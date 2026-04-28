2026 Brezilya Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Seyircilerin coşkulu tezahüratları, samba ruhu ve rekor niteliğindeki altıncı şampiyonluk arayışı… 2026 FIFA Dünya Kupası, Kuzey Amerika’da tutkuları alevlendirecek ve Brezilya, bu heyecanın tam merkezinde yer alacak.

Beş kez şampiyon olmuş ve her zaman favoriler arasında yer alan Seleção'nun Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yolculuğu, turnuvanın en büyüleyici hikayelerinden biri olacağa benziyor.

GOAL, önemli satış aşamaları, fiyat aralıkları ve şu anda nereden satın alınabileceği dahil olmak üzere, 2026 Brezilya Dünya Kupası biletlerini nasıl edinebileceğinizle ilgili tüm gerekli bilgileri sunuyor.

2026 Brezilya Dünya Kupası grup maç takvimi nedir?

Tarih Maç Mekan Biletler 13 Haziran 2026 Brezilya - Fas MetLife Stadyumu, New Jersey, ABD Bilet 19 Haziran 2026 Brezilya - Haiti Lincoln Financial Field, Philadelphia, ABD Biletler 24 Haziran 2026 İskoçya - Brezilya Hard Rock Stadyumu, Florida, ABD Bilet

2026 Brezilya Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stoğu şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın aldığınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Brezilya Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Brezilya'nın da yer alabileceği 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için biletler genellikle dört kategoriye ayrılır. FIFA'nın 2026 turnuvası için fiyatlandırma modelinin dinamik olduğunu, yani fiyatların talebe, katılan takımlara ve ev sahibi şehre göre değişebileceğini unutmamak önemlidir.

Kategoriler şu şekilde tanımlanmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanıdır; genellikle en iyi manzarayı sunan alt koltuk katında yer alır.

En pahalı olanıdır; genellikle en iyi manzarayı sunan alt koltuk katında yer alır. Kategori 2: Hem üst hem de alt katları kapsar, genellikle en iyi Kategori 1 alanlarının dışındadır.

Hem üst hem de alt katları kapsar, genellikle en iyi Kategori 1 alanlarının dışındadır. Kategori 3: Öncelikle üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Öncelikle üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır, genellikle üst katta yer alır ve taraftarlar için en bütçe dostu seçeneği sunar.

2026 Dünya Kupası için bilet kategorileri, yalnızca sahadaki konumlarına değil, koltukların "yüksekliğine" göre belirlenir. Brezilya'nın oynayacağı belirli maçların kesin fiyatları, etkinlik tarihine yaklaştıkça kesinleşecek olsa da, resmi kanallardan gelen tahminler ve ilk satış aşamaları genel bir fiyat aralığı sunmaktadır. Ev sahibi ülkelerin (Brezilya da buna dahildir) yer almadığı maçlar için en ucuz grup aşaması biletleri nispeten sabit kalmıştır.

İlk satışlar ve tahminlere dayanarak, turnuvanın farklı aşamalarındaki bilet fiyat aralıklarına ilişkin genel bir kılavuz aşağıda sunulmuştur:

Aşama Bilet fiyat aralığı (USD) Grup Aşaması (ev sahibi ülke olmayan maçlar) 75 - 2.735 Son 32 105 - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875

Bu aralıklar seçeneklerin genişliğini gösterir; Kategori 4 biletler genellikle her aşamadaki en düşük fiyat aralığını temsil eder ve taraftarlara Dünya Kupası'nı deneyimlemek için en uygun fiyatlı seçeneği sunar.

2026 Brezilya Dünya Kupası konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Üç ev sahibi ülkede de sunulan, Brezilya maçları için premium biletler, yiyecek ve içecekler ile daha fazlasını içeren eksiksiz konaklama paketleriyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi anlarını yaşayabilirsiniz. Bu özel paketler, FIFA'nın resmi konaklama sağlayıcısı On Location tarafından sunulmaktadır ve FIFA.com/hospitality adresinden incelenebilir.

Paketler aşağıdaki şekilde sunulmaktadır:

Tek Maç

Grup Aşaması: Ev sahibi ülkeler dışındaki herhangi bir takımın 1 maçı (CAN, MEX, USA hariç)

Son 32/Son 16/Üçüncülük Maçı: Herhangi bir 1 maç

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Mekan Serisi

Seçtiğiniz mekanda tüm maçları izleyin.

Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir

Tüm maç günleri ve aşamaları geçerlidir

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Takımımı Takip Et

Yerinden bağımsız olarak, takımınızı her grup aşaması maçında izleyin.

3 Grup Aşaması maçı ve 1 Son 32 Turu maçı

Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir

Takımımı Takip Et özelliği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için mevcut değildir

Ağırlama seçenekleri: FIFA Pavyonu

Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

En özel seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için Özel Süitler ve Platin Erişim seçenekleri de mevcuttur.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın sahaları hangileridir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri ABD'de). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: