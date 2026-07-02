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2026 Brezilya Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Eleme turu tarihleri, ortalama bilet fiyatları ve daha fazlası

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Dünya Kupası
Brezilya
Vinicius Junior

Vinicius Junior, Raphinha ve diğer Seleção yıldızlarını Dünya Kupası maçlarında izleme fırsatını kaçırmayın

Seyircilerin coşkulu tezahüratları, samba havası ve rekor niteliğindeki altıncı yıldız arayışı – 2026 FIFA Dünya Kupası, Kuzey Amerika’da tutkuları alevlendiriyor ve Brezilya, bu heyecanın tam merkezinde yer alıyor. 

Beş kez şampiyon olan Brezilya, tarihi altıncı yıldız arayışını sürdürüyor ve büyük bir korkuyu atlatarak Norveç ile oynayacağı zorlu Son 16 maçı için sahaya çıkıyor. 

Carlo Ancelotti’nin takımı, 32’lü turda Japonya’yı 2-1 yenerek elit bir azim sergiledi; maçı, 95. dakikada Gabriel Martinelli’nin attığı dramatik galibiyet golüyle sonuçlandırdı. 

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2026 Brezilya Dünya Kupası maç programı

TarihMaç (yerel başlama saati)MekanSon Skor / Biletler
13 Haziran Cumartesi Brezilya - Fas (18:00 ET)MetLife Stadyumu, New Jersey1-1
19 Haziran Cuma Brezilya - Haiti (20:30 ET)Lincoln Financial Field, Philadelphia3-0
24 Haziran Çarşamba İskoçya - Brezilya (18.00 ET)Hard Rock Stadyumu, Florida3-0
29 Haziran PazartesiBrezilya - Japonya (12:00 CDT)NRG Stadyumu, Houston2-1
5 Temmuz PazarBrezilya - NorveçNew York New Jersey Stadyumu, East RutherfordBilet Satın Al

2026 Brezilya Dünya Kupası biletleri nasıl alınır

İşte bilmeniz gerekenler:

  • SonDakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

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2026 Brezilya Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

KategoriGrup AşamasıSon 32 - Çeyrek FinallerYarı Final ve Final
Kategori 1250 $ - 400 $600 $ - 1.2001.500 $ - 6.730 $
Kategori 2150 $ - 280 $400 $ - 800 $1.000 $ - 4.210 $
Kategori 3100 $ - 200 $200 $ - 500 $600 $ - 2.790 $
Kategori 460 $ - 120 $150 $ - 350 $400 $ - 2.030 $

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri hangileridir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz:

ÜlkeStadyum (Şehir)Kapasite
KanadaBC Place (Vancouver)54.000


BMO Field (Toronto)45.000
MeksikaEstadio Banorte (Meksiko)83.000


Estadio Akron (Guadalajara)48.000


BBVA Stadyumu (Monterrey)53.500
Amerika Birleşik DevletleriMercedes-Benz Stadyumu (Atlanta)75.000


Gillette Stadyumu (Foxborough)65.000


AT&T Stadyumu (Dallas)94.000


NRG Stadyumu (Houston)72.000


Arrowhead Stadyumu (Kansas City)73.000


SoFi Stadyumu (Inglewood)70.000


Hard Rock Stadyumu (Miami)65.000


MetLife Stadyumu (East Rutherford)82.500


Lincoln Financial Field (Philadelphia)69.000


Levi's Stadyumu (San Francisco)71.000


Lumen Field (Seattle)69.000