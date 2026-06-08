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2026 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

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Dünya Kupası
Ürdün

Al-Nashama'nın tarihi Dünya Kupası ilk maçını izlemek için biletlerinizi şu şekilde temin edebilirsiniz

Hayal nihayet gerçeğe dönüştü. Tarihinde ilk kez Ürdün, FIFA Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı. 

Bölgedeki devleri geride bırakarak muhteşem bir eleme kampanyası geçiren Jamal Sellami'nin adamları, dünya sahnesinde iz bırakmak için Kuzey Amerika'ya gidiyor. Al-Nashama ruhu her zamankinden daha güçlü ve binlerce Ürdünlü bu tarihi turnuvayı izlemek için seyahat planları yaptı.

Mousa Al-Tamari ve Yazan Al-Naimat, Kaliforniya ve Teksas'taki stadyumları coşturacak mı? Ürdün'ün ilk Dünya Kupası serüveninin bir parçası olma şansı elinizde. GOAL, biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere sunuyor.

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Ürdün'ün 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

Ürdün, yüksek tempolu futbol ve devasa seyirci kitleleri vaat eden J Grubu'na çekildi. 

Avusturya ile oynayacakları ilk maç, San Francisco Körfez Bölgesi'nde tarihi bir gece olacak. Ardından, grup aşamasının en çok beklenen maçlarından biri olan, Dallas'ta Arjantin ile oynanacak heyecan verici karşılaşma gelecek.

TarihMaçMekanBilet
16 Haziran 2026Avusturya - ÜrdünLevi's Stadyumu (San Francisco)Bilet
22 Haziran 2026Ürdün - CezayirLevi's Stadyumu (San Francisco)Bilet
27 Haziran 2026Ürdün - ArjantinAT&T Stadyumu (Dallas)Bilet

Ürdün 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stoğu şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

  • 1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

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Ürdün Dünya Kupası 2026 biletleri: Fiyatları ne kadar?

Ürdün'ün grup maçları için biletler dört kategoriye ayrılmıştır. Kategori 1, alt katta en iyi koltukları sunarken, Kategori 2 orta katta dengeli bir görüş sağlar. Kategori 3, bütçe dostu üst kat seçeneğidir ve Kategori 4, genellikle stadyumun en üst bölümlerinde yer almasına rağmen en uygun fiyatlı seçenektir.

Ürdün'ün tarihi grup aşaması için tahmini fiyatlar şunlardır:

  • Kategori 1: Alt katın en iyi koltukları (450 - 620 dolar)
  • Kategori 2: Orta kat/alt köşe koltuklar (280 $ - 400 $)
  • Kategori 3: Üst kat koltuklar (150 - 250 dolar)
  • Kategori 4: En uygun fiyatlı / Kısıtlı görüş (60 - 120 dolar)

Dünya Kupası'nda Ürdün'den ne beklemeli

Tutku, ruh ve azimli bir tavır bekleyin. Jamal Sellami yönetiminde Ürdün, ölümcül kontrataklara sahip, taktiksel olarak disiplinli bir takım haline geldi.

Tüm gözler, Ligue 1'de sansasyonel bir performans sergileyen ve takımın eleme turlarını geçmesindeki itici güç olan Mousa Al-Tamari'ye çevrilecek. 

Onun yanında Yazan Al-Naimat ve Ali Olwan, her savunmayı zorlayabilecek bir hücum üçlüsü oluşturuyor. Ürdün, AFC Asya Kupası'nda iyi gününde en iyileri yenebileceğini gösterdi; şimdi de Al-Nashama'nın geldiğini tüm dünyaya göstermeye hazır.

Dünya Kupası stadyumları nerede?

ÜlkeStadyum (Şehir)Kapasite
KanadaBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MeksikaEstadio Banorte (Meksiko) 48.821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44.330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50.113 
Amerika Birleşik DevletleriMercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 67.382 
 Gillette Stadyumu (Foxborough) 63.815 
 AT&T Stadyumu (Dallas) 70.122 
 NRG Stadyumu (Houston)68.311 
 Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 67.513 
 SoFi Stadyumu (Inglewood) 69.650 
 Hard Rock Stadyumu (Miami Gardens)64.091 
 MetLife Stadyumu (East Rutherford)78.576 
 Lincoln Financial Field (Philadelphia)65.827 
 Levi's Stadyumu (Santa Clara)69.391 
 Lumen Field (Seattle)65.123

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