2026'da Altın Top ödülünü kim kazanacak?.. Resmi açıklama tartışmayı sonlandırdı

2026 yılında Altın Top Ödülü’nü kazanmaya en yakın oyuncunun kim olacağı konusunda tartışmalar alevlendi; özellikle de İspanya milli takımı, uzatmalara giden maçta Arjantin’i 1-0 mağlup ederek dün Pazar günü Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandıktan sonra.

İspanya’nın dünya şampiyonluğunu kazanmasının ardından, Rodri’nin 2026 Dünya Kupası’nın en iyi oyuncusu ödülüne layık görülmesi üzerine, bu yılki Altın Top ödülünü en çok hangi oyuncunun hak ettiği konusunda pek çok kişi merakını dile getirdi.

Bazıları, Arjantin kaptanı Lionel Messi’nin Dünya Kupası’ndaki performansını göz önünde bulundurarak bu ödülü kariyerinde dokuzuncu kez kazanmayı hak ettiğini düşünürken, diğerleri ise geçen sezon Dünya Kupası’nın en golcü oyuncusu ve Altın Ayakkabı ödüllerini kazanan Kylian Mbappé’yi aday gösteriyor.

Öte yandan pek çok kişi, İspanya'nın oyuncularının bu ödüle daha layık olduğunu düşünüyor; bunların başında ise Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ya da İspanya ile Dünya Kupası'nı, Paris Saint-Germain ile de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Fabián Ruiz'in bu ödülü en çok hak eden isimler olduğu görüşü hakim. Ödülün kazananı açıklanana kadar dünya çapındaki futbolseverler arasında tartışmalar devam edecek.

Altın Top Ödülü, bu zor soruyu yanıtlamak için resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı ve şöyle dedi: “Dünya Kupası’nın sona ermesinin ardından, eski bir söylenti yeniden gündeme geldi: Altın Top Ödülü’nü her zaman Dünya Kupası şampiyonu kazanır. Peki bu gerçekten doğru mu?”

Açıklamada ayrıca şunlar da yer aldı: “İşte buradayız. 2026 Dünya Kupası sona erdi ve artık hata yapma lüksü kalmadı; en iyi oyuncuların, takımlarını turnuvanın sonuna kadar taşımak için belirleyici olmaları gerekiyordu. Bu performanslar, doğal olarak, bir sonraki Altın Top Ödülü’nde parlama şanslarını artıracaktır. Peki, Dünya Kupası’nı kazanmak, futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülünü kazanmak için temel bir koşul mu?”

Ve şöyle devam etti: “Gerçeği ortaya çıkarmak için verileri analiz ettik. Bobby Charlton (1966), Paolo Rossi (1982) ve Lothar Matthäus (1990) aynı yıl hem Dünya Kupası’nı hem de Altın Top Ödülü’nü kazandılar. Ancak analizimiz, Altın Top Ödülü’nün küresel bir ödül haline geldiği ve artık sadece Avrupalılara özgü olmaktan çıktığı 1995 yılından itibaren daha da ilginç (ve günümüz için daha da yararlı) hale geliyor.”

Ve şöyle devam etti: “1998’de Zinedine Zidane şüpheye yer bırakmadı; kendi evinde Dünya Kupası’nı kazandıktan kısa bir süre sonra Altın Top ödülüne layık görüldü. Dört yıl sonra Ronaldo, Brezilya ile şampiyon olarak onun izinden gitti. İki galibiyetten iki galibiyet. Ardından 2006’da üçte üç oldu ve İtalyan savunma oyuncusu Fabio Cannavaro ödüle layık görüldü. Ancak bu noktada bu eğilim sona eriyor.”

Açıklama şöyle devam etti: “2010 yılında, İspanya’nın Dünya Kupası’nı kazanmasına rağmen, Barcelona’lı Lionel Messi, İspanyollar Andrés Iniesta ve Xavi’yi geride bıraktı. 2014 yılında ise Cristiano Ronaldo, aynı şekilde Dünya Kupası ikincisi Lionel Messi’yi ve şampiyon olan Alman Manuel Neuer’i geride bıraktı. 2018 yılında ise Hırvatistan'ın ikincisi Luka Modrić, sıralamada Cristiano Ronaldo ve 2018 kadrosundan sıralamaya giren ilk Dünya Kupası şampiyonu olan Fransız Antoine Griezmann'ı geride bırakarak birinci oldu."

Açıklamada şu ifadeye yer verildi: “Bu nedenle, Dünya Kupası şampiyonu ancak son Dünya Kupası’nda, 2022 kışında Altın Top’u kazanabildi. Arjantin ile kazandığı zaferle Lionel Messi, 2023 Altın Top ödülünü de kazandı. Böylece bu çifte başarıya ulaşan oyuncu sayısı yediye yükseldi.”

Açıklama şöyle sona erdi: “Ancak 1995 yılından bu yana, yedi oyuncudan dördü (%57) bu başarıyı elde etmeyi başardı. Dünya Kupası’nı kazanmanın yardımcı olduğu doğru, ancak Altın Top ödülünü kazanmayı garanti etmiyor. Bu ödülü kazanmak için, sadece Dünya Kupası’nda değil, sezonun en iyi oyuncusu olmak gerekiyor.”