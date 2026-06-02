2026 Belçika Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Belçika, son on yılda dikkate alınması gereken bir güç haline geldi; 2018 Dünya Kupası’nda 3. sırada yer alması da dahil olmak üzere dört büyük futbol turnuvasında en az çeyrek finale yükseldi.
Vincent Kompany, Eden Hazard ve Dries Mertens gibi isimler futbolu bırakmış olabilir, ancak mevcut Belçika kadrosunda hala parlak yetenekler bulunuyor. Jeremy Doku, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku ve diğerleri, Kuzey Amerika'daki taraftarları büyülemeye ve Dünya Kupası'nı renklendirmeye hazır.
Belçika'nın 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?
|Tarih
|Maç (Yerel saatle başlama saati)
|Mekan
|Bilet
|15 Haziran Pazartesi
|Belçika - Mısır (12:00)
|Lumen Field (Seattle)
|21 Haziran Pazar
|Belçika - İran (12:00)
|SoFi Stadyumu (Inglewood)
|26 Haziran Cuma
|Belçika - Yeni Zelanda (20:00)
|BC Place (Vancouver)
Belçika 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır
Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.
Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.
İşte bilmeniz gerekenler:
- 1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
- Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.
2026 Belçika Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?
Belçika'nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:
- Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.
- Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.
- Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.
- Kategori 4: En uygun fiyatlı olanı, diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.
Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:
|Sahne
|Bilet fiyat aralığı
|Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç)
|60 - 620
|Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları)
|75 $ - 2.735
|Son 32
|105 $ - 750
|Son 16
|170 $ - 980
|Çeyrek finaller
|275 $ - 1.775
|Yarı final
|420 $ - 3.295
|Final
|2.030 $ - 7.875
Belçika 2026 Dünya Kupası konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz?
Üç ev sahibi ülkede de sunulan, premium biletler, yiyecek ve içecekler ve daha fazlasını içeren Belçika maçları için eksiksiz konaklama paketleriyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi anlarını yaşayabilirsiniz.
Paketler aşağıdaki şekilde sunulmaktadır:
Tek Maç
- Grup Aşaması: Ev sahibi olmayan herhangi bir ülkenin 1 maçı (CAN, MEX, USA hariç)
- Son 32/Son 16/Üçüncülük Maçı: Herhangi bir 1 maç
- Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavyonu
- Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla
Mekan Serisi
- Seçtiğiniz mekanda tüm maçları izleyin.
- Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir
- Tüm maç günleri ve aşamaları geçerlidir
- Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Salonu, VIP, Kupa Salonu, Şampiyonlar Kulübü, FIFA Pavyonu
- Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla
Takımımı Takip Et
- Yerinden bağımsız olarak, grup aşamasının her maçında takımınızı sahada izleyin.
- 3 grup aşaması maçı ve 1 son 32 turu maçı
- Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir
- "Takımımı Takip Et" özelliği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için kullanılamamaktadır
- Ağırlama seçenekleri: FIFA Pavyonu
- Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla
En özel seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için Özel Süitler ve Platin Erişim seçenekleri de mevcuttur.