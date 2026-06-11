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AT&T Stadium DallasGetty
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Chris Burton

Çeviri:

2026 Dünya Kupası ev sahibi şehirler rehberi: FIFA, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek turnuva için 16 stadyumun kapasitesini açıkladı; bunlardan ikisi 80.000’in üzerinde

Dünya Kupası
ABD
Meksika
Kanada
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2026 Dünya Kupası’nın ev sahipliği görevini Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika paylaşacak. FIFA’nın en önemli etkinliği, 1994’ten bu yana ilk kez Amerika kıtasına geri dönerken, yıldızlarla dolu maçlara ev sahipliği yapacak 16 stadyum hazırlıklarını sürdürüyor.

2026 Dünya Kupası’nın ev sahipliği görevini ABD, Kanada ve Meksika paylaşacak. FIFA’nın en önemli etkinliği, 1994’ten bu yana ilk kez Amerika kıtasına geri dönerken, 16 stadyum yıldızlarla dolu maçlara ev sahipliği yapacak.

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ABD o zamanlar muhteşem bir şölen sunarken, komşusu Meksika ise daha önce iki kez (1970 ve 1986'da) bu küresel etkinliğe ev sahipliği yapmıştı.

Kanada da üçlü ortaklığın bir parçası olarak bu partiye katılıyor. 41 şehirde bulunan 43 stadyumdan oluşan ilk liste, yavaş yavaş daraltılarak 16 stadyumdan oluşan nihai listeye indirgendi. Kuzey ve Orta Amerika'da kimler seçildi? GOAL bir göz atıyor...   

2026 Dünya Kupası ev sahibi şehirleri, stadyumlar ve kapasiteleri

2026'dan itibaren Dünya Kupası finalleri 48 takım ve 80 maça çıkarılırken, FIFA tarafından açıklanan ev sahibi şehirler ve stadyumların kesin listesi şu şekildedir:

Amerika Birleşik Devletleri

Rose Bowl 1994 World Cup finalGetty

Kaliforniya, Pasadena'daki Rose Bowl, 1994 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmış ve Brezilya, penaltılarda İtalya'yı geride bırakmıştı. Bu stadyum, AT&T Stadyumu ve Mercedes-Benz Stadyumu gibi milyar dolarlık yapılarla birlikte bir kez daha FIFA'nın planlarının bir parçası olacak.

Stadyum sponsorluklarına ilişkin FIFA kuralları gereği, Gillette Stadyumu turnuva süresince Boston Stadyumu olarak anılacak.

East Rutherford'daki MetLife Stadyumu, finale ev sahipliği yapma onuruna layık görüldü.

ŞehirStadyumKapasite
AtlantaMercedes-Benz Stadyumu68.239
BostonGillette Stadyumu64.146
DallasAT&T Stadyumu70.649
HoustonNRG Stadyumu68.777
Kansas CityArrowhead Stadyumu69.045
Los AngelesSoFi Stadyumu70.492
MiamiHard Rock Stadyumu64.478
New York/New JerseyMetLife Stadyumu80.663
PhiladelphiaLincoln Financial Field68.324
San Francisco/Bay AreaLevi’s Stadyumu68.827
SeattleLumen Field66.925

Kanada

BC Place 2015 Women's World Cup finalGetty

Vancouver'daki BC Place, 2015'teki kadınlar finaline ev sahipliği yaptıktan sonra daha önce Dünya Kupası etkinliklerinde önemli bir yer tutmuştu, ancak Montreal'in yarıştan çekilmesiyle Mart 2022'de yeniden gündeme geldi.

ŞehirStadyumKapasite
TorontoBMO Field43.036
VancouverBC Place52.497

Meksika

Azteca Stadium 1986 World CupGetty

Estadio Azteca, Brezilya ve Arjantin'in efsaneleri Pele ve Diego Maradona'nın bu efsanevi ortamda Dünya Kupası zaferinin tadını çıkardığına tanık olmuştu. Stadyum, diğer önemli maçların yanı sıra 11 Haziran 2026'da açılış maçına da ev sahipliği yapacak.

ŞehirStadyumKapasite
GuadalajaraEstadio Akron45.664
MeksikoEstadio Azteca80.824
MonterreyEstadio BBVA51.243