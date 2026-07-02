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2026 Belçika Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Yaklaşan tarihler, eleme turu maçları, ortalama fiyatlar ve daha fazlası

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Belçika

Bu yaz Kuzey Amerika’da Kırmızı Şeytanlar’ı sahada izlemek için bilmeniz gereken her şey

Kırmızı Şeytanlar, ev sahibi ülkelerden biri olan ABD ile oynayacakları heyecan dolu Son 16 maçı için hazırlanırken, Belçika’nın turnuvalarda efsanevi dramlara imza atma yeteneği ön plana çıkıyor. 

Belçika, Senegal’e karşı 32’li turda sergilediği şaşırtıcı geri dönüşle bu aşamaya yükseldi; normal sürenin sonlarında 2-0 gerideyken toparlanarak uzatmalarda nefes kesen bir 3-2 galibiyet elde etti. Bu mucizevi kurtuluş, altın neslinin yerini yeni nesillere bırakmış olsa da, turnuvalardaki mücadeleci ruhlarının hiç bozulmadığını kanıtladı. 

Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku’nun tecrübeli soğukkanlılığını Jérémy Doku’nun dinamik hızıyla harmanlayan Belçika, savaşta sertleşmiş kimliğine güvenerek Seattle’daki coşkulu seyirciyi susturmayı hedefliyor.

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Belçika'nın 2026 Dünya Kupası grup maçları takvimi nedir?

TarihMaç (Yerel saatle başlama saati)MekanBilet
15 Haziran PazartesiBelçika - Mısır (12:00)Lumen Field (Seattle)1-1
21 Haziran PazarBelçika - İran (12:00)SoFi Stadyumu (Inglewood)0-0
26 Haziran CumaBelçika - Yeni Zelanda (20:00)BC Place (Vancouver)5-1
1 Temmuz ÇarşambaBelçika - Senegal (13:00)Seattle Stadyumu (Lumen Field)3-2
6 Temmuz PazartesiABD - Belçika (17:00)Seattle Stadyumu (Lumen Field)Bilet Satın Al

2026 Belçika Dünya Kupası biletleri nasıl alınır

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

  • 1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres konumundadır.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

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Belçika - Senegal Karşılaşma Geçmişi

Her iki takım da on yıllardır büyük uluslararası turnuvalarda ve dostluk maçlarında düzenli olarak yer almasına rağmen, birbirleriyle hiç karşılaşmamayı başardılar. Dostluk maçlarında, Konfederasyonlar Kupası'nda veya önceki Dünya Kupaları'nda yolları hiç kesişmedi.

Bu maça girerken bir "bağlantı" olarak nitelendirilebilecek en yakın şey kişisel niteliktedir: Belçika'nın orta saha oyuncusu Amadou Onana aslında Senegal'in Dakar kentinde doğmuş ve Avrupa'ya taşınmadan önce orada büyümüştür; bu nedenle, doğduğu ülkeyle ilk kez karşı karşıya gelecektir.

Belçika Dünya Kupası Kadrosunda Kimler Var? 26 Kişilik Nihai Kadro

Teknik direktör Rudi Garcia’nın stratejik yönlendirmesi altında, Belçika milli futbol takımı (Kırmızı Şeytanlar) 26 kişilik resmi kadrosunu kesinleştirdi. Uzun süredir kazanamadığı bir uluslararası kupayı elde etmeyi hedefleyen Belçika, fiziksel açıdan zorlu rakipler Mısır, turnuvanın gediklisi İran ve play-off’ları geçerek gelen Yeni Zelanda’nın yer aldığı zorlu G Grubu’nun lideri konumunda.

Kadro, tecrübeli oyuncular ile yeni parlayan yetenekler arasında son derece bilinçli bir denge kuruyor. Efsanevi savunma hattında Real Madrid’in kalecisi Thibaut Courtois, Timothy Castagne ve tecrübeli Thomas Meunier yer alıyor. Oyun kuruculuğu, modern futbolun devlerinden Kevin De Bruyne ve Amadou Onana’nın elinden geçiyor; bu da Manchester City’nin hızlı oyuncusu Jérémy Doku ve uluslararası rekor sahibi Romelu Lukaku’nun yer aldığı yıkıcı forvet rotasyonuna olanak tanıyor.

İster turnuva tablosunda bir yol çiziyor olun, ister Seattle, Los Angeles ve Vancouver’daki ikincil piyasa biletlerini değerlendiriyor olun, işte Belçika’yı temsil eden 26 kişilik resmi kadro:

PozisyonOyuncuMevcut Kulüp / Bölge
KalecilerThibaut CourtoisReal Madrid
 Senne LammensRoyal Antwerp
 Mike PendersStrasbourg
Defans oyuncularıTimothy CastagneFulham
 Zeno DebastSporting CP
 Maxim De CuyperClub Brugge
 Koni De WinterGenoa
 Brandon MecheleClub Brugge
 Thomas MeunierLille
 Nathan NgoyStandard Liège
 Joaquin SeysClub Brugge
 Arthur TheateEintracht Frankfurt
Orta saha oyuncularıKevin De Bruyne (K)Manchester City
 Amadou OnanaAston Villa
 Nicolas RaskinRangers
 Youri TielemansAston Villa
 Hans VanakenClub Brugge
 Axel WitselAtlético Madrid
ForvetlerCharles De KetelaereAtalanta
 Jérémy DokuManchester City
 Matias Fernandez-PardoGent
 Romelu LukakuNapoli
 Dodi LukébakioSevilla
 Diego MoreiraStrasbourg
 Alexis SaelemaekersAC Milan
 Leandro TrossardArsenal

2026 Belçika Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Belçika'nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için biletler aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

  • Kategori 1: En pahalı olanı, alt tribünde yer alır.
  • Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.
  • Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.
  • Kategori 4: En uygun fiyatlı biletler; diğer kategorilerin dışında, üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

SahneBilet fiyat aralığı
Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç)60 - 620 dolar
Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 $
Son 32 Turu105 $ - 750
Son 16 Turu170 $ - 980 $ 
Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $
Yarı finaller 420 $ - 3.295 $
Final2.030 $ - 7.875 $

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