2026 Dünya Kupası ev sahibi şehirler rehberi: ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek FIFA turnuvası için stadyumlar listesi

2026 Dünya Kupası’nın ev sahipliği görevini Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika paylaşacak. FIFA’nın en önemli etkinliği, 1994’ten bu yana ilk kez Amerika kıtasına geri dönerken, yıldızlarla dolu maçlara ev sahipliği yapacak 16 stadyum hazırlıklarını sürdürüyor.

ABD o zamanlar muhteşem bir şölen sunarken, komşusu Meksika daha önce iki kez (1970 ve 1986'da) bu küresel etkinliğe ev sahipliği yapmıştı.

Kanada da üçlü ortaklığın bir parçası olarak bu partiye katılıyor. 41 şehirdeki 43 stadyumdan oluşan ilk liste, yavaş yavaş daraltılarak 16 stadyumdan oluşan nihai listeye indirgendi. Kuzey ve Orta Amerika'da kimler seçildi? GOAL bir göz atıyor...   

2026 Dünya Kupası ev sahibi şehirleri ve stadyumları

2026'dan itibaren Dünya Kupası finalleri 48 takıma ve 80 maça çıkarılacak. Aşağıda, FIFA tarafından açıklanan ev sahibi şehirler ve stadyumların kesin listesi yer almaktadır:

Amerika Birleşik Devletleri

Kaliforniya’nın Pasadena kentindeki Rose Bowl, 1994 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmış ve Brezilya’nın penaltılarda İtalya’yı geride bıraktığı maçın oynandığı stadyum, AT&T Stadyumu ve Mercedes-Benz Stadyumu gibi milyar dolarlık tesislerin yanı sıra bir kez daha FIFA’nın planlarında yer alacak.

Stadyum sponsorluklarına ilişkin FIFA kuralları gereği, Gillette Stadyumu turnuva süresince Boston Stadyumu olarak anılacak.

East Rutherford'daki MetLife Stadyumu, finale ev sahipliği yapma onuruna layık görüldü.

ŞehirStadyumKapasite
AtlantaMercedes-Benz Stadyumu71.000
BostonBoston Stadyumu68.756
DallasAT&T Stadyumu80.000
HoustonNRG Stadyumu71.500
Kansas CityArrowhead Stadyumu76.416
Los AngelesRose Bowl Stadyumu veya SoFi Stadyumu90.888/70.200
MiamiHard Rock Stadyumu65.326
New York/New JerseyMetLife Stadyumu82.500
PhiladelphiaLincoln Financial Field69.796
San Francisco/Bay AreaLevi’s Stadyumu68.500
SeattleLumen Field72.000

Kanada

Vancouver’daki BC Place, 2015 yılında kadınlar finaline ev sahipliği yaptıktan sonra Dünya Kupası etkinliklerinde önemli bir rol oynamıştı, ancak Montreal’in adaylıktan çekilmesiyle Mart 2022’de yeniden gündeme geldi.

ŞehirStadyumKapasite
TorontoBMO Field30.000
VancouverBC Place54.500

Meksika

Estadio Azteca, Brezilya ve Arjantin'in efsaneleri Pelé ve Diego Maradona'nın efsanevi bir ortamda Dünya Kupası zaferinin tadını çıkardığına tanık olmuştur. 11 Haziran 2026'da açılış maçı ve diğer önemli maçlara ev sahipliği yapacaktır.

ŞehirStadyumKapasite
GuadalajaraEstadio Akron46.232
MeksikoEstadio Azteca81.070
MonterreyEstadio BBVA51.348