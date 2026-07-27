2026 Community Shield biletlerini nasıl alabilirsiniz: Arsenal - Man City biletleri, Cardiff'teki son dakika fiyatları ve daha fazlası

Arsenal ile Manchester City arasındaki rekabet son zamanlarda daha da kızıştı ve bu iki Premier Lig devi, 16 Ağustos’ta Cardiff’te bir kez daha karşı karşıya gelecek. Geçen sezonun lig şampiyonu ve FA Kupası galibi, Community Shield zaferini hedefliyor; siz de bu efsanevi karşılaşmaya tanık olmak için orada olabilirsiniz.

The Weeknd'in 14-19 Ağustos tarihleri arasında Wembley Stadyumu'nda müziksever hayranlarına konser verecek olması nedeniyle, Community Shield 2006'dan bu yana ilk kez Millennium Stadyumu'na geri dönüyor.

Arsenal ve Manchester City, Community Shield zaferi için en son 2023 yılında karşı karşıya gelmişti. Uzatma dakikalarının sonlarına doğru geride olan Arsenal, 101. dakikada Leandro Trossard’ın golüyle dramatik bir şekilde skoru eşitledi. Gunners, penaltı atışlarının dördünü de gole çevirerek (City ise iki penaltısını kaçırdı) Community Shield'ı kazandı.



GOAL, biletlerin nasıl satın alınabileceği, fiyatları ve daha fazlası dahil olmak üzere Community Shield biletleriyle ilgili tüm önemli bilgileri size sunacak.

2026 Community Shield: Arsenal - Manchester City maçı ne zaman oynanacak?

Community Shield - Final Principality Stadium

2026 Community Shield: Arsenal - Manchester City biletleri nasıl satın alınır?

2026 FA Community Shield biletleri, kulüp üyeleri tarafından doğrudan Arsenal ve Manchester City’nin resmi bilet satış portalları üzerinden satın alınabilirdi. Üye olmayanlar ise resmi konaklama ortakları ve StubHub gibi doğrulanmış yeniden satış platformları aracılığıyla bilet temin edebilirdi.

Hem Arsenal hem de Manchester City’ye Millennium Stadyumu’ndaki karşılaşma için yaklaşık 26.000’er koltuk tahsis edildi ve biletler, üyelik kademelerine göre kendi kulüp siteleri üzerinden çeşitli aşamalarda satışa sunuldu. Manchester City taraftarları için 16 Temmuz’dan, Arsenal taraftarları için ise 20 Temmuz’dan itibaren satış başladı.

2026 Community Shield: Arsenal - Manchester City maçının biletleri ne kadar?

2026 FA Community Shield için resmi nominal değerli biletlerin fiyatları yetişkinler için 30 £ ile 75 £ arasında değişiyordu ve dağılımı şu şekildeydi:

Premium: 75 £

Kategori 1: 55 sterlin

Kategori 2: 45 £

Kategori 3: 35 £

Kategori 4: 30 £

Tekerlekli sandalye / Engelli erişimi: 30 £

Not: '65 yaş üstü' ve '16 yaş altı' kişiler için de indirimli biletler mevcuttu

Ek bilgi için etkinlik tarihine yaklaştıkça kulüplerin bilet portallarını takip edin ve mevcut bilet durumunu öğrenmek için StubHub gibi ikincil bilet satış sitelerini de kontrol edin.

2026 Community Shield: Arsenal - Manchester City maçı nerede oynanacak?

Millennium Stadyumu (Cardiff)

Millennium Stadyumu (sponsorluk nedenleriyle 2016'dan beri Principality Stadyumu olarak bilinir), Cardiff'te bulunan ve 73.000'den fazla seyirci kapasitesine sahip Galler'in ulusal stadyumudur. Galler milli ragbi takımının ev sahipliği yaptığı bu stadyumda, milli futbol takımının uluslararası maçları da düzenlenmiştir.

Başlangıçta 1999 Rugby Dünya Kupası için inşa edilen stadyum, ilk uluslararası ragbi maçına Haziran 1999'da ev sahipliği yaptı; bu maçta Galler, yaz hazırlık maçında Güney Afrika'yı mağlup etti. Cardiff'teki bu tesis, milenyumun başında Wembley Stadyumu'nun yeniden geliştirilmesi sırasında futbol etkinliklerini de üstlendi ve FA Kupası, Lig Kupası ve Futbol Ligi play-off finallerinin yanı sıra Community Shield maçlarına da ev sahipliği yaptı.

Millennium Stadyumu'nun 2001-2006 yılları arasında Community Shield'e ev sahipliği yaptığı altı yıllık dönemde Arsenal dört kez bu turnuvaya katıldı; iki kez galip geldi (2002'de Liverpool'u 1-0, 2004'te Manchester United'ı 3-1 yendi) ve iki kez ikincilik elde etti. Bu, Manchester City’nin Cardiff’teki bu stadyumda oynayacağı ilk Community Shield maçı olacak olsa da, takım 2003 yılında burada Galler ekibi Total Network Solutions (TNS) ile bir UEFA Kupası eleme maçı oynamış ve bu maçı 2-0 kazanmıştı.

Son Community Shield şampiyonları kimler?

Yıl Şampiyonlar İkinci Skor 2025 Crystal Palace Liverpool 3-2 (penaltılar) 2024 Manchester City Manchester United 7-6 (penaltılar) 2023 Arsenal Manchester City 4-1 (penaltılar) 2022 Liverpool Manchester City 3-1 2021 Leicester City Manchester City 1-0 2020 Arsenal Liverpool 5-4 (penaltılar) 2019 Manchester City Liverpool 5-4 (penaltılar) 2018 Manchester City Chelsea 2-0 2017 Arsenal Chelsea 4-1 (penaltılar) 2016 Manchester United Leicester City 2-1

2026 Community Shield: Arsenal - Manchester City - Bilmeniz gereken her şey

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