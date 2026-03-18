2026 Copa del Rey Finali biletleri nasıl alınır: Atlético de Madrid – Real Sociedad maçının bilet fiyatları, Estadio La Cartuja hakkında bilgiler ve daha fazlası

125 İspanyol kulübü, Copa del Rey zaferi hayaliyle sezona başladı; ancak 4 Nisan’da Estadio La Cartuja’da sadece ikisinin gözlerinde kupa parıldayacak

Pistte parıldayan yeteneklerin yer alacağı bu etkinlik, kaçırılmaması gereken bir fırsat olacak. Copa del Rey Finali, Sevilla'daki kalıcı evine taşındığından beri, her maçta 50.000'den fazla seyirci tribünleri dolduruyor.

GOAL, Copa del Rey finali biletlerinin fiyatları, satın alınabilecek yerler ve daha fazlası dahil olmak üzere bilet satın alma konusunda size tüm bilgileri sunuyor.

2026 Copa del Rey Finali ne zaman?

Ne zaman 4 Nisan 2026 Cumartesi Maç başlangıcı 21:00 CET (20:00 GMT) Takımlar Atletico de Madrid - Real Sociedad Yer Estadio La Cartuja, Sevilla, İspanya Bilet Bilet

Copa del Rey Finali biletlerini nasıl satın alabilirsiniz?

Copa del Rey finaline katılan her iki kulüp de biletlerini kendi resmi bilet satış siteleri üzerinden satacak.

Kapasitenin sınırlı olduğunu ve talebin genellikle mevcut kontenjanı aştığını unutmayın. La Cartuja'da son Copa del Rey finallerinin ortalama seyirci sayısı sürekli olarak 55.000 civarında seyretmiştir.

2026 finali için, katılımcı kulüpler aracılığıyla resmi biletlerin maç gününden yaklaşık iki hafta önce satışa sunulması beklenmektedir.

Ayrıca, taraftarlar Copa del Rey final biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilirler. StubHub, alternatif kanallardan bilet satın almak isteyenler için önde gelen satıcılardan biridir.

Copa del Rey final biletleri: Fiyatları ne kadar?

Copa del Rey Finali biletlerine, özellikle de İspanya'nın en büyük kulüpleri yer aldığında, her zaman yüksek talep olacaktır.

2025 finali için bilet fiyatları 70 € ile 280 € arasında değişiyordu; en ucuz bölümler kale arkası, en pahalı bölümler ise saha kenarlarıydı (Preferencia veya Fondo).

Ek bilgi için maç tarihine yaklaştıkça kulüplerin resmi sitelerini takip etmeyi ve mevcut bilet durumunu öğrenmek için StubHub gibi ikincil bilet satış sitelerini kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Copa del Rey Finalinden ne beklemeli

Barcelona, Copa del Rey'de rekor bir 32 kez şampiyon olarak bu turnuvanın hakimi konumundadır. 2025'teki dramatik zaferlerinin ardından, Athletic Bilbao ve Real Madrid her zaman güçlü rakipler olsa da, Barcelona yenilmesi gereken takım olmaya devam ediyor.

Yıllar boyunca birçok yıldız Copa del Rey sahnesinde parladı, ancak hiçbiri değişken Lionel Messi kadar parlamadı. Arjantinli efsane, finallerde en çok gol atan (dokuz) ve en çok finalde gol atan (yedi) olmak üzere bir dizi Copa del Rey rekorunu hala elinde tutuyor.

Sevilla'da düzenlenen son Copa del Rey finallerinde bilet almayı başaran şanslı taraftarlar, kesinlikle paralarının karşılığını aldılar. Son dört yılda, üç finalde kupa sahibi belirlemek için uzatmalar veya penaltılar gerekti.

Geçen yılki final, anında bir klasik haline geldi. Barcelona, Jules Kounde'nin Blaugrana taraftarlarını coşkuya boğan son dakika golü sayesinde uzatmaların ardından Real Madrid'i 3-2 mağlup etti.

Son Copa del Rey şampiyonları kimler?

İşte son on Copa del Rey finalinin özeti:

Yıl Kazanan İkinci Puan 2025 Barcelona Real Madrid 3-2 (uz.) 2024 Athletic Bilbao Mallorca 1-1 (4-2 penaltılar) 2023 Real Madrid Osasuna 2-1 2022 Real Betis Valencia 1-1 (5-4 penaltılar) 2021 Barcelona Athletic Bilbao 4-0 2020 Real Sociedad Athletic Bilbao 1-0 2019 Valencia Barcelona 2-1 2018 Barselona Sevilla 5-0 2017 Barcelona Alaves 3-1 2016 Barcelona Sevilla 2-0 (uz.)

Estadio La Cartuja'nın Tarihi

Estadio La Cartuja, Seville'deki Isla de la Cartuja'da bulunan çok amaçlı bir stadyumdur. 1999 yılında Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak üzere açılan stadyum, o günden bu yana İspanya Kupa futbolunun manevi evi haline gelmiştir.

Yaklaşık 57.000 kişilik kapasitesiyle La Cartuja, İspanya'nın en büyük ve en modern stadyumlarından biridir. Stadyumda UEFA Euro 2020 maçları, 2003 UEFA Kupası finali ve çok sayıda İspanya milli takım maçı oynanmıştır.

2025/26 sezonu, RFEF ile finalin Endülüs'ün başkentinde kalması için yapılan uzun vadeli anlaşmanın ardından, Copa del Rey finalinin La Cartuja'da düzenlendiği sekizinci yıl olacak.

Futbol dışında, stadyum Madonna, U2, Bruce Springsteen ve AC/DC gibi efsanevi müzik gruplarını ağırlayarak Avrupa'nın önde gelen eğlence merkezlerinden biri olarak konumunu sağlamlaştırmıştır.