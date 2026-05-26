2026 Dünya Kupası ev sahibi şehirler rehberi: ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek FIFA turnuvası için stadyumlar listesi

2026 Dünya Kupası’nın ev sahipliği görevini ABD, Kanada ve Meksika paylaşacak. FIFA’nın en önemli etkinliği, 1994’ten bu yana ilk kez Amerika kıtasına geri dönerken, yıldızlarla dolu maçlara ev sahipliği yapacak 16 stadyum hazırlıklarını sürdürüyor.

ABD o zamanlar muhteşem bir şölen sunarken, komşusu Meksika daha önce iki kez (1970 ve 1986'da) bu küresel etkinliğe ev sahipliği yapmıştı.

Kanada da üçlü ortaklığın bir parçası olarak bu partiye katılıyor. 41 şehirdeki 43 stadyumdan oluşan ilk liste, yavaş yavaş daraltılarak 16 stadyumdan oluşan nihai listeye indirgendi. Kuzey ve Orta Amerika'da kimler seçildi? GOAL bir göz atıyor...

2026 Dünya Kupası ev sahibi şehirleri ve stadyumları

2026'dan itibaren Dünya Kupası finalleri 48 takıma ve 80 maça çıkarılacak. Aşağıda, FIFA tarafından açıklanan ev sahibi şehirler ve stadyumların kesin listesi yer almaktadır:

Amerika Birleşik Devletleri

Kaliforniya’nın Pasadena kentindeki Rose Bowl, 1994 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmış ve Brezilya’nın penaltılarda İtalya’yı geride bıraktığı maçın oynandığı stadyum, AT&T Stadyumu ve Mercedes-Benz Stadyumu gibi milyar dolarlık tesislerin yanı sıra bir kez daha FIFA’nın planlarında yer alacak.

Stadyum sponsorluklarına ilişkin FIFA kuralları gereği, Gillette Stadyumu turnuva süresince Boston Stadyumu olarak anılacak.

East Rutherford'daki MetLife Stadyumu, finale ev sahipliği yapma onuruna layık görüldü.

Şehir Stadyum Kapasite Atlanta Mercedes-Benz Stadyumu 71.000 Boston Boston Stadyumu 68.756 Dallas AT&T Stadyumu 80.000 Houston NRG Stadyumu 71.500 Kansas City Arrowhead Stadyumu 76.416 Los Angeles Rose Bowl Stadyumu veya SoFi Stadyumu 90.888/70.200 Miami Hard Rock Stadyumu 65.326 New York/New Jersey MetLife Stadyumu 82.500 Philadelphia Lincoln Financial Field 69.796 San Francisco/Bay Area Levi’s Stadyumu 68.500 Seattle Lumen Field 72.000

Kanada

Vancouver’daki BC Place, 2015 yılında kadınlar finaline ev sahipliği yaptıktan sonra Dünya Kupası etkinliklerinde önemli bir rol oynamıştı, ancak Montreal’in adaylıktan çekilmesiyle Mart 2022’de yeniden gündeme geldi.

Şehir Stadyum Kapasite Toronto BMO Field 30.000 Vancouver BC Place 54.500

Meksika

Estadio Azteca, Brezilya ve Arjantin'in efsaneleri Pelé ve Diego Maradona'nın efsanevi bir ortamda Dünya Kupası zaferinin tadını çıkardığına tanık olmuştur. 11 Haziran 2026'da açılış maçı ve diğer önemli maçlara ev sahipliği yapacaktır.