2026 Dünya Kupası biletleri ucuzluyor mu? Turnuvayla ilgili en son fiyat eğilimleri ve güncellemeler

Geçen Eylül ayında satışa sunulduğundan bu yana Dünya Kupası biletlerine benzeri görülmemiş bir talep var ve koltuk kapma yarışı fiyatları tavan yaptı.

Ev sahibi ülkelerin yer aldığı bazı önemli grup maçları ve (tabii ki) final gibi yüksek profilli eleme turu karşılaşmalarının bilet fiyatları hala yüksek. Özellikle dinamik fiyatlandırmanın etkisiyle biletler hiç de ucuz değil.

GOAL, biletlerin gerçekten ucuzlayıp ucuzlamadığı da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Dünya Kupası biletleri ucuzluyor mu?

11 Haziran'da başlayacak olan Dünya Kupası bilet pazarı, resmi olarak iki farklı gerçekliğe ayrıldı.

Panik satışları, standart grup aşaması maçlarının fiyatlarının düşmesine neden olurken, yüksek riskli eleme maçları ve dünya devlerinin yer aldığı maçlar, fiyatlarını yüksek seviyelerde tutuyor. Dünya Kupası Finali gibi bu büyük maçların fiyatları aynı kalırken (ve çok yüksekken), talebin daha az olduğu maçlar sizin için daha cazip olabilir.

ABD, devasa NFL stadyumlarını kullandığı için, tarafsız maçlarda (Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan veya Cezayir - Avusturya gibi) çok sayıda koltuk mevcut.

Erken dönemde biletlerini yüksek fiyata listeleyen satıcılar, zarara uğramamak için şimdi fiyatları düşürüyor; bu daha az ilgi gören maçların biletlerini ortalamadan daha düşük fiyatlarla bulabilirsiniz.

En ucuz Dünya Kupası biletleri hangileridir?

Dünya Kupası için en ucuz nominal bilet fiyatı 60 dolardan başlıyor.

Ancak, bu "Taraftar Giriş Seviyesi" yalnızca sadık taraftarlara sınırlıydı ve biletler, yetkili ulusal futbol federasyonları tarafından resmi, kayıtlı taraftar kulüplerine dağıtıldı.

Genel halk için, nominal değerli biletler Kategori 4/Kategori 3 tarafsız grup aşaması maçları için 120 dolardan başlıyordu.

Ancak, FIFA değişken/dinamik fiyatlandırma uyguladığı için, gerçek giriş fiyatları maça göre büyük farklılıklar göstermektedir.

İkincil yeniden satış piyasasında, talebin daha düşük olduğu tarafsız grup maçları (Avusturya - Ürdün veya Güney Afrika - Çekya gibi) için temel bilet fiyatları şu anda 200 ila 250 dolar arasında başlıyor.

İkincil platformlardaki tüm standart grup aşaması maçlarının genel ortalamasına bakıldığında, yeniden satış fiyatları tamamen maçın oynanacağı yere ve oynayan takımların popülaritesine bağlı olarak 650 ile 1.100 dolar arasında değişmektedir.

Sıralama: Şu anda en ucuz 2026 Dünya Kupası biletleri hangileri?

Mevcut yeniden satış listeleri, FIFA'nın erken fiyat tahminleri ve kamuya açık en düşük fiyatlara göre, şu anda piyasada bulunan en ucuz 2026 Dünya Kupası biletleri şunlardır.

Fiyatlar, dinamik fiyatlandırma ve devam eden talep nedeniyle değişebilir.

Sıra Maç (Tarih) Mekan Ortalama başlangıç fiyatı Bilet #1 Fildişi Sahili - Curacao (25 Haziran) Lincoln Financial Field (Philadelphia) 116 $+ Bilet #2 Katar - İsviçre (13 Haziran) Levi's Stadyumu (San Francisco) 120 $+ Bilet #3 Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika (18 Haziran) Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 120 $+ Bilet #4 İsveç - Tunus (14 Haziran) Estadio BBVA (Monterrey) 122 $+ Bilet #5 Suudi Arabistan - Yeşil Burun Adaları (26 Haziran) NRG Stadyumu (Houston) 126 $+ Bilet

Not: Bilet fiyatları, dinamik fiyatlandırma ve yeniden satış talebine bağlı olarak düzenli olarak dalgalanmaktadır. Sıralamalar, yazının yazıldığı tarihte kamuya açık en yüksek fiyatları yansıtmaktadır ve turnuva yaklaştıkça değişebilir.

En ucuz Dünya Kupası biletlerini nasıl temin edebilirsiniz?

Yüksek kapasiteli stadyumları hedefleyin

Houston, Atlanta ve Dallas gibi şehirler, yüksek kapasiteli stadyumlarda birçok Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapar, bu da yerel talebi karşılar ve ikincil piyasa fiyatlarını düşürür.

Ev sahibi ülkelerden kaçının

Resmi satışları takip edin

FIFA, seyahat eden taraftarlara yardımcı olmak için zaman zaman resmi platform üzerinden doğrudan daha düşük fiyatlı biletler (örneğin 60 $/45 £'luk Kategori 4 biletler) sunar.

Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'ın üzerine çıktı.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 32 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, büyük resmi Dünya Kupası bilet çekilişleri (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda birincil biletlerin mevcudiyeti artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bunlar gerçek zamanlı işlemlerdir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 39 gün boyunca 104 maç oynanacak.

Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası nerede düzenlenecek?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri/mekanları şu şekildedir: