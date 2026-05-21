2026 DR Kongo Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 17 Haziran'da Houston'daki NRG Stadyumu'nda Portekiz ile oynayacağı maçla Dünya Kupası grup aşamasına başlayacak.

DR Kongo, 1974 Dünya Kupası'nda eski adı Zaire ile büyük ses getirmiş ve gezegenin en büyük futbol turnuvasında oynayan ilk Sahra Altı Afrika ülkesi olmuştu. Şimdi Leoparlar geri döndü ve taraftarları bilet satın alma çılgınlığı yaşıyor.

DR Kongo, Afrika Uluslar Kupası'nda iki kez şampiyonluk ve dört kez yarı finale yükselme gibi unutulmaz anlara imza atmış olsa da, hala dünya sahnesinde iz bırakmak istiyor.

GOAL, DR Kongo'nun maçlarında yerinizi nasıl ayırtabileceğinizi ve biletlerin fiyatlarını da içeren en son 2026 Dünya Kupası bilet bilgilerini sizlere sunuyor.

DR Kongo 2026 Dünya Kupası Maç Programı

DR Kongo, eleme kampanyası boyunca beklentileri karşıladı. Yaklaşan 2026 Dünya Kupası fikstüründe onları neler bekliyor?

Tarih Maç Yer Biletler 17 Haziran Çarşamba Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti NRG Stadyumu, Houston Bilet 23 Haziran Salı Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti Estadio Akron, Zapopan Bilet 27 Haziran Cumartesi DR Kongo - Özbekistan Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Biletler

DR Kongo Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletlerin sayısı artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilir. Bu, FIFA’dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

DR Kongo Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 32 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

2026 Dünya Kupası'nda DR Kongo'dan ne beklenebilir?

Dünya Kupası elemeleri DR Kongo için kolay geçmedi, ancak takım tüm zorlu sınavları başarıyla geçti. Sébastien Desabre, tüm bu sıkı çalışmanın takımını bu yaz Kuzey Amerika'da bekleyen maçlar için iyi bir konuma getireceğini umuyor.

CAF Dünya Kupası Elemeleri'nin ilk aşamasında Senegal'in ardından ikinci sırada yer alan DR Kongo, daha sonra Afrika futbolunun iki dev gücü olan Kamerun ve Nijerya ile karşı karşıya geldi. Tüm zorluklara rağmen her iki takımı da eleyen DR Kongo, Meksika'da düzenlenen Konfederasyonlar Arası Playoff finalinde Jamaika'yı mağlup ederek son engeli de aştı.

DR Kongo'nun en deneyimli oyuncusu, ülkesi adına 100'den fazla maça çıkan kaptan Chancel Mbemba'dır. Eski Anderlecht, Newcastle United, Porto ve Marsilya savunmacısı, şu anda Ligue 1'de Lille forması giymektedir.

Bununla birlikte, kadroda Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku, Cédric Bakambu ve Yoane Wissa gibi pek çok tanıdık isim yer alıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin şu anki yıldızları, 1974 Dünya Kupası'nda öncüllerinin performansını iyileştirmek için can atıyor. O zamanlar, üç maçını da gol atamadan kaybederek grubun sonuncusu olmuştu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileri?

Haziran 2022'de, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Aşağıda, turnuvaya ev sahipliği yapacak şehirleri ve stadyumları inceleyebilirsiniz:

Ülke Stadyum (Şehir) Kapasite Kanada BC Place (Vancouver) 54.000

BMO Field (Toronto) 45.000 Meksika Estadio Banorte (Meksiko) 83.000

Estadio Akron (Guadalajara) 48.000

Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Amerika Birleşik Devletleri Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 75.000

Gillette Stadyumu (Foxborough) 65.000

AT&T Stadyumu (Dallas) 94.000

NRG Stadyumu (Houston) 72.000

Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 73.000

SoFi Stadyumu (Inglewood) 70.000

Hard Rock Stadyumu (Miami) 65.000

MetLife Stadyumu (East Rutherford) 82.500

Lincoln Financial Field (Philadelphia) 69.000

Levi's Stadyumu (San Francisco) 71.000

Lumen Field (Seattle) 69.000



