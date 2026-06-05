Atlanta, bu yaz dünyanın en seçkin futbolcularını ağırlayacak ve Georgia eyaletinin başkenti adeta coşku içinde. Şehrin merkezinde yer alan Mercedes-Benz Stadyumu, 2026 Dünya Kupası turnuvası kapsamında İspanya’nın iki grup maçı ve yarı finallerden birini de içeren toplam sekiz maça ev sahipliği yapacak.

Mercedes-Benz Stadyumu, Haziran ve Temmuz aylarında Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak olan Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'daki 16 stadyumdan biri ve 48 takım futbolun en büyük ödülü için mücadele edecek.

Sponsorluk nedenleriyle, stadyum Dünya Kupası süresince "Atlanta Stadyumu" olarak anılacak.

İster bir maça katılmayı planlıyor olun, ister sadece şehirdeyken stadyumu keşfetmek istiyor olun, GOAL size sorunsuz ve unutulmaz bir deneyim için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Mercedes-Benz Stadyumu'nda hangi 2026 Dünya Kupası maçları oynanacak?

Tarih Maç Mekan/Yer Biletler 15 Haziran Pazartesi İspanya - Yeşil Burun Adaları (12:00 ET) Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) Bilet 18 Haziran Perşembe Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika (12:00 ET) Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) Biletler 21 Haziran Pazar İspanya - Suudi Arabistan (12:00 ET) Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) Biletler 24 Haziran Çarşamba Fas - Haiti (18:00 ET) Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) Bilet 27 Haziran Cumartesi DR Kongo - Özbekistan (19:30 ET) Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) Bilet 1 Temmuz Çarşamba Son 32 Turu: L Grubu Birincisi - E/H/I/J/K Gruplarından 3. Sıradaki Takım (12:00 ET) Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) Bilet 7 Temmuz Salı Son 16 Turu: TBC - TBC (12:00 ET) Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) Biletler

15 Temmuz Çarşamba

Yarı Final: TBC - TBC (15:00 ET)

Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta)

Biletler

Mercedes-Benz Stadyumu, 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında toplam sekiz maça ev sahipliği yapacak. Bunlar arasında beş grup aşaması maçı, bir adet son 32 turu maçı, bir adet son 16 turu maçı ve bir yarı final maçı yer alıyor.

Bu çok amaçlı stadyum 2017 yılında açılmış olsa da, bugüne kadar çok sayıda önemli spor ve eğlence etkinliğine ev sahipliği yaptı. Düzenli olarak düzenlenen NFL ve MLS maçlarının yanı sıra, 2019 yılında Super Bowl LIII'e ev sahipliği yaptı ve dünyanın en büyük müzik sanatçılarından bazıları burada konserler verdi.

Mercedes-Benz Stadyumu'nda Atlanta Dünya Kupası Biletleri Nasıl Satın Alınır

Bugün itibariyle, büyük resmi Dünya Kupası bilet çekilişleri (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda birincil biletlerin mevcudiyeti artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bunlar gerçek zamanlı işlemlerdir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Mercedes-Benz Stadyumu genel bakış

Dünya Kupası Kapasitesi 75.000 Açılış yılı 2017 Düzenli Takımlar Atlanta Falcons (NFL), Atlanta United FC (MLS) Adres 1414 Andrew Young International Blvd NW Atlanta, GA 30303, ABD Bilet Bilet

Mercedes-Benz Stadyumu Dünya Kupası koltuk planı nedir?

Mercedes-Benz Stadyumu Dünya Kupası koltuk planı, futbol için optimize edilmiş üç katlı bir stadyum düzenine sahiptir. Standart 100, 200 ve 300 seviyeleri ile premium saha seviyesi süitler olarak sınıflandırılmıştır. Dağılım şu şekildedir:

100. Kat (Alt Tribün) : En alttaki sıralar sahaya en yakın mesafeyi sunsa da, bu katın orta ve üst sıraları maçın tümünü daha kapsamlı bir şekilde izleme imkanı sağlar.

200 Seviyesi (Kulüp ve Orta Tribün) : Bu kat, orta saha çizgileri boyunca yer alan AMG Lounge ve Truist Club gibi birinci sınıf olanaklara ev sahipliği yapar.

300 Katı (Üst Tribün) : 301 ila 350 numaralı bölümler, stadyumun en üst katını oluşturur. Maça daha uzak olsalar da, bu sıralar en uygun fiyatlı bilet kategorilerini (örneğin Kategori 4) sunar ve tribünlerin dik eğimi sayesinde net bir görüş açısı sağlar.

Mercedes-Benz Stadyumu'nun Tarihi

Mercedes-Benz Stadyumu, Georgia Dome'un yerine 2017 yılında açılmıştır ve o zamandan beri NFL'nin Atlanta Falcons ve MLS'nin Atlanta United FC takımları bu stadyumda düzenli olarak maçlarını oynamaktadır.

SEC futbol şampiyonası maçı, Peach Bowl ve College Football Playoff Ulusal Şampiyonası (2018, 2025) gibi birçok üniversite futbolu etkinliği de dahil olmak üzere, daha önce Georgia Dome'da düzenlenen çeşitli etkinlikler, stadyumun tamamlanmasının ardından Mercedes-Benz Stadyumu'na taşınmıştır.

2019'da Atlanta'nın neredeyse yirmi yıldır ilk kez Super Bowl'a ev sahipliği yapmasının ardından, Mercedes-Benz Stadyumu 2028'de (Super Bowl LXII) bir kez daha futbolun en büyük gösterisine sahne olacak.

Mercedes-Benz Stadyumu'nun 2026 Dünya Kupası sırasında sekiz maça ev sahipliği yapması şaşırtıcı değil, zira stadyum ünlü bir futbol mekanı haline gelmiştir. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın birçok maçı ve 2024 Copa America'nın birkaç maçı burada oynanmıştır.

Mercedes-Benz Stadyumu'nda hangi takımlar oynuyor?

Mercedes-Benz Stadyumu şu anda NFL'den Atlanta Falcons ve MLS'den Atlanta United FC'nin ev sahipliği yapıyor.

Takım Lig Atlanta Falcons NFL Atlanta United FC MLS

Mercedes-Benz Stadyumu'na nasıl gidilir

Toplu taşıma

Dünya Kupası sırasında toplu taşıma ile Mercedes-Benz Stadyumu'na gitmenin en iyi ve en stressiz yolu, şehrin hızlı tren sistemi MARTA'yı kullanmaktır. Stadyum, Atlanta şehir merkezinde yer aldığından trenle ulaşımı son derece kolaydır. Dünya Kupası maç günlerinde, MARTA, büyük futbol kalabalığını karşılamak için her beş dakikada bir yüksek kapasiteli trenler sefer yapacaktır.



Tek yön standart bilet ücreti 2,50 $, yani gidiş-dönüş 5 $'dır. MARTA, istasyonlardaki bilet makineleri önündeki kuyrukları tamamen atlamanıza olanak tanıyan, geliştirilmiş Better Breeze bilet sistemine sahiptir. Herhangi bir temassız banka kartı veya mobil cüzdan kullanarak, bilet kapılarında doğrudan dokunarak ödeme yapabilirsiniz.

Araba ile

Mercedes-Benz Stadyumu'na araba ile gitmek istiyorsanız, JustPark'tan çevrimiçi olarak resmi bir park kartı satın almanız gerekir. Önceden rezerve edilmiş bir park kartınız olmadan stadyum bölgesine doğrudan araba ile gitmeniz kesinlikle tavsiye edilmez, çünkü sıkı FIFA güvenlik önlemleri nedeniyle girişiniz engellenecektir.

Mercedes-Benz Stadyumu, 1414 Andrew Young International Blvd NW, Atlanta, GA 30303 adresinde yer almaktadır. Mümkünse Northside Drive ve Centennial Olympic Park Drive caddelerinden uzak durmanızda fayda var. Bu ana caddelerde ciddi trafik sıkışıklıkları yaşanmaktadır ve güvenlik bölgeleri ile taraftar alanları nedeniyle yoğun bir şekilde trafiğe kapatılmıştır.

Mercedes-Benz Stadyumu için rehberli turlar

Mercedes-Benz Stadyumu'nda 14 Temmuz'a kadar Resmi Dünya Kupası Turları düzenlenmektedir. Bu, sınırlı süreli, turnuvaya özel bir deneyim olup, yenilenmiş stadyumun perde arkasını görme fırsatı sunmaktadır.



Uzman rehberli turlar 60-90 dakika sürer ve sizi doğrudan Dünya Kupası medya alanlarına, oyuncu soyunma odalarına ve premium kulüp alanlarına götürür. Ayrıca, ikonik saha seviyesindeki seyir noktalarına da erişim imkanınız olacaktır.



Biletler, 55 $'dan başlayan standart fiyatlarla önceden çevrimiçi olarak satın alınmalıdır.

Mercedes-Benz Stadyumu yakınında yemek ve içecek mekanları

Mercedes-Benz Stadyumu'nun yakınında, canlı spor barları, yerel butik bira fabrikaları ve tarihi Güney restoranları dahil olmak üzere tüm Dünya Kupası hayranlarının zevklerine uygun mekanlar bulunmaktadır.

Maç günlerinde bölge inanılmaz derecede kalabalık olacağından, yakınlık ve taraftar atmosferine göre mekan seçmek çok önemlidir.

Wild Leap Atlanta, stadyuma sadece birkaç adım uzaklıkta bulunan devasa, çok katlı bir bira barıdır. Devasa bir açık hava terası ve ateş çukurlarıyla övünen bu mekan, maç günlerinde en popüler yerlerden biridir.

Stadyumun biraz kuzeyinde, Centennial Park District'te bulunan Twin Smokers, maça gitmeden önce hızlı bir barbekü yemeği yemek isteyen büyük gruplar için idealdir.

Para tasarrufu yapmak ve sokak kalabalığından kaçınmak istiyorsanız, Mercedes-Benz Stadyumu taraftar dostu fiyatlandırmasıyla ünlüdür. Stadyum kapılarının içinde hot dog, simit ve gazlı içecekler oldukça ucuzdur (2–5 dolar).



