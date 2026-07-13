2026 Dünya Kupası biletleri ucuzluyor mu? Turnuvaya ilişkin en son fiyat eğilimleri ve güncellemeler

Geçen Eylül ayında satışa sunulduğundan bu yana Dünya Kupası biletlerine eşi görülmemiş bir talep var ve koltuk kapma yarışı fiyatları hızla yükseltmiştir.

Ev sahibi ülkelerin yer aldığı bazı önemli grup maçları ve (tabii ki) final gibi dikkat çeken eleme turu karşılaşmalarının bilet fiyatları hâlâ yüksek seviyede. Özellikle dinamik fiyatlandırmanın etkisiyle biletler hiç de ucuz değil.

GOAL, biletlerin gerçekten ucuzlayıp ucuzlamadığı da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Dünya Kupası biletleri ucuzluyor mu?

Dünya Kupası bilet pazarı, resmen iki tamamen farklı duruma bölünmüştür.

Panik satışları, standart grup aşaması maçlarının fiyatlarının düşmesine neden olurken, yüksek bahisli eleme maçları ve dünya devlerinin yer aldığı karşılaşmaların fiyatları ise yüksek seviyelerde sabit kalıyor. Dünya Kupası Finali gibi bu önemli maçların fiyatları aynı kalırken (ve çok yüksek seviyelerdeyken), talebin daha az olduğu maçlar sizin için daha cazip olabilir.

ABD, devasa NFL stadyumlarını kullandığı için, tarafsız sahada oynanan maçlarda bol miktarda koltuk stoğu mevcuttu.

Erken dönemde biletlerini yüksek fiyata listeleyen satıcılar, zarara uğramamak için şimdi fiyatları düşürüyor; bu daha az ilgi gören maçların biletlerini ortalamadan daha düşük fiyatlarla bulabilirsiniz.

Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final için resmi fiyatlar 6.730 $'a kadar ulaştı; ikincil pazarların ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek yok.

Resmi 2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatlandırma Kategorileri ve Yeniden Satış Fiyatları

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 11 - 27 Haziran Grup Aşaması (Ev Sahibi Ülkeler) 400 $ - 2.735 $ 1.199 $ – 5.500 $+ (1.950 $) 11 - 27 Haziran Grup Aşaması (Öne Çıkan Tarafsız Devler) 120 $ – 1.200 750 $ – 3.800 $ (1.650 $) 11 - 27 Haziran Grup Aşaması (Standart Tarafsız Maçlar) 120 $ – 1.200 202 $ – 2.500 $ (1.092 $) 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar) 225 $ – 540 550 $ – 3.200 $ (1.250 $) 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Standart Mekanlar) 225 $ – 540 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4 Temmuz – 7 Temmuz Son 16 Turu 240 $ – 640 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

2026 Dünya Kupası kategorilere göre fiyatlar:

Kategori Grup Aşaması Son 32 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final 1. Kategori 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 $ Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

En ucuz Dünya Kupası biletleri hangileridir?

Dünya Kupası için en ucuz nominal değerli bilet seviyesi 60 $'dan başlıyordu.

Ancak bu "Taraftar Giriş Kategorisi", sadık taraftarlara özel olarak sınırlandırılmıştı ve biletler, yetkili ulusal futbol federasyonları tarafından resmi ve kayıtlı taraftar kulüplerine dağıtıldı.

Genel halk için ise, Kategori 4/Kategori 3 tarafsız grup aşaması maçlarının nominal değerli bilet fiyatları 120 $'dan başlıyordu.

Ancak FIFA'nın değişken/dinamik fiyatlandırma uygulamasına geçmesi nedeniyle, gerçek giriş fiyatları maça göre büyük farklılıklar göstermektedir.

İkincil yeniden satış piyasasında, talebin daha düşük olduğu tarafsız grup maçları için temel bilet fiyatları 200 ila 250 dolar civarında başlıyordu.

Kalan 2026 Dünya Kupası maçları ve bilet listesi

En ucuz Dünya Kupası biletlerini nasıl temin edebilirsiniz?

Yüksek kapasiteli stadyumları hedefleyin

Houston, Atlanta ve Dallas gibi şehirler, yüksek kapasiteli stadyumlarda birçok Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapıyor; bu da yerel talebi karşılayarak ikincil piyasa fiyatlarını düşürüyor.

Ev sahibi ülkelerden kaçının

Houston, Atlanta ve Dallas gibi şehirler, yüksek kapasiteli stadyumlarda çok sayıda Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapıyor; bu da yerel talebi karşılıyor ve ikincil piyasa fiyatlarını düşürüyor.

Resmi satışları takip edin

FIFA, seyahat eden taraftarlara yardımcı olmak amacıyla zaman zaman resmi platform üzerinden doğrudan daha düşük fiyat sınıfları (örneğin 60 $/45 £'luk Kategori 4 biletler) sunar.

Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uygulamasını hayata geçirmiştir. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'ın üzerine çıkmıştır.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 32 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 $ Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda birincil bilet stoğu artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Burası, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilmeleri için yetkilendirilmiş tek platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman yapılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika genelinde 39 gün boyunca 104 maç oynanacak.

Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecektir.

2026 FIFA Dünya Kupası nerede düzenlenecek?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri/stadyumları şunlardır: