2026 Coppa Italia biletleri nasıl alınır: Coppa Italia Finali için son dakika bilet fiyatları, Stadio Olimpico bilet fiyatları ve daha fazlası

2025/26 Coppa Italia, son aşamasına geldi.

Nisan ayı sonlarında oynanan iki maçlı yarı finallerin ardından, Stadio Olimpico'da gerçekleşecek büyük finalin eşleşmeleri belli oldu.

Coppa Italia Inter Milan - Lazio finali ne zaman?

Tarih Maç (CET) Yer Bilet 13 Mayıs Çarşamba Inter Milan - Lazio (21:00) Stadio Olimpico (Roma) Bilet

Coppa Italia Inter Milan - Lazio maç biletleri nasıl satın alınır?

Final aşamasına geldiğimiz için bilet satın alma süreci önceki turlardan farklıdır:

Resmi Portallar: Biletler öncelikle iki finalistin (Inter ve Lazio) resmi web siteleri ve Lega Serie A resmi sitesi üzerinden dağıtılmaktadır.

Tarafsız Bölümler: Stadio Olimpico'nun bir kısmı genellikle tarafsız taraftarlar için ayrılır, ancak bu biletler satışa çıkar çıkmaz neredeyse anında tükenir.

İkincil Pazar: Final maçı biletleri tamamen tükendiği için taraftarlar genellikle StubHub gibi platformlara yönelir. Bu maç, Lazio için kendi sahasında oynanan ve çok şeyin söz konusu olduğu bir "derbi tarzı" final olduğu için, ikincil pazardaki fiyatlar nominal değerden önemli ölçüde yüksektir.

Coppa Italia Inter Milan - Lazio maç biletleri ne kadar?

Şu anda, Stadio Olimpico'daki resmi bilet fiyatları genellikle Curve (kale arkası) için 60 €'dan başlıyor ve premium Tribuna koltukları için 250 €'yu aşabiliyor.

Yeniden satış platformlarında, maçın önemi göz önüne alındığında başlangıç fiyatlarının daha yüksek olması beklenir.

Coppa Italia 2025/26'nın kalan fikstürü nedir?

Coppa Italia 2025/26 Ön Elemeleri, Ağustos ayında Serie B ve Serie C'den sekiz takımın katılımıyla başladı. Dört galip takım, İlk Tura yükseldi; burada kalan Serie B takımları, 9-20 numaralı seri başı Serie A takımlarıyla birlikte kupa mücadelesine başladı. Seri başı ilk 8 Serie A takımı ise 16 Turu'ndan itibaren turnuvaya katılacak. Kalan tur tarihleri şunlardır:

4-11 Şubat: Çeyrek finaller

3-5 Mart: Yarı finaller (1. maç)

21-23 Nisan: Yarı finaller (2. maç)

13 Mayıs: Final

Son Coppa Italia şampiyonları kimler?

Aşağıda Coppa Italia'nın son on şampiyonu yer almaktadır. Tüm finaller Roma'daki Stadio Olimpico'da oynanmıştır. Ancak, COVID kısıtlamaları nedeniyle Reggio Emilia'daki Mapei Stadyumu - Citta del Tricolore'de düzenlenen 2021 turnuvası istisnadır.