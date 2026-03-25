2026 Dünya Kupası Elemeleri: Yeni Kaledonya - Jamaika maçı biletleri nasıl alınır: Tahminler, bilet fiyatları ve bilgiler

Yeni Kaledonya ve Jamaika, 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılmaya sadece iki galibiyet uzaklıkta. İki takım, 26 Mart’ta yaz aylarında Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak mekanlardan biri olan Meksika’nın Zapopan kentindeki Estadio Akron’da karşı karşıya gelecek ve bugün stadyumdaki yerinizi ayırtarak bu maçı yerinde izleyebilirsiniz.

GOAL, yaklaşan Konfederasyonlararası Dünya Kupası Eleme Play-off yarı finali için ihtiyacınız olan tüm önemli bilet bilgilerini, biletlerin fiyatlarını ve nasıl satın alabileceğinizi de dahil olmak üzere size sunuyor.

Yeni Kaledonya - Jamaika Dünya Kupası Eleme Maçı ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak altı takımın kimler olacağı henüz belli değil ve bunlardan ikisi, bu Mart ayında yapılacak IC (Konfederasyonlar Arası) play-off'larında başarılı olan takımlar tarafından belirlenecek.

Yeni Kaledonya - Jamaika maçının galibi Zapopan'da kalacak ve 31 Mart'ta DR Kongo ile karşılaşacak. Bu maçtan galip çıkan takım, dünya futbol şölenine katılma hakkı kazanacak.

Dünya Kupası Eleme Play-Off takvimi nedir?

Çeşitli eleme yolları/gruplarının finallerini kazanan takımlar, bu yaz düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kalan altı yeri dolduracak.

Konfederasyonlar Arası Dünya Kupası Eleme Play-offları

Tarih Maç (yerel saat) Mekan Biletler 26 Mart Perşembe Yol 1 Yarı Final: Yeni Kaledonya - Jamaika (20:00) Estadio Akron (Zapopan) Bilet 26 Mart Perşembe 2. Eleme Turu Yarı Finali: Bolivya - Surinam (17:00) Estadio BBVA (Guadalupe) Biletler 31 Mart Salı Yol 1 Finali: DR Kongo - TBC (15:00) Estadio Akron (Zapopan) Bilet 31 Mart Salı Yol 2 Finali: Irak - TBC (21:00) Estadio BBVA (Guadalupe) Biletler

UEFA Dünya Kupası Eleme Play-offları

Tarih Maç (yerel saat) Mekan Biletler 26 Mart Perşembe Yarı Final A Grubu: Galler - Bosna Hersek (19:45) Cardiff City Stadyumu (Cardiff) Bilet 26 Mart Perşembe A Grubu Yarı Finali: İtalya - Kuzey İrlanda (20:45) Stadio Atleti Azzurri d'Italia (Bergamo) Bilet 26 Mart Perşembe Yol B Yarı Final: Ukrayna - İsveç (20:45) Estadio Ciutat de Valencia (Valensiya) Biletler 26 Mart Perşembe B Grubu Yarı Finali: Polonya - Arnavutluk (20:45) Stadion Narodowy (Varşova) Bilet 26 Mart Perşembe C Grubu Yarı Finali: Türkiye - Romanya (18.00) Beşiktaş Stadyumu (İstanbul) Biletler 26 Mart Perşembe C Grubu Yarı Finali: Slovakya - Kosova (20:45) Tehelne Pole (Bratislava) Biletler 26 Mart Perşembe Yol D Yarı Final: Danimarka - Kuzey Makedonya (20:45) Parken Stadyumu (Kopenhag) Bilet 26 Mart Perşembe D Grubu Yarı Finali: Çek Cumhuriyeti - İrlanda Cumhuriyeti (20:45) Fortuna Arena (Prag) Biletler 31 Mart Salı A Grubu Finali: Galler/Bosna-Hersek - İtalya/Kuzey İrlanda (20:45) TBC Bilet 31 Mart Salı B Grubu Finali: Ukrayna/İsveç - Polonya/Arnavutluk (20:45) TBC Bilet 31 Mart Salı C Grubu Finali: Türkiye/Romanya - Slovakya/Kosova (20:45) TBC Bilet 31 Mart Salı D Grubu Finali: Danimarka/Makedonya vs Çek Cumhuriyeti vs İrlanda Cumhuriyeti (20:45) TBC Bilet

Yeni Kaledonya - Jamaika Dünya Kupası Elemeleri maç biletleri nasıl alınır

Yeni Kaledonya - Jamaika maçının biletleri 26 Şubat'ta FIFA'nın web sitesinde satışa sunulacak.

Resmi biletleri satın almak için FIFA bilet portalını ziyaret etmeniz ve bir hesap açmanız gerekiyor. Ardından FIFA hesabınıza giriş yapıp biletlerin durumunu kontrol edebilirsiniz.

FIFA portalı, taraftarların maç biletlerini satın alması için en güvenli yol olsa da, Yeni Kaledonya - Jamaika play-off maçına katılmak isteyenler, bilet bulma şansını en üst düzeye çıkarabilecek Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini de değerlendirebilir.

Yeni Kaledonya - Jamaika Dünya Kupası Elemeleri: Biletler ne kadar olacak?

Yeni Kaledonya - Jamaika maç biletlerinin fiyat yapısının, yaz aylarında düzenlenen FIFA Dünya Kupası maçlarında uygulanan fiyat yapısına benzer olması bekleniyor.

Bu bağlamda, maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.

Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Kategori 4: En uygun fiyatlı olanı, diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Biletler muhtemelen 60 dolardan itibaren satışa sunulacak; bu, geçen yıl ilk kez satışa çıktıklarında birçok Dünya Kupası grup maçının başlangıç fiyatıydı.

Ek bilgiler için FIFA sitesini, güncel bilet durumunu öğrenmek içinse Ticombo gibi ikinci el bilet satış sitelerini takip etmeyi unutmayın.

Yeni Kaledonya - Jamaika maçından ne beklemeli?

Jamaikalı taraftarlar, takımlarının dünya futbol sahnesine geri dönmesini sabırla bekliyor. The Reggae Boyz'un ilk ve tek Dünya Kupası katılımının üzerinden 18 yıl geçti.

1998 Dünya Kupası'nda Jamaika, Hırvatistan ve Arjantin'e karşı ağır yenilgiler aldı, ancak grup son maçında Japonya'yı 2-0 yenerek turnuvadan moralli bir şekilde ayrıldı. Bu yılki Dünya Kupası'na otomatik olarak katılma şansını sadece bir puan farkla kaçıran Jamaika, şimdi yaz şenliğine katılmak için ikinci bir şans yakaladı.

Jamaika’nın Meksika’daki rakibi Yeni Kaledonya, yeni zirvelere ulaşmaya ve tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılmaya çalışıyor. Nüfusu 250.000’in biraz üzerinde olan bu Güney Pasifik adası, bu sefer OFC’nin (Okyanusya Futbol Konfederasyonu) Dünya Kupası Finalleri’ne otomatik bir katılım hakkı kazanmasından faydalanıyor.

Yeni Zelanda, bölgenin 1 numarası olmayı garantilemiş olabilir, ancak bu, Yeni Kaledonya'nın da bu yaz play-off yoluyla Kuzey Amerika'da onlara katılma şansı elde ettiği anlamına geliyor. FIFA dünya sıralamasında 149. sırada yer alan Les Cagous, turnuvada kalan takımlar arasında en düşük sıralamaya sahip takımdır.

Konfederasyonlar Arası play-off yarı finali (Yeni Kaledonya - Jamaika) ve ardından oynanacak play-off finaliyle birlikte, Zapopan'daki Estadio Akron stadyumu, yaz aylarında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda aşağıdaki dört maça da ev sahipliği yapacak:

11 Haziran: Güney Kore - UEFA D Grubu galibi (20:00)

18 Haziran: Meksika - Güney Kore (19:00)

23 Haziran: Kolombiya - IC Yolu 1 galibi (20:00)

26 Haziran: Uruguay - İspanya (18:00)

Dolayısıyla, Yeni Kaledonya - Jamaika maçının galibi, play-off serüvenini başarılı bir şekilde tamamlarsa 23 Haziran'da Estadio Akron'a geri dönebilir.

Konfederasyonlar Arası Dünya Kupası Eleme Play-off'larının formatı nedir?

Her konfederasyon (kendi play-off sistemine sahip olan UEFA hariç) bir Dünya Kupası Eleme play-off kontenjanı aldı. Bu konfederasyonlar CONCACAF, AFC, CAF, CONMEBOL ve OFC'dir. CONCACAF, ülkelerinin Dünya Kupası ev sahibi olması nedeniyle ek bir kontenjan aldı.

Play-off turnuvası Meksika'da düzenlenecek ve altı takımın katılımıyla gerçekleştirilecek. Takımlar, üçer takımdan oluşan iki gruba ayrılacak ve her iki grubun galibi Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak. Takımlar, FIFA Erkekler Dünya Sıralaması'na göre gruplara yerleştirildi. Her grupta, yarı finalde birbiriyle karşılaşacak iki sıralamaya girmeyen takım yer alıyor ve galip gelen takım, sıralamaya girmiş bir takımla play-off finalinde karşılaşacak.

Eleme maçları tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak. Normal süre sonunda skorlar eşitlerse, uzatma devreleri oynanacak. Skorlar yine eşitlerse, kazananı belirlemek için penaltı atışlarına geçilecek.