Futbol, Kuzey Amerika’da en göz alıcı spor olarak görülmeyebilir; ancak FIFA Dünya Kupası şehre geldiğinde, futbol coşkusu her zaman halkı sarar.

Taraftarlar, ABD milli takımı sahaya çıktığında onu desteklemek için akın akın stadyumlara akın edecek ve Sofi Stadyumu (Los Angeles) ile Lumen Field (Seattle), ABD milli takımının grup maçlarında 70.000 kişilik kalabalık bekliyor.

GOAL ile biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası’na ilişkin en güncel bilgileri öğrenin.

ABD’nin 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

Tarih (Maç başlangıç saati, ET) Maç Mekan Bilet 12 Haziran (21:00 ET) ABD - Paraguay SoFi Stadyumu, Los Angeles Bilet 19 Haziran (15:00 ET) ABD - Avustralya Lumen Field, Seattle Bilet 25 Haziran (22:00 ET) Türkiye - ABD SoFi Stadyumu, Los Angeles Bilet

En ucuz ABD biletleri hangileridir?

Canlı ikincil piyasa takibi, resmi nominal değerler ve aktif yeniden satış portallarına göre, D Grubu'nda ABD'yi izlemek için en ucuz giriş seviyesi biletlerin fiyat dağılımı aşağıdaki gibidir.

Fiyatlar, stadyumun büyüklüğüne, bölgedeki talep düzeyine ve ulaşım kolaylığına göre dinamik olarak değişmektedir.

D Grubu Bilet Fiyat Sıralaması

Maç (Tarih) Mekan (Şehir) Ortalama Fiyatlar Biletler Avustralya - Türkiye (14 Haziran) BC Place (Vancouver, Kanada) 290–700 dolar Bilet Türkiye - Paraguay (20 Haziran) Levi's Stadyumu (Santa Clara, ABD) 440–1.300 dolar Bilet Türkiye - ABD (26 Haziran) SoFi Stadyumu (Los Angeles, ABD) 750–3.500 dolar Bilet

2026 ABD Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Not: Bilet fiyatları, dinamik fiyatlandırma ve yeniden satış talebine bağlı olarak düzenli olarak dalgalanmaktadır. Sıralamalar, yazının yazıldığı tarihte kamuya açık en yüksek fiyatları yansıtmaktadır ve turnuva yaklaştıkça değişebilir.

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması , 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres konumundadır.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres konumundadır. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 ABD Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

ABD’nin 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için biletler aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.

En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı biletler; diğer kategorilerin dışında, üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda belirtilmiştir:

Aşama Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 $ Son 32 Turu 105 $ - 750 $ Son 16 Turu 170 $ - 980 $ Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

2026 Dünya Kupası'nda ABD'den ne beklemeli?

ABD, 1994'teki grup aşamasını geçtikten sonra, sonradan Dünya Kupası şampiyonu olacak Brezilya'ya karşı 16 turunda cesurca mücadele ettikten sonra turnuvadan elenmişti. Bebeto'nun ikinci yarıda attığı gol, iki takım arasındaki tek farktı.

O günden bu yana büyük bir gelişme kaydeden ABD, 2018 Dünya Kupası hariç tüm turnuvalara katılmaya hak kazandı. Takım, üç kez daha (2010, 2014 ve 2022) son 16 turuna ulaştı ve 2002'de çeyrek finale yükselerek pek çok kişiyi şaşırttı.

ABD, Mauricio Pochettino’nun yönetiminde daha da gelişmeyi umuyor. Eylül 2024’te eski Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain ve Chelsea teknik direktörünü göreve getirerek niyetlerini açıkça ortaya koydular.

2025 yılının başlarında üst üste dört maç kaybettikleri durgun bir döneme rağmen, Yıldızlar ve Şeritler son zamanlarda etkileyici bir toparlanma gösterdi; son on iki maçında sadece iki yenilgi alırken, bu süreçte Japonya, Avustralya, Paraguay ve Uruguay gibi takımları mağlup etti.

ABD Dünya Kupası Kadrosunda Kimler Var? 26 Kişilik Nihai Kadro

Teknik direktör Mauricio Pochettino’nun önderliğinde, ABD Erkek Milli Takımı (USMNT) 26 kişilik nihai kadrosunu resmen belirledi. Kendi evinde gururlu bir ortak ev sahibi olarak sahaya çıkacak olan Yıldızlar ve Şeritler, Avustralya, Paraguay ve Türkiye ile birlikte son derece rekabetçi D Grubu’nun en önemli takımlarından biri olacak.

Kadro, deneyimli Avrupalı oyuncularla patlayıcı yerli yetenekleri harmanlayan seçkin ve yaratıcı bir denge sergiliyor. Kadronun başını AC Milan’ın hücum süperstarı Christian Pulisic ve Juventus’un orta saha motoru Weston McKennie çekiyor; Crystal Palace’tan Chris Richards ve tecrübeli kaptan Tim Ream’in yer aldığı sağlam bir savunma hattı ise kadroya güç katıyor.

İster takımın eleme turlarına yükselme yolunu planlıyor olun, ister Los Angeles Stadyumu (SoFi Stadyumu) ve Seattle Stadyumu’nda (Lumen Field) oynanacak devasa D Grubu maçları için bilet durumunu takip ediyor olun, işte ABD’yi temsil eden 26 kişilik resmi kadro:

Resmi ABD Dünya Kupası Kadrosu

Pozisyon Oyuncu Şu anki Kulübü Kaleciler Chris Brady Chicago Fire FC Matt Freese New York City FC Matt Turner New England Revolution Defans oyuncuları Max Arfsten Columbus Crew Sergiño Dest PSV Eindhoven Alex Freeman Villarreal CF Mark McKenzie Toulouse FC Tim Ream (K) Charlotte FC Chris Richards Crystal Palace Antonee Robinson Fulham FC Miles Robinson FC Cincinnati Joe Scally Borussia Mönchengladbach Auston Trusty Celtic FC Orta saha oyuncuları Tyler Adams AFC Bournemouth Sebastian Berhalter Vancouver Whitecaps FC Weston McKennie Juventus FC Cristian Roldan Seattle Sounders FC Brenden Aaronson Leeds United Christian Pulisic AC Milan Gio Reyna Borussia Mönchengladbach Malik Tillman Bayer Leverkusen Timothy Weah Olympique de Marseille Alejandro Zendejas Club América Forvetler Folarin Balogun AS Monaco Ricardo Pepi PSV Eindhoven Haji Wright Coventry City

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri hangileridir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve turnuvada kullanılacak stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: