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United States players during the FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images
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2026 Dünya Kupası ABD maç biletleri nasıl alınır: Bilet durumu, standart yeniden satış fiyatları ve kalan koltuklar

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Dünya Kupası
ABD
C. Pulisic

Ortak sunucuları sahnede izlemek için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şey

SoFi Stadyumu (Los Angeles) ve Lumen Field’da (Seattle) oynanan ABD’nin üç FIFA Dünya Kupası grup maçı, toplamda 200.000’den fazla seyirci tarafından izlendi.

Mauricio Pochettino'nun takımı, 32'li turda muazzam bir zihinsel dayanıklılık sergiledi ve Folarin Balogun'un dramatik kırmızı kartı nedeniyle bir kişi eksik oynamasına rağmen Bosna-Hersek'i 2-0 mağlup ederek zorlu bir galibiyet elde etti. 

ABD'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki tarihi iç saha serüveni, Belçika'ya 4-1 yenilerek 16'lı turda yürek burkan bir şekilde sona erdi. 

Son dakikada 2026 ABD Dünya Kupası biletleri almak istiyorsanız, şanslısınız. Heyecan dolu eleme maçları henüz bitmedi ve kalan maçlar için hala biletler mevcut. İşte bilmeniz gerekenler.

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ABD'nin 2026 Dünya Kupası sonuçları

TarihMaç (yerel başlama saati)StadyumSon Skor / Biletler
12 Haziran CumaABD - Paraguay (18:00 PT)SoFi Stadyumu, Inglewood4-1
19 Haziran CumaABD - Avustralya (12:00 PT)Lumen Field, Seattle2-0
25 Haziran PerşembeABD - Türkiye (PT saatiyle 19:00)SoFi Stadyumu, Inglewood3-2
1 Temmuz ÇarşambaABD - Bosna Hersek (17:00 PT)Levi's Stadyumu, Santa Clara2-0
6 Temmuz PazartesiABD - Belçika (20:00 ET)Lumen Field, Seattle1-4

2026 Dünya Kupası ABD maçları için biletler hala mevcut mu?

Evet. Yoğun talebe rağmen, kalan eleme turları için biletler henüz tamamen tükenmedi. 

Taraftarlar, resmi platformlar ve doğrulanmış yeniden satış pazarları aracılığıyla hâlâ bilet satın alabilir. Ev sahibi ülke elendiği için bazı yerel taraftarlar biletlerini ikincil pazarlarda satışa çıkarıyor; bu da hızlı davranırsanız çok sayıda bilet bulabileceğiniz anlamına geliyor.

Biletlerinizin giriş için geçerli olduğundan emin olmak için her zaman resmi kanalları veya güvenilir, doğrulanmış bilet satış ortaklarını kullanın.

Kalan 2026 Dünya Kupası maçlarının tam programı

Tarih ve Maç Başlangıç SaatiMaç DetaylarıYerBilet
9 Temmuz, Başlangıç Saati 18:00 EDTÇeyrek Final 1: Fransa - FasGillette Stadyumu (Boston), ABDBilet Satın Al
10 Temmuz, Maç Başlangıcı 18:00 PDTÇeyrek Final 2: İspanya - BelçikaSoFi Stadyumu (Los Angeles), ABDBilet Al
11 Temmuz, Başlangıç Saati 16:00 EDTÇeyrek Final 3: Norveç - İngiltereHard Rock Stadyumu (Miami), ABDBilet Satın Al
11 Temmuz, Başlangıç Saati 18:00 CDTÇeyrek Final 4: Arjantin - İsviçre Arrowhead Stadyumu (Kansas City), ABDBilet Satın Al
14 Temmuz, Maç Başlangıcı 19:00 CDTYarı Final 1: Fransa/Fas - İspanya/BelçikaDallas Stadyumu, ABDBilet Satın Al
15 Temmuz, Başlangıç Saati 20:00 EDTYarı Final 2: Norveç/İngiltere - Arjantin/İsviçreAtlanta Stadyumu, ABDBilet Satın Al
18 Temmuz, Başlangıç Saati: 15:00 EDT3.lük Maçı: Fransa / Fas / İspanya / Belçika - Norveç / İngiltere / Arjantin / İsviçreMiami Stadyumu, ABDBilet Satın Al
19 Temmuz, Başlangıç Saati: 15:00 EDTDünya Kupası Finali: Fransa / Fas / İspanya / Belçika - Norveç / İngiltere / Arjantin / İsviçreNew York New Jersey Stadyumu, ABDBilet Satın Al

2026 ABD Dünya Kupası biletlerini nasıl satın alabilirsiniz?

İşte bilmeniz gerekenler:

  • SonDakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın alabilmek için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

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2026 ABD Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

TarihlerAşama / KategoriResmi Fiyat Aralığıİkincil Piyasa Tahmini Aralığı
4 Temmuz – 7 TemmuzSon 16 Turu240 $ – 640 $650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9 Temmuz – 11 TemmuzÇeyrek finaller450 $ – 1.775 $850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14 Temmuz – 15 TemmuzYarı finaller930 $ – 3.295 $1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 TemmuzÜçüncülük Maçı250 $ – 800500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19 TemmuzFIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)1.490 $ – 7.8755.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

2026 Dünya Kupası ABD Kadrosunda Kimler Var?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'yi temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:

PozisyonOyuncuŞu anki kulübü
KalecilerMatt TurnerNew England Revolution


Matt FreeseNew York City FC


Chris BradyChicago Fire
Defans OyuncularıChris RichardsCrystal Palace


Tim ReamCharlotte FC


Antonee RobinsonFulham


Sergiño DestPSV Eindhoven


Joe ScallyBorussia Mönchengladbach


Miles RobinsonFC Cincinnati


Mark McKenzieToulouse


Auston TrustyCeltic


Alex FreemanVillarreal


Max ArfstenColumbus Crew
Orta saha oyuncularıTyler AdamsAFC Bournemouth


Weston McKennieJuventus


Gio ReynaBorussia Mönchengladbach


Malik TillmanBayer Leverkusen


Cristian RoldanSeattle Sounders


Sebastian BerhalterVancouver Whitecaps
ForvetlerChristian PulisicAC Milan


Folarin BalogunMonaco


Timothy WeahOlympique Marsilya


Ricardo PepiPSV Eindhoven


Haji WrightCoventry City


Brenden AaronsonLeeds United


Alejandro ZendejasClub América

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