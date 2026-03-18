2026 Copa del Rey biletleri nasıl alınır: Atlético Madrid - Real Sociedad, maç bilgileri ve daha fazlası

Zorlu bir yarı final aşamasının ardından, Atlético Madrid ve Real Sociedad finalde yer alan takımlar olarak belirledi. İki takım, 18 Nisan'da Seville'deki Estadio de La Cartuja'da kupa için mücadele edecek. Kim sinirlerini kontrol altında tutarak yeni Kupa şampiyonu olacak?

GOAL, 2026 Copa del Rey Finali biletlerini nasıl satın alabileceğiniz, biletlerin fiyatları ve nereden temin edebileceğiniz gibi tüm detayları sizler için derledi.

2026 Copa del Rey ne zaman?

Copa del Rey'de geriye kalan tek maç finaldir. Maç aşağıdaki şekilde oynanacaktır:

Tarih Maç (CET) Yer Bilet 18 Nisan Cumartesi Atlético Madrid - Real Sociedad (21:00) Estadio La Cartuja (Sevilla) Bilet

Copa del Rey 2026 Finali biletlerini nasıl satın alabilirsiniz?

Copa del Rey Finali biletlerini satın almak için, hem Atlético Madrid hem de Real Sociedad’a kulüp üyelerine ve sezonluk bilet sahiplerine doğrudan satmak üzere belirli bir kota (genellikle her birine yaklaşık %40) tahsis edilecektir.

Kalan biletler genellikle RFEF (İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu) tarafından satılır, ancak aşırı talep nedeniyle bu biletleri temin etmek oldukça zordur.

Yenilenmiş Estadio La Cartuja artık 72.000 kişilik bir kapasiteye sahiptir, ancak daha fazla koltuk olmasına rağmen biletlerin tamamen tükenmesi garantidir.

Resmi kulüp çekilişlerini kaçırırsanız, son dakikada yerlerini garantilemek isteyen taraftarlar için biletlerin listelendiği StubHub gibi ikincil satıcıları değerlendirebilirsiniz.

Copa del Rey 2026 Finali biletleri: Fiyatları ne kadar?

2026 Finali için resmi bilet fiyatları 89 € ile 282 € arasında değişen kademelerde belirlenmiştir.

En uygun fiyatlı seçenekler 'Fondo' (kale arkası) bölümünde yer alırken, en yüksek fiyatlar ise premium 'Preferencia' koltukları için geçerlidir.

İkincil piyasada fiyatlar, biletlerin mevcudiyetine göre önemli ölçüde dalgalanmaktadır.

StubHub gibi sitelerde, bu büyük karşılaşma için heyecan artarken biletler şu anda yaklaşık 784 €'dan başlıyor.

Copa del Rey Finalinden ne beklemeli?

Atlético Madrid, son şampiyon Barcelona ile oynadığı nefes kesici yarı finalin ardından finale yükseldi. İlk maçta Barça'yı 4-0'lık ezici bir skorla mağlup etmesine rağmen, Diego Simeone'nin takımı Camp Nou'da rakibin şiddetli geri dönüşüne direnmek zorunda kaldı ve toplamda 4-3'lük skorla turu geçti. Bu, Atleti'nin 2013'ten bu yana finale ilk kez çıkışı oldu.

Real Sociedad ise Athletic Club'ı eleyerek Bask takımlarının üstünlüğünü gösterdi. San Mames'te 1-0'lık deplasman galibiyetinin ardından evinde 1-0'lık disiplinli bir galibiyetle Sevilla'ya dönüşünü garantiledi. "La Real", aynı rakibi yenerek kupayı kaldırdığı bu stadyumda 2020'deki başarısını tekrarlamak isteyecek.