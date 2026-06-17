Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
United States players during the FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images
Book United States World Cup Tickets

Çeviri:

2026 Dünya Kupası ABD maç biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Dünya Kupası
ABD
C. Pulisic

Ortak sunucuları sahnede izlemek için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şey

Futbol, Kuzey Amerika’da en göz alıcı spor olarak görülmeyebilir; ancak FIFA Dünya Kupası şehre geldiğinde, futbol coşkusu her zaman halkı sarar. 

Taraftarlar, ABD milli takımı sahaya çıktığında onu desteklemek için akın akın stadyumlara akın edecek ve Sofi Stadyumu (Los Angeles) ile Lumen Field (Seattle), ABD milli takımının grup maçlarında 70.000 kişilik kalabalık bekliyor. 

GOAL ile biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası’na ilişkin en güncel bilgileri öğrenin.

2026 Dünya Kupası ABDBiletleriniRezerv Edin Biletsatın alın

ABD’nin 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

Tarih (Maç başlangıç saati, ET)MaçMekanBilet
12 Haziran (21:00 ET)ABD - ParaguaySoFi Stadyumu, Los AngelesBilet
19 Haziran (15:00 ET)ABD - AvustralyaLumen Field, SeattleBilet
25 Haziran (22:00 ET)Türkiye - ABDSoFi Stadyumu, Los AngelesBilet

En ucuz ABD biletleri hangileridir?

Canlı ikincil piyasa takibi, resmi nominal değerler ve aktif yeniden satış portallarına göre, D Grubu'nda ABD'yi izlemek için en ucuz giriş seviyesi biletlerin fiyat dağılımı aşağıdaki gibidir.

Fiyatlar, stadyumun büyüklüğüne, bölgedeki talep düzeyine ve ulaşım kolaylığına göre dinamik olarak değişmektedir.

D Grubu Bilet Fiyat Sıralaması

Maç (Tarih)Mekan (Şehir)Ortalama FiyatlarBiletler
Avustralya - Türkiye (14 Haziran)BC Place (Vancouver, Kanada)290–700 dolarBilet
Türkiye - Paraguay (20 Haziran)Levi's Stadyumu (Santa Clara, ABD)440–1.300 dolarBilet
Türkiye - ABD (26 Haziran)SoFi Stadyumu (Los Angeles, ABD)750–3.500 dolarBilet
Not: Bilet fiyatları, dinamik fiyatlandırma ve yeniden satış talebine bağlı olarak düzenli olarak dalgalanmaktadır. Sıralamalar, yazının yazıldığı tarihte kamuya açık en yüksek fiyatları yansıtmaktadır ve turnuva yaklaştıkça değişebilir.

2026 ABD Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

  • SonDakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres konumundadır.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 ABD Dünya KupasıBiletleriniRezervasyon YapınBilet satın alın

2026 ABD Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

ABD’nin 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için biletler aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

  • Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.
  • Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.
  • Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.
  • Kategori 4: En uygun fiyatlı biletler; diğer kategorilerin dışında, üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda belirtilmiştir:

AşamaBilet fiyat aralığı
Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 $
Son 32 Turu105 $ - 750 $
Son 16 Turu170 $ - 980 $ 
Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $
Yarı finaller 420 $ - 3.295 $
Final2.030 $ - 7.875 $

2026 Dünya Kupası'nda ABD'den ne beklemeli?

ABD, 1994'teki grup aşamasını geçtikten sonra, sonradan Dünya Kupası şampiyonu olacak Brezilya'ya karşı 16 turunda cesurca mücadele ettikten sonra turnuvadan elenmişti. Bebeto'nun ikinci yarıda attığı gol, iki takım arasındaki tek farktı. 

O günden bu yana büyük bir gelişme kaydeden ABD, 2018 Dünya Kupası hariç tüm turnuvalara katılmaya hak kazandı. Takım, üç kez daha (2010, 2014 ve 2022) son 16 turuna ulaştı ve 2002'de çeyrek finale yükselerek pek çok kişiyi şaşırttı.

ABD, Mauricio Pochettino’nun yönetiminde daha da gelişmeyi umuyor. Eylül 2024’te eski Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain ve Chelsea teknik direktörünü göreve getirerek niyetlerini açıkça ortaya koydular. 

2025 yılının başlarında üst üste dört maç kaybettikleri durgun bir döneme rağmen, Yıldızlar ve Şeritler son zamanlarda etkileyici bir toparlanma gösterdi; son on iki maçında sadece iki yenilgi alırken, bu süreçte Japonya, Avustralya, Paraguay ve Uruguay gibi takımları mağlup etti.

2026 ABD Dünya KupasıBiletleriniRezervasyonYapınBilet satın alın

ABD Dünya Kupası Kadrosunda Kimler Var? 26 Kişilik Nihai Kadro

Teknik direktör Mauricio Pochettino’nun önderliğinde, ABD Erkek Milli Takımı (USMNT) 26 kişilik nihai kadrosunu resmen belirledi. Kendi evinde gururlu bir ortak ev sahibi olarak sahaya çıkacak olan Yıldızlar ve Şeritler, Avustralya, Paraguay ve Türkiye ile birlikte son derece rekabetçi D Grubu’nun en önemli takımlarından biri olacak.

Kadro, deneyimli Avrupalı oyuncularla patlayıcı yerli yetenekleri harmanlayan seçkin ve yaratıcı bir denge sergiliyor. Kadronun başını AC Milan’ın hücum süperstarı Christian Pulisic ve Juventus’un orta saha motoru Weston McKennie çekiyor; Crystal Palace’tan Chris Richards ve tecrübeli kaptan Tim Ream’in yer aldığı sağlam bir savunma hattı ise kadroya güç katıyor.

İster takımın eleme turlarına yükselme yolunu planlıyor olun, ister Los Angeles Stadyumu (SoFi Stadyumu) ve Seattle Stadyumu’nda (Lumen Field) oynanacak devasa D Grubu maçları için bilet durumunu takip ediyor olun, işte ABD’yi temsil eden 26 kişilik resmi kadro:

Resmi ABD Dünya Kupası Kadrosu

PozisyonOyuncuŞu anki Kulübü
KalecilerChris BradyChicago Fire FC
 Matt FreeseNew York City FC
 Matt TurnerNew England Revolution
Defans oyuncularıMax ArfstenColumbus Crew
 Sergiño DestPSV Eindhoven
 Alex FreemanVillarreal CF
 Mark McKenzieToulouse FC
 Tim Ream (K)Charlotte FC
 Chris RichardsCrystal Palace
 Antonee RobinsonFulham FC
 Miles RobinsonFC Cincinnati
 Joe ScallyBorussia Mönchengladbach
 Auston TrustyCeltic FC
Orta saha oyuncularıTyler AdamsAFC Bournemouth
 Sebastian BerhalterVancouver Whitecaps FC
 Weston McKennieJuventus FC
 Cristian RoldanSeattle Sounders FC
 Brenden AaronsonLeeds United
 Christian PulisicAC Milan
 Gio ReynaBorussia Mönchengladbach
 Malik TillmanBayer Leverkusen
 Timothy WeahOlympique de Marseille
 Alejandro ZendejasClub América
ForvetlerFolarin BalogunAS Monaco
 Ricardo PepiPSV Eindhoven
 Haji WrightCoventry City

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri hangileridir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve turnuvada kullanılacak stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz:

ÜlkeStadyum (Şehir)Kapasite
KanadaBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MeksikaEstadio Banorte (Meksiko) 48.821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44.330 
 BBVA Stadyumu (Monterrey) 50.113 
Amerika Birleşik DevletleriMercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 67.382 
 Gillette Stadyumu (Boston) 63.815 
 AT&T Stadyumu (Dallas) 70.122 
 NRG Stadyumu, Houston 68.311 
 Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 67.513 
 SoFi Stadyumu (Los Angeles) 69.650 
 Hard Rock Stadyumu, Miami 64.091 
 MetLife Stadyumu, New York 78.576 
 Lincoln Financial Field, Philadelphia 65.827 
 Levi's Stadyumu, San Francisco 69.391 
 Lumen Field, Seattle 65.123