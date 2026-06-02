2026 Brezilya Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Yeteneklerinin sınırlarını zorlayan zorlu bir CONMEBOL eleme maratonunun ardından Brezilya, 2026 Dünya Kupası’nda tahtını geri almaya hazır. Turnuvanın tüm edisyonlarında yer alan tek ülke olarak, ABD, Meksika ve Kanada’daki varlıkları, taraftarların uzun zamandır beklediği en büyük olay olacak.

48 takıma genişletilen turnuva, daha fazla maç, daha fazla heyecan ve sarı-mavili formayı sahada izleme fırsatı anlamına geliyor. Vinícius Júnior ve arkadaşları, 2002'den beri ellerinden kaçan kupayı bu kez kazanabilecek mi? GOAL, biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere sunuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca toplam 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

Tarih Maç (Yerel saatle başlama saati) Mekan Bilet 12 Haziran Cuma Brezilya - OFC Galibi/Playoff (TBD) Levi's Stadyumu (San Francisco) Bilet 17 Haziran Çarşamba Brezilya - UEFA Eleme Maçı (TBD) SoFi Stadyumu (Los Angeles) Bilet 23 Haziran Salı Brezilya - CAF Eleme Maçı (TBD) NRG Stadyumu (Houston) Bilet

Brezilya'nın zafer arayışı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Kıyısı'nda başlıyor. San Francisco'daki Levi's Stadyumu'nda oynanacak açılış maçında, dünyanın en başarılı futbol ülkesinin turnuvaya girişini izlemek için akın eden taraftarlar nedeniyle biletlerin tamamen tükenmesi bekleniyor.

Los Angeles'taki son teknoloji ürünü SoFi Stadyumu'nda oynanacak ikinci maçın da görkemli geçeceği kesin. Kaliforniya'daki devasa Brezilyalı göçmen topluluğu sayesinde atmosfer elektriklenecek. Grup aşaması, inanılmaz akustiği ve tutkulu spor kültürüyle tanınan Houston'daki NRG Stadyumu'nda sona erecek.

2026 Brezilya Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Son Dakika Satış Aşaması

Nisan 2026'dan itibaren, kalan biletler resmi FIFA bilet satış portalı üzerinden "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satışa sunulacaktır. Ancak Brezilya'nın uluslararası futbolda en büyük cazibe merkezi olduğu göz önüne alındığında, bu biletlerin dakikalar içinde tükenmesi beklenmektedir. Bu satış döneminde şansınızı denemek için önceden bir FIFA hesabı açmanız gerekmektedir.

İkincil Piyasalar

Resmi FIFA rastgele seçim çekilişlerini veya ilk satış aşamalarını kaçıran taraftarlar için, StubHub gibi ikincil pazar yerleri bir koltuk ayırtmak için en iyi fırsatı sunar. Bu platformlar, Los Angeles ve San Francisco gibi şehirlerdeki yüksek talep gören maçlar için özellikle yararlıdır ve resmi gişede biletler tükendikten sonra bile bilet satın almak için güvenli bir yol sunar.

2026 Brezilya Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Brezilya'nın grup aşaması maçları için biletler, farklı bütçelere uyacak şekilde kademelendirilmiştir ve en ucuz biletler, grup aşamasında Kategori 4 koltuklar için yaklaşık 60 dolardan başlar.

Kategori 1: En iyi manzaraya sahip, orta alt ve orta katlarda bulunan premium seçenek.

Kategori 2: Çoğunlukla köşelerde veya daha yüksek orta katlarda yer alır.

Kategori 3: Uygun fiyatlı koltuklar genellikle üst katlarda yer almaktadır.

Kategori 4: En uygun fiyatlı koltuklar olup, esas olarak ev sahibi ülkenin sakinleri veya kalelerin arkasındaki belirli taraftar grupları için ayrılmıştır.

Aşama Bilet fiyat aralığı (USD) Grup Aşaması 60 - 650 Son 32 100 - 800 Son 16 150 $ - 1.000 Çeyrek finaller 200 $ - 1.500 $ Yarı Final 400 $ - 3.500 $ Final 2.000 $ - 8.000

2026 Brezilya Dünya Kupası konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Seleção'u şık bir ortamda izlemek isteyenler için konuk ağırlama paketleri, daha üst düzey bir deneyim sunuyor. Dünya Kupası konuk ağırlama paketleri şunları içerir:

Tek Maç: Kişi başı 1.450 ABD dolarından başlayan fiyatlarla. Gurme ikramlar ve premium koltuklar dahildir.

Takımımı Takip Et: Brezilya'nın grup maçlarının üçünde de yerinizi ayırtın. Paketler kişi başı yaklaşık 6.800 ABD dolarından başlar.

Stadyum Serisi: Los Angeles gibi belirli bir şehirde yaşayan taraftarlar için, o stadyumdaki her maç için 8.500 ABD dolarından başlayan fiyatlarla paket satın alabilirsiniz.

Dünya Kupası'nda Brezilya'dan ne beklemeli?

Brezilya, 24 yıllık kupa hasretine son verme arzusu ile 2026 yılına giriyor. Tecrübeli liderler ile Endrick ve Rodrygo gibi patlayıcı genç yeteneklerin bir araya geldiği takım, geleneksel oyun stilini tamamlayan taktiksel bir esneklikle sahaya çıkıyor.

Yüksek tempolu hücum futbolu ve tribünlerdeki devasa sarı deniz bekleyin. Brezilya maçları sadece birer maçtan ibaret değildir; bunlar kültürel etkinliklerdir. İster Houston'ın sıcağında ister San Francisco'nun serin esintisinde oynasınlar, Seleção her zaman grubunu lider bitirip eleme turlarında ilerlemenin favorisidir.

