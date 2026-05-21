2026 Curaçao Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Curaçao, 14 Haziran'da Houston'daki NRG Stadyumu'nda Almanya ile karşılaşacak.

1930'dan bu yana toplam 84 ülke FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Bu takımlar arasında, bu yıl Dünya Kupası'na ilk kez katılan Curaçao, bu küresel futbol şenliğine katılan en küçük (nüfus ve yüzölçümü açısından) ülke.

Sevgiyle "Mavi Dalga" olarak anılan bu Karayip adasının futbol yıldızları, boylarında eksikliklerini ruhlarıyla telafi ediyor ve sahaya çıktıklarında sıcak bir karşılama alacakları kesin.

GOAL, Curaçao'nun maçlarında yerinizi nasıl ayırtabileceğinizi ve biletlerin fiyatlarını da içeren en son 2026 Dünya Kupası bilet bilgilerini sizlere sunacak.

Curaçao 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Mavi Dalga ekibi, Dünya Kupası elemelerinde yenilgisiz bir performans sergileyerek yüksek skorlu galibiyetler elde etti. Kuzey Amerika'da E Grubu'nda heyecan verici maçlara sahne olacaklar mı?

Tarih Maç Yer Biletler 14 Haziran Pazar Almanya - Curaçao NRG Stadyumu, Houston Bilet 20 Haziran Cumartesi Ekvador - Curaçao Arrowhead Stadyumu, Kansas City Bilet 25 Haziran Perşembe Curaçao - Fildişi Sahili Lincoln Financial Field, Philadelphia Biletler

Curaçao Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletlerin sayısı artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilir. Bu, FIFA’dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Curaçao Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 32 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

2026 Dünya Kupası'nda Curaçao'dan ne beklemeli

Curaçao, futbol dünyasında olağanüstü bir yükseliş yaşadı. Nüfusu yaklaşık 150.000 olan bu Karayip adası, önceki üç Dünya Kupası elemelerinde sadece altı maç kazanabilmişti.

Bu sefer ise, son derece başarılı ve yenilgisiz geçen 10 maçlık eleme programında tek başına yedi galibiyet kaydederek, 2026 Dünya Kupası turnuvasında sürpriz bir yer elde etti.

Curaçao, Barbados'u 4-1 yenerek hızlı bir başlangıç yaptı ve bir daha geriye bakmadı. Diğer öne çıkan sonuçlar arasında, Dünya Kupası'na katılacak bir başka takım olan Haiti'ye karşı 5-1'lik ezici bir galibiyet ve Bermuda'ya karşı 7-0'lık bir zafer yer aldı.

Gervane Kastaneer, eleme maçlarında attığı beş golle "Mavi Dalga"nın en golcü oyuncusu olsa da, Juninho Bacuna, Kenji Gorre ve Rangelo Janga'nın üçer gol atarak ona büyük destek verdiler.

Bu yılın başlarında birkaç kötü hazırlık maçı sonucuna rağmen, Dick Advocaat’ın göreve geri döneceği haberi Curaçao’ya büyük bir moral verdi. Bu usta teknik direktör, PSV Eindhoven ile Eredivisie’yi (1997), Rangers ile İskoçya Premier Ligi’ni (1999 ve 2000) ve Zenit Saint Petersburg ile UEFA Kupası’nı (2008) kazanmasıyla tanınır.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileri?

Haziran 2022'de, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Aşağıda, turnuvaya ev sahipliği yapacak şehirleri ve stadyumları inceleyebilirsiniz:

Ülke Stadyum (Şehir) Kapasite Kanada BC Place (Vancouver) 54.000

BMO Field (Toronto) 45.000 Meksika Estadio Banorte (Meksiko) 83.000

Estadio Akron (Guadalajara) 48.000

Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Amerika Birleşik Devletleri Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 75.000

Gillette Stadyumu (Foxborough) 65.000

AT&T Stadyumu (Dallas) 94.000

NRG Stadyumu (Houston) 72.000

Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 73.000

SoFi Stadyumu (Inglewood) 70.000

Hard Rock Stadyumu (Miami) 65.000

MetLife Stadyumu (East Rutherford) 82.500

Lincoln Financial Field (Philadelphia) 69.000

Levi's Stadyumu (San Francisco) 71.000

Lumen Field (Seattle) 69.000



