego Maradona'nın bu efsanevi ortamda Dünya Kupası zaferinin tadını çıkardığına tanık olmuştu. Stadyum, diğer önemli maçların yanı sıra 11 Haziran 2026'da açılış maçına da ev sahipliği yapacak.