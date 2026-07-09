SoFi Stadyumu (Los Angeles) ve Lumen Field’da (Seattle) oynanan ABD’nin üç FIFA Dünya Kupası grup maçı, toplamda 200.000’den fazla seyirci tarafından izlendi.

Mauricio Pochettino'nun takımı, 32'li turda muazzam bir zihinsel dayanıklılık sergiledi ve Folarin Balogun'un dramatik kırmızı kartı nedeniyle bir kişi eksik oynamasına rağmen Bosna-Hersek'i 2-0 mağlup ederek zorlu bir galibiyet elde etti.

ABD'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki tarihi iç saha serüveni, Belçika'ya 4-1 yenilerek 16'lı turda yürek burkan bir şekilde sona erdi.

Son dakikada 2026 ABD Dünya Kupası biletleri almak istiyorsanız, şanslısınız. Heyecan dolu eleme maçları henüz bitmedi ve kalan maçlar için hala biletler mevcut. İşte bilmeniz gerekenler.

ABD'nin 2026 Dünya Kupası sonuçları

Tarih Maç (yerel başlama saati) Stadyum Son Skor / Biletler 12 Haziran Cuma ABD - Paraguay (18:00 PT) SoFi Stadyumu, Inglewood 4-1 19 Haziran Cuma ABD - Avustralya (12:00 PT) Lumen Field, Seattle 2-0 25 Haziran Perşembe ABD - Türkiye (PT saatiyle 19:00) SoFi Stadyumu, Inglewood 3-2 1 Temmuz Çarşamba ABD - Bosna Hersek (17:00 PT) Levi's Stadyumu, Santa Clara 2-0 6 Temmuz Pazartesi ABD - Belçika (20:00 ET) Lumen Field, Seattle 1-4

2026 Dünya Kupası ABD maçları için biletler hala mevcut mu?

Evet. Yoğun talebe rağmen, kalan eleme turları için biletler henüz tamamen tükenmedi.

Taraftarlar, resmi platformlar ve doğrulanmış yeniden satış pazarları aracılığıyla hâlâ bilet satın alabilir. Ev sahibi ülke elendiği için bazı yerel taraftarlar biletlerini ikincil pazarlarda satışa çıkarıyor; bu da hızlı davranırsanız çok sayıda bilet bulabileceğiniz anlamına geliyor.

Biletlerinizin giriş için geçerli olduğundan emin olmak için her zaman resmi kanalları veya güvenilir, doğrulanmış bilet satış ortaklarını kullanın.

Kalan 2026 Dünya Kupası maçlarının tam programı

2026 ABD Dünya Kupası biletlerini nasıl satın alabilirsiniz?

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması , 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın alabilmek için son fırsattır.

, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın alabilmek için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 ABD Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 4 Temmuz – 7 Temmuz Son 16 Turu 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

2026 Dünya Kupası ABD Kadrosunda Kimler Var?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'yi temsil edecek 26 kişilik resmi kadro: