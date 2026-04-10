2026 Cezayir Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Cezayir, bu yaz Dünya Kupası'na beşinci kez katılıyor olabilir, ancak bu, on iki yıl sonra katıldığı ilk turnuva olacak ve ülkenin taraftarları, sevgili "Yeşiller"i dünya sahnesinde izlemek için sabırsızlanıyor. Biletlere büyük talep var, özellikle de takımın şu anki Dünya Şampiyonu ile karşılaşacak olması nedeniyle.

Çöl Savaşçıları bir kez daha grup aşamasını geçebilecek mi? Onların başarısına katkıda bulunmak için maçı yerinde izleyebilirsiniz. GOAL, biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere sunuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuvaya ilk kez 48 takım katılacak ve üç ülke ortaklaşa ev sahipliği yapacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

Cezayir'in 2026 Dünya Kupası grup maç programı nedir?

Tarih Maç (Yerel saatle başlama saati) Yer Biletler 16 Haziran Salı Cezayir - Arjantin (20:00) Arrowhead Stadyumu (Kansas City) Bilet 22 Haziran Pazartesi Cezayir - Ürdün (20:00) Levi's Stadyumu (Santa Clara) Bilet 27 Haziran Cumartesi Cezayir - Avusturya (21:00) Arrowhead Stadyumu (Kansas City) Bilet

Cezayir, 2014'teki grup açılış maçında Belçika karşısında öne geçmesine rağmen, Kırmızı Şeytanlar son dakikalarda iki gol atarak geri dönüp galibiyeti elde etti. Ancak Yeşil Makine olumlu tepki verdi ve Güney Kore'yi 4-0 mağlup ederek Brezilya'daki kampanyasını tekrar rayına oturtmayı başardı. Grup maçlarını Rusya ile 1-1 berabere tamamladılar ve bu sonuç, sıralamada ikinci olmaları için yeterli oldu.

Cezayir'in turnuva açılış maçında galibiyet elde ettiği son ve tek seferi görmek için 1982 yılına ve Cezayir'in ilk Dünya Kupası katılımına geri dönmek gerekiyor. Şaşırtıcı bir şekilde, o yıl [Batı] Almanya'yı yendiler. Bu sefer de büyük bir sınava çıkacaklar, çünkü 2026 programına son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ile başlayacaklar.

Grup maçlarının ikinci turunda Santa Clara'da daha kolay bir görev bekliyor. Ürdün, Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor ve FIFA sıralamasında Cezayir'den 30'dan fazla sıra geride yer alıyor. Ancak Ürdün, yakın zamanda düzenlenen FIFA Arap Kupası'nda etkileyici performanslar sergiledi ve hafife alınmamalı.

Cezayir, grup aşamasının son maçında Avusturya ile karşılaşmak üzere Kansas City'deki Arrowhead Stadyumu'na geri dönecek. Das Team, 1998'den bu yana ilk kez bu küresel turnuvaya geri dönüyor, ancak turnuvanın eleme aşamalarında en son görüldükleri 1982 yılına kadar gitmek gerekiyor. Cezayir, UEFA Dünya Kupası eleme aşamasında toplam 8 gol atarak en formda forvetlerden biri olan Avusturyalı golcü Marko Arnautovic'e karşı dikkatli olmak zorunda.

2026 Dünya Kupası'nda Cezayir'den ne beklemeli?

Şubat 2024'ten bu yana Cezayir'in teknik direktörlüğünü yürüten eski İsviçreli teknik direktör Vladimir Petkovic, neyse ki Çöl Savaşçıları kadrosunda, takımın zorlu bir gruptan çıkmasına yardımcı olacağını umduğu birkaç deneyimli oyuncuya sahip. Şu anda Suudi Pro Ligi'nde Al-Ahli forması giyen eski Leicester ve Man City yıldızı Riyad Mahrez, 34 yaşında olsa da hala takımın vazgeçilmez bir parçası. 100'den fazla milli maça çıkan bir diğer Cezayirli oyuncu ise savunmanın kilit ismi Aissa Mandi. Lille'de forma giyen stoper, Cezayir'in Dünya Kupası elemelerindeki on maçın hepsinde forma giyen iki oyuncudan biriydi.

Gine'ye karşı evinde aldığı şok mağlubiyet ve aynı takıma karşı deplasmanda aldığı golsüz beraberlik dışında, Petkovic'in takımı eleme turlarında oldukça rahat bir yol izledi. Diğer sekiz maçı da kazanan takım, en yakın grup rakiplerinden yedi puan farkla birinci oldu.

Cezayir’in Dünya Kupası’ndaki en iyi performansı, bu büyük futbol turnuvasına en son katıldığı 2014 yılında sergilendi. Dördüncü denemelerinde eleme turlarına yükselmeyi başardılar. Almanya ile son ana kadar süren ve sinirleri bozan bir Son 16 maçı oynasalar da, Cezayir uzatmalarda gücünü kaybetti ve birçok kez Dünya Kupası şampiyonu olan Almanya yoluna devam ederek sonunda kupayı dördüncü kez havaya kaldırdı.

Cezayir'in 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Taraftarlar, bugünden Haziran ayındaki büyük açılış maçına kadar FIFA web sitesi üzerinden Cezayir'in oynadığı maçların biletlerini satın almak için çeşitli fırsatlara sahip.

"Visa Ön Satış Çekilişi" (Eylül) ve "Erken Bilet Çekilişi" (Ekim) gibi çeşitli satış aşamaları halihazırda gerçekleştirilmiş olsa da, aşağıda gösterildiği gibi birkaç tane daha yapılacak:

Rastgele Seçim Çekilişi

2026 FIFA Dünya Kupası kura çekimi tamamlandı ve grup maçları belli oldu. Bilet satışlarının bir sonraki aşaması 11 Aralık'ta başlayacak ve 13 Ocak'a kadar sürecek.

Bu aşamada taraftarlar, belirli maçlar için başvuru yapabilecek. Biletler sabit fiyattan satılacak ve başvurusu kabul edilenler, Şubat ayında bilet kazanıp kazanmadıkları konusunda bilgilendirilecek.

Son Dakika Satış Aşaması

Turnuvaya yaklaştıkça (2026 ilkbaharı), taraftarlar kalan biletleri ilk gelene ilk hizmet esasına göre satın alabilecek.

FIFA, kaç bilet satışa sunulacağını veya hangi maçlar için olacağını açıklamadı, ancak biletlerin sınırlı sayıda olacağı ve hızlı bir şekilde tükeneceği tahmin edilebilir.

Bilet satın almak için resmi FIFA bilet portalını ziyaret etmeniz ve bir hesap açmanız gerekir. Ardından FIFA hesabınıza giriş yapıp biletlerin durumunu kontrol edebilirsiniz.

İkincil Piyasalar

Etkinlik tarihi yaklaştıkça ve biletler tükenirse (ki bu büyük olasılıkla gerçekleşecek), taraftarlar StubHub gibi web sitelerindeki ikincil pazara da başvurabilirler; burada taraftarlar arasında değişken fiyatlarla bilet alımı-satımı yapılabilecektir.

2026 Cezayir Dünya Kupası biletleri nereden alınır?

Cezayir maçları için bilet almanın en güvenilir yolu, tüm Dünya Kupası biletlerinin ilk olarak satışa sunulduğu resmi FIFA bilet portalıdır.

Hayranlar, erken ön satışlar, rastgele seçim çekilişleri ve daha sonra ilk gelen ilk alır esasına göre satışlar gibi çeşitli satış aşamalarına katılmak için bir FIFA ID'si oluşturmalıdır.

İlk satışların yanı sıra, FIFA kendi resmi Yeniden Satış ve Değişim Pazarı'nı da işletmektedir. Bu, biletlerini yeniden satmak veya tükenmiş biletleri satın almak isteyen taraftarlar için FIFA tarafından onaylanan tek platformdur.

Yeniden satış platformundaki biletler, özellikle maçlar yaklaştıkça genellikle sınırlı ve düzensizdir, ancak birincil satış aşamaları dışında bilet satın almak için en güvenli seçenek olmaya devam etmektedir. Meksika'daki taraftarlar için, özel bir Değişim Pazarı (Mercado de Intercambio), aynı resmi güvenlik önlemleri altında yerel yeniden satış işlemlerini yürütmektedir.

FIFA’nın resmi satış dönemlerini kaçıranlar ya da belirli tarihler veya şehirler için bilete ihtiyaç duyanlar için, StubHub veya Ticombo gibi ikincil bilet satış siteleri de Dünya Kupası biletlerini listeleyecektir. Bu platformlar daha fazla esneklik sunar, ancak talep odaklı yeniden satış piyasaları nedeniyle genellikle çok daha yüksek fiyatlarla hizmet verir.

Üçüncü taraf pazar yerlerini düşünen taraftarlar, gayri resmi satıcıların orijinallik, devretme geçerliliği ve şişirilmiş fiyatlandırma ile ilgili riskler taşıdığı için dikkatli davranmalıdır. Güçlü alıcı garantileri ve net iade politikaları olan saygın platformlara güvenmek önemlidir.

Cezayir 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Cezayir'in 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı; alt tribünde yer alır.

Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 3: Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875

Cezayir 2026 Dünya Kupası konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Üç ev sahibi ülkede de sunulan, premium biletler, yiyecek ve içecekler ve daha fazlasını içeren Cezayir maçları için eksiksiz konaklama paketleriyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi anlarını yaşayabilirsiniz.

Paketler aşağıdaki şekilde sunulmaktadır:

Tek Maç

Grup Aşaması: Ev sahibi olmayan herhangi bir ülkenin 1 maçı (CAN, MEX, USA hariç)

Son 32/Son 16/Üçüncülük Maçı: Herhangi bir 1 maç

Konaklama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Mekan Serisi

İstediğiniz stadyumda tüm maçları izleyin.

Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir

Tüm maç günleri ve aşamalar geçerlidir

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Salonu, VIP, Kupa Salonu, Şampiyonlar Kulübü, FIFA Pavyonu

Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Takımımı Takip Et

Yerinden bağımsız olarak, takımınızı her grup aşaması maçında izleyin.

3 Grup Aşaması maçı ve 1 Son 32 Turu maçı

Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir

Takımımı Takip Et özelliği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için mevcut değildir

Ağırlama seçenekleri: FIFA Pavyonu

Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

En özel seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için Özel Süitler ve Platin Erişim seçenekleri de mevcuttur.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın sahaları hangileridir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri ABD'de). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: