Kırmızı Şeytanlar, ev sahibi ülkelerden biri olan ABD ile oynayacakları heyecan dolu Son 16 maçı için hazırlanırken, Belçika’nın turnuvalarda efsanevi dramlara imza atma yeteneği ön plana çıkıyor.

Belçika, Senegal’e karşı 32’li turda sergilediği şaşırtıcı geri dönüşle bu aşamaya yükseldi; normal sürenin sonlarında 2-0 gerideyken toparlanarak uzatmalarda nefes kesen bir 3-2 galibiyet elde etti. Bu mucizevi kurtuluş, altın neslinin yerini yeni nesillere bırakmış olsa da, turnuvalardaki mücadeleci ruhlarının hiç bozulmadığını kanıtladı.

Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku’nun tecrübeli soğukkanlılığını Jérémy Doku’nun dinamik hızıyla harmanlayan Belçika, savaşta sertleşmiş kimliğine güvenerek Seattle’daki coşkulu seyirciyi susturmayı hedefliyor.

Belçika'nın 2026 Dünya Kupası grup maçları takvimi nedir?

Tarih Maç (Yerel saatle başlama saati) Mekan Bilet 15 Haziran Pazartesi Belçika - Mısır (12:00) Lumen Field (Seattle) 1-1 21 Haziran Pazar Belçika - İran (12:00) SoFi Stadyumu (Inglewood) 0-0 26 Haziran Cuma Belçika - Yeni Zelanda (20:00) BC Place (Vancouver) 5-1 1 Temmuz Çarşamba Belçika - Senegal (13:00) Seattle Stadyumu (Lumen Field) 3-2 6 Temmuz Pazartesi ABD - Belçika (17:00) Seattle Stadyumu (Lumen Field) Bilet Satın Al

2026 Belçika Dünya Kupası biletleri nasıl alınır

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres konumundadır.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Belçika - Senegal Karşılaşma Geçmişi

Her iki takım da on yıllardır büyük uluslararası turnuvalarda ve dostluk maçlarında düzenli olarak yer almasına rağmen, birbirleriyle hiç karşılaşmamayı başardılar. Dostluk maçlarında, Konfederasyonlar Kupası'nda veya önceki Dünya Kupaları'nda yolları hiç kesişmedi.

Bu maça girerken bir "bağlantı" olarak nitelendirilebilecek en yakın şey kişisel niteliktedir: Belçika'nın orta saha oyuncusu Amadou Onana aslında Senegal'in Dakar kentinde doğmuş ve Avrupa'ya taşınmadan önce orada büyümüştür; bu nedenle, doğduğu ülkeyle ilk kez karşı karşıya gelecektir.

Belçika Dünya Kupası Kadrosunda Kimler Var? 26 Kişilik Nihai Kadro

Teknik direktör Rudi Garcia’nın stratejik yönlendirmesi altında, Belçika milli futbol takımı (Kırmızı Şeytanlar) 26 kişilik resmi kadrosunu kesinleştirdi. Uzun süredir kazanamadığı bir uluslararası kupayı elde etmeyi hedefleyen Belçika, fiziksel açıdan zorlu rakipler Mısır, turnuvanın gediklisi İran ve play-off’ları geçerek gelen Yeni Zelanda’nın yer aldığı zorlu G Grubu’nun lideri konumunda.

Kadro, tecrübeli oyuncular ile yeni parlayan yetenekler arasında son derece bilinçli bir denge kuruyor. Efsanevi savunma hattında Real Madrid’in kalecisi Thibaut Courtois, Timothy Castagne ve tecrübeli Thomas Meunier yer alıyor. Oyun kuruculuğu, modern futbolun devlerinden Kevin De Bruyne ve Amadou Onana’nın elinden geçiyor; bu da Manchester City’nin hızlı oyuncusu Jérémy Doku ve uluslararası rekor sahibi Romelu Lukaku’nun yer aldığı yıkıcı forvet rotasyonuna olanak tanıyor.

İster turnuva tablosunda bir yol çiziyor olun, ister Seattle, Los Angeles ve Vancouver’daki ikincil piyasa biletlerini değerlendiriyor olun, işte Belçika’yı temsil eden 26 kişilik resmi kadro:

Pozisyon Oyuncu Mevcut Kulüp / Bölge Kaleciler Thibaut Courtois Real Madrid Senne Lammens Royal Antwerp Mike Penders Strasbourg Defans oyuncuları Timothy Castagne Fulham Zeno Debast Sporting CP Maxim De Cuyper Club Brugge Koni De Winter Genoa Brandon Mechele Club Brugge Thomas Meunier Lille Nathan Ngoy Standard Liège Joaquin Seys Club Brugge Arthur Theate Eintracht Frankfurt Orta saha oyuncuları Kevin De Bruyne (K) Manchester City Amadou Onana Aston Villa Nicolas Raskin Rangers Youri Tielemans Aston Villa Hans Vanaken Club Brugge Axel Witsel Atlético Madrid Forvetler Charles De Ketelaere Atalanta Jérémy Doku Manchester City Matias Fernandez-Pardo Gent Romelu Lukaku Napoli Dodi Lukébakio Sevilla Diego Moreira Strasbourg Alexis Saelemaekers AC Milan Leandro Trossard Arsenal

2026 Belçika Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Belçika'nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için biletler aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt tribünde yer alır.

En pahalı olanı, alt tribünde yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı biletler; diğer kategorilerin dışında, üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir: