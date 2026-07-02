Seyircilerin coşkulu tezahüratları, samba havası ve rekor niteliğindeki altıncı yıldız arayışı – 2026 FIFA Dünya Kupası, Kuzey Amerika’da tutkuları alevlendiriyor ve Brezilya, bu heyecanın tam merkezinde yer alıyor.

Beş kez şampiyon olan Brezilya, tarihi altıncı yıldız arayışını sürdürüyor ve büyük bir korkuyu atlatarak Norveç ile oynayacağı zorlu Son 16 maçı için sahaya çıkıyor.

Carlo Ancelotti’nin takımı, 32’lü turda Japonya’yı 2-1 yenerek elit bir azim sergiledi; maçı, 95. dakikada Gabriel Martinelli’nin attığı dramatik galibiyet golüyle sonuçlandırdı.

2026 Brezilya Dünya Kupası maç programı

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Son Skor / Biletler 13 Haziran Cumartesi Brezilya - Fas (18:00 ET) MetLife Stadyumu, New Jersey 1-1 19 Haziran Cuma Brezilya - Haiti (20:30 ET) Lincoln Financial Field, Philadelphia 3-0 24 Haziran Çarşamba İskoçya - Brezilya (18.00 ET) Hard Rock Stadyumu, Florida 3-0 29 Haziran Pazartesi Brezilya - Japonya (12:00 CDT) NRG Stadyumu, Houston 2-1 5 Temmuz Pazar Brezilya - Norveç New York New Jersey Stadyumu, East Rutherford Bilet Satın Al

2026 Brezilya Dünya Kupası biletleri nasıl alınır

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması , 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.

, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Brezilya Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 32 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 $ Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri hangileridir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: