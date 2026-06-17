2026 Dünya Kupası, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne Mısır’ı geride bırakma fırsatı sunuyor

İki Afrika ve bir Karayip milli takımı, on yıllardır süren ve merak uyandıran uzun bir aradan sonra Dünya Kupası tarihine yeni bir sayfa yazmak üzere geri döndü.

Fransız “Stats Foot” ağına göre, tarih şu anda iki Dünya Kupası katılımı arasındaki en uzun aralığı kaydediyor ve bu listede başı çeken iki milli takım, tam 52 yıllık bir aradan sonra 2026 Dünya Kupası’na geri dönecek.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti (eski adıyla Zaire), Haiti ile ortak bir rekora sahiptir; her iki ülke de 1974 Dünya Kupası’ndaki katılımlarından bu yana turnuvada yer almamış, 52 yıllık bekleyişin ardından şimdi geri dönüyorlar.

Galler ise tarihin en uzun aralıkları listesinde büyük bir farkla başı çekiyor; 1958’deki son katılımından sonra 2022 Dünya Kupası’na dönene kadar tam 64 yıl bekledi. İkinci sırada ise her ikisi de 56 yıl ile Norveç ve Mısır yer alıyor; Norveç 1938’den 1994’e kadar turnuvada yer almamışken, Mısır ise 1934’ten 1990’a kadar 56 yıl beklemişti.

Bu istatistik, rekabetin ne kadar şiddetli olduğunu ve Dünya Kupası’na katılmanın ne kadar zor olduğunu ortaya koyarken, bazı milli takımların uzun yıllar süren aradan sonra geri dönmek için gösterdikleri azim ve kaydettikleri gelişimi de yansıtıyor; bu takımlar, Dünya Kupası tarihinde yeni sayfalar yazıyor.