2026 Dünya Kupası ev sahibi şehirler rehberi: ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek FIFA turnuvası için stadyumlar listesi

2026 Dünya Kupası’nın ev sahipliği görevini ABD, Kanada ve Meksika paylaşacak. FIFA’nın en önemli etkinliği, 1994’ten bu yana ilk kez Amerika kıtasına geri dönerken, yıldızlarla dolu maçlara ev sahipliği yapacak 16 stadyum hazırlıklarını sürdürüyor.
ABD o zamanlar muhteşem bir şölen sunarken, komşusu Meksika daha önce iki kez (1970 ve 1986'da) bu küresel etkinliğe ev sahipliği yapmıştı.
Kanada da üçlü ortaklığın bir parçası olarak bu partiye katılıyor. 41 şehirdeki 43 stadyumdan oluşan ilk liste, yavaş yavaş daraltılarak 16 stadyumdan oluşan nihai listeye indirgendi. Kuzey ve Orta Amerika'da kimler seçildi? GOAL bir göz atıyor...
2026 Dünya Kupası ev sahibi şehirleri ve stadyumları
2026'dan itibaren Dünya Kupası finalleri 48 takıma ve 80 maça çıkarılacak. Aşağıda, FIFA tarafından açıklanan ev sahibi şehirler ve stadyumların kesin listesi yer almaktadır:
Kaliforniya’nın Pasadena kentindeki Rose Bowl, 1994 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmış ve Brezilya’nın penaltılarda İtalya’yı geride bıraktığı maçın oynandığı stadyum, AT&T Stadyumu ve Mercedes-Benz Stadyumu gibi milyar dolarlık tesislerin yanı sıra bir kez daha FIFA’nın planlarında yer alacak.
Stadyum sponsorluklarına ilişkin FIFA kuralları gereği, Gillette Stadyumu turnuva süresince Boston Stadyumu olarak anılacak.
East Rutherford'daki MetLife Stadyumu, finale ev sahipliği yapma onuruna layık görüldü.
|Şehir
|Stadyum
|Kapasite
|Atlanta
|Mercedes-Benz Stadyumu
|71.000
|Boston
|Boston Stadyumu
|68.756
|Dallas
|AT&T Stadyumu
|80.000
|Houston
|NRG Stadyumu
|71.500
|Kansas City
|Arrowhead Stadyumu
|76.416
|Los Angeles
|Rose Bowl Stadyumu veya SoFi Stadyumu
|90.888/70.200
|Miami
|Hard Rock Stadyumu
|65.326
|New York/New Jersey
|MetLife Stadyumu
|82.500
|Philadelphia
|Lincoln Financial Field
|69.796
|San Francisco/Bay Area
|Levi’s Stadyumu
|68.500
|Seattle
|Lumen Field
|72.000
Vancouver’daki BC Place, 2015 yılında kadınlar finaline ev sahipliği yaptıktan sonra Dünya Kupası etkinliklerinde önemli bir rol oynamıştı, ancak Montreal’in adaylıktan çekilmesiyle Mart 2022’de yeniden gündeme geldi.
|Şehir
|Stadyum
|Kapasite
|Toronto
|BMO Field
|30.000
|Vancouver
|BC Place
|54.500
Estadio Azteca, Brezilya ve Arjantin'in efsaneleri Pelé ve Diego Maradona'nın efsanevi bir ortamda Dünya Kupası zaferinin tadını çıkardığına tanık olmuştur. 11 Haziran 2026'da açılış maçı ve diğer önemli maçlara ev sahipliği yapacaktır.
|Şehir
|Stadyum
|Kapasite
|Guadalajara
|Estadio Akron
|46.232
|Meksiko
|Estadio Azteca
|81.070
|Monterrey
|Estadio BBVA
|51.348