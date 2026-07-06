2026'da herkesi geride bırakacak... Real Madrid, Dünya Kupası'nda bir dünya rekorunun eşiğinde

Bugün Pazartesi günü yayınlanan bir haberde, Real Madrid’in şu anda Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda bir dünya rekoru kırmaya çok yakın olduğu belirtildi.

"AS" gazetesine göre, Real Madrid oyuncuları bu Dünya Kupası'nda şu ana kadar milli takımlarında toplam 16 gol attı.

Bu rakam, Real Madrid için bir rekor niteliğinde olup, 1994 Dünya Kupası'nda Barcelona oyuncularının attığı gol sayısıyla eşitleniyor.

Eğer "Los Merengues" oyuncuları iki gol daha atabilirse, 18 golle kaydedilen tarihi rekoru egale edecekler; üç gol atmaları halinde ise bu rekoru geçecekler.

Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve Macaristan’ın Budapest Honvéd kulüpleri, tek bir Dünya Kupası turnuvasında 18 golle mevcut rekoru paylaşıyor.

Real Madrid, bu Dünya Kupası'nda en fazla gol atan kulüp olarak kabul ediliyor ve bu nedenle dünya rekorunu kırmaya çok yaklaştı.

Real Madrid’in forveti Kylian Mbappé, bu turnuvada Fransa formasıyla 7 gol attı ve Lionel Messi ile Erling Haaland ile birlikte gol krallığı sıralamasında zirvede yer alıyor.