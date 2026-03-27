2026 Dünya Kupası Elemeleri: DR Kongo - Jamaika maçı biletleri nasıl alınır: 31 Mart maçı, bilet fiyatları ve bilgiler

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Jamaika, 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılmaya artık sadece bir galibiyet uzaklıkta. İki takım, 31 Mart’ta yaz aylarında Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak stadyumlardan biri olan Meksika’nın Zapopan kentindeki Estadio Akron’da karşı karşıya gelecek; bugün stadyumdaki yerinizi ayırtarak bu maçı yerinde izleyebilirsiniz.

GOAL, yaklaşan Konfederasyonlar Arası Dünya Kupası Eleme Play-off finali için ihtiyacınız olan tüm önemli bilet bilgilerini, biletlerin fiyatlarını ve nasıl satın alabileceğinizi de dahil olmak üzere size sunuyor.

DR Kongo - Jamaika Dünya Kupası Eleme Maçı ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın son iki bileti, bu Mart ayında yapılacak IC (Konfederasyonlar Arası) play-off'larında başarılı olan takımlar tarafından doldurulacak.

Yarı finalde galip gelen Jamaika, 31 Mart'ta DR Kongo ile karşılaşmak üzere Zapopan'da kalacak. Her iki takımdan galip gelen, bu yaz düzenlenecek dünya futbol şölenine doğrudan katılma hakkı kazanacak.

Tarih Maç (yerel saat) Mekan Biletler 31 Mart Salı DR Kongo - Jamaika (15:00) Estadio Akron (Zapopan, Meksika) Bilet

Dünya Kupası Eleme Play-Off takvimi nedir?

Konfederasyonlar Arası Eleme Finalleri'nin galibi, bu yaz düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kalan son iki kontenjanı dolduracak.

Konfederasyonlar Arası Dünya Kupası Eleme Play-offları

Tarih Maç (yerel saat) Yer Bilet 31 Mart Salı 1. Grup Finali: DR Kongo - Jamaika (15:00) Estadio Akron (Zapopan) Bilet 31 Mart Salı 2. Grup Finali: Irak - Bolivya (21:00) Estadio BBVA (Guadalupe) Bilet

DR Kongo - Jamaika Dünya Kupası Elemeleri biletlerini nasıl satın alabilirsiniz?

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Jamaika arasında oynanacak belirleyici final maçının biletleri satışa çıktı. Dünya Kupası'na katılma hakkı söz konusu olduğu için biletlere olan talebin son derece yüksek olması bekleniyor.

Resmi biletleri satın almak için FIFA bilet portalını ziyaret edebilirsiniz.

Bu biletleri tükenmiş etkinlik için garantili koltuk ayırtmak isteyen taraftarlar için, StubHub gibi ikincil siteler çeşitli kategorilerde bilet bulmak için en iyi fırsatı sunuyor.

DR Kongo - Jamaika Dünya Kupası Elemeleri: Biletler ne kadar olacak?

DR Kongo - Jamaika final maçının fiyat yapısının FIFA kategori sistemine göre belirlenmesi bekleniyor:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.

Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Kategori 4: En uygun fiyatlı, üst katta yer alır.

Biletler muhtemelen 60 $'dan itibaren satışa sunulacak, ancak maç yaklaştıkça yeniden satış platformlarındaki fiyatlar talebe göre değişebilir.

DR Kongo - Jamaika maçından ne beklemeli?

Jamaikalı taraftarlar, takımlarının dünya futbol sahnesine geri dönmesini sabırla bekliyorlar. Reggae Boyz’un Fransa ’98’de tarihi bir performans sergilemesinin üzerinden 28 yıl geçti. Meksika’da zorlu bir yarı final maçını atlatmanın ardından, artık büyük sahneye geri dönmelerine sadece 90 dakika kaldı.

Rakipleri DR Kongo ise kendi tarihlerini yazmak istiyor. Leopards, 1974'ten beri (o zamanlar Zaire olarak) Dünya Kupası finallerine katılmamıştı. Doğrudan bu finale yükselen takım, dinlenmiş ve enerjik Jamaika takımına karşı hazırlıklı olacak.

Zapopan'daki Estadio Akron, bu karşılaşmaya dünya standartlarında bir sahne sunacak. Bu stadyum, turnuva süresince Meksika'nın grup aşaması maçı da dahil olmak üzere birçok maça ev sahipliği yapacak, yani bu maçın galibi, yaz aylarında oynayacağı maçların sahasını önceden görme fırsatı bulacak.