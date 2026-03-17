2026 Carabao Kupası Finali biletleri nasıl alınır: Arsenal - Manchester City, EFL Kupası bilet fiyatları ve daha fazlası

Adını nasıl adlandırırsanız adlandırın; ister Carabao Kupası, ister EFL Kupası, ister Lig Kupası olsun, İngiltere’nin en önemli yerel kupa turnuvasında yine heyecan dolu bir final bizi bekliyor.

2025/26 sezonunun ilk büyük kupası, 22 Mart 2026 Pazar günü Wembley Stadyumu'nda Arsenal ile Manchester City'nin şeref için mücadele edeceği maçta sahiplerini bulacak.

GOAL, biletleri nereden alabileceğiniz ve maçı canlı olarak nasıl izleyebileceğiniz dahil olmak üzere, final öncesinde bilmeniz gereken tüm önemli bilgileri sizlere aktaracak.

2026 Carabao Kupası Finali ne zaman?

Tarih: 22 Mart 2026 Pazar Maç başlangıcı: TBC (İngiltere saati) Yer: Wembley Stadyumu, Londra Takımlar: Arsenal - Manchester City Biletler: Bilet

Yaklaşan Carabao Kupası maçları nelerdir?

2026 Carabao Kupası Finali biletleri: Fiyatları ne kadar?

Carabao Kupası Finali biletlerine her zaman büyük talep olur ve 2026'daki final de bir istisna olmayacaktır. Resmi fiyatlandırmanın, son Wembley finallerindeki fiyatlandırma yapısını takip etmesi bekleniyor.

Kategori Yetişkin Fiyatları Seviye 2 Premium koltuk 150 £ – 125 £ Kategori 1 108 Kategori 2 97 Kategori 3 76 £ Kategori 4 58 £ Kategori 5 41

İndirimli fiyatlar genellikle yaşlılar, çocuklar ve genç yetişkinler için geçerlidir, ancak EFL'nin onayı gereklidir.

2026 Carabao Kupası Finali biletleri nereden alınır?

Carabao Kupası Finali biletleri genellikle yarı finaller sona erdikten sonra iki finalist kulüp tarafından doğrudan satılır. Her kulübe sabit bir bilet kotası verilir ve talep genellikle arzı aşar.

Taraftarlar ayrıca Wembley Stadyumu'ndaki konaklama seçeneklerini inceleyebilir veya ikincil bilet piyasasında ek bilet olup olmadığını kontrol edebilir.

2026 Carabao Kupası Finali'ni nasıl izleyebilir veya canlı yayınlayabilirsiniz

Sky Sports'un İngiltere'de Carabao Kupası Finalini canlı yayınlaması bekleniyor; yayın, NOW ve Sky Sports uygulaması üzerinden izlenebilecek. Yayın detayları maçın başlamasına yakın bir zamanda kesinleşecek.

Uluslararası izleyiciler de, ABD'deki Paramount+ ve Avustralya'daki beIN Sports gibi resmi yayın ortakları aracılığıyla Carabao Kupası Finalini izleyebilecek.