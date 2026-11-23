Yeni bir Seton Hall Sports Poll araştırması, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ABD genelinde futbola ilgiyi önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu. Rekor televizyon izleyici sayıları ve gençlerin yoğun ilgisiyle turnuva, Amerikan spor dünyasında kalıcı bir iz bıraktı.

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Turnuva ABD'de futbola ilgiyi büyük ölçüde artırdı

2026 Dünya Kupası, ABD genelinde futbola ilgide önemli bir artış sağladı. Yeni bir Seton Hall Sports Poll araştırmasına göre Amerikalıların dörtte birinden fazlası (yüzde 27), turnuvanın futbola olan ilgilerini artırdığını belirtti. Bu artış, mevcut futbol taraftarları arasında özellikle belirgindi: Futbol taraftarlarının yüzde 70'i ilgilerinin arttığını söylerken, futbol taraftarı olmayanlarda bu oran yüzde 11'de kaldı.

Artışa gençler öncülük etti. 18-34 yaş arası yetişkinlerin yüzde 46'sı futbolla daha fazla ilgilendiğini belirtirken, bu oran 35-54 yaş grubunda yüzde 28, 55 yaş ve üzerindekilerde ise yüzde 12 oldu. Ekim 2026'da 1.632 yetişkinle yapılan araştırma, yaz aylarında düzenlenen turnuvanın kalıcı kültürel izini ortaya koyuyor. Bulgular, turnuvaya ev sahipliği yapmanın ABD'de futbola olan ilgiyi artırdığını gösteriyor.

Finalin rekor izlenme oranları televizyonda tarihî bir çıta belirledi

Turnuvanın zirve noktası, Amerikalıların yüzde 37'sinin izlediği Arjantin ile İspanya arasındaki finaldi. Maçı futbol taraftarlarının yüzde 80'i, futbol taraftarı olmayanların ise yüzde 22'si izledi. 18-34 yaş arası yetişkinlerin yüzde 57'si de finali takip etti.

Seton Hall Sports Poll'un metodoloji uzmanı Daniel Ladik (Ph.D.), "2026 FIFA Dünya Kupası yaz aylarındaki spor gündemine damga vurdu. Nielsen'e göre final, ABD'de tek bir kanalda yayımlanan tüm zamanların en çok izlenen futbol maçıydı. Ayrıca 2016 Dünya Serisi'nden bu yana tek bir kanalda NFL dışındaki bir spor yayınının ulaştığı en büyük izleyici kitlesini çekti," dedi.

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"Finalden üç ay sonra kaydettiğimiz anket verileri güçlü etkiler gösteriyor. ABD'nin 1994'te ev sahipliği yaptığı turnuvanın etkisini hâlâ görüyoruz ve 2026'nın yankılarının daha da büyük bir etki yaratmasını bekliyorum."

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Turnuva, futbola özel ilgi duymayan spor izleyicilerine de ulaştı

Genel olarak Amerikalıların neredeyse yarısı (yüzde 44) turnuva boyunca en az bir maç izledi. Futbol taraftarlarının yüzde 88'i maçları takip ederken turnuva, bu kitlenin dışında da önemli bir ilgi gördü ve futbol taraftarı olmayanların yüzde 28'ine ulaştı.

İlgi, genel spor izleyicileri arasında da yüksekti. Sporu yakından takip edenlerin üçte ikisi (yüzde 67) en az bir maç izledi. Sporu ara sıra takip edenlerde ise bu oran yüzde 57 oldu.

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Finalin izlenme verilerinde cinsiyete göre de fark görüldü: Arjantin-İspanya maçını erkeklerin yüzde 45'i, kadınların ise yüzde 30'u izledi. Tüm yaş grupları içinde televizyon izleyiciliğinde en yüksek oranlar yine gençlerde kaydedildi.

Yıldız oyuncuların performansları kulüp futboluna ilgiyi artırdı

Sahadaki bireysel performanslar, millî takımlara duyulan ilginin ötesinde, kulüp futboluna yönelik kalıcı bir ilgiyi de beraberinde getirdi. Amerikalıların yüzde 22'si, belirli bir oyuncunun Dünya Kupası'ndaki performansının kendilerini turnuvadan sonra profesyonel kulüp takımlarını takip etmeye yönelttiğini söyledi.

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Bu oran mevcut futbol taraftarları arasında yüzde 59'a, genel spor taraftarları arasında ise yüzde 32'ye çıktı. Bu eğilime de genç yetişkinler öncülük etti: 18-34 yaş grubundakilerin yüzde 41'i belirli bir oyuncuyu kulüp sezonunda da takip etmeye başladı. Erkeklerde bu oran yüzde 27, kadınlarda ise yüzde 16 oldu.

Finalden üç ay sonra kaydedilen güçlü veriler, ABD'de futbolun uzun vadede büyüyeceğine işaret ediyor. Yeni taraftarlar Dünya Kupası yıldızlarını kulüp düzeyinde de takip etmeyi sürdürürken, 2026 turnuvasının Amerikan futbol kültürünü gelecek yıllarda da şekillendirmesi bekleniyor.