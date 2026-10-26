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Stream the 2026 Ballon d'Or for FREE on DAZN
Çeviri:

2026 Ballon d'Or ücretsiz nasıl izlenir? Çevrim içi canlı yayınlar, TV kanalları, tarih ve başlama saati

2026 Ballon d'Or törenini canlı ve ücretsiz nasıl izleyeceğinize dair bilmeniz gereken her şey GOAL'de.

Bir futbolcunun kazanabileceği en prestijli bireysel ödül olarak görülen Ballon d'Or'un 70'incisi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü London Palladium'da verilecek. Yıllık ödül töreni, ilk kazanan Sir Stanley Matthews'a saygı duruşu niteliğinde ilk kez Paris dışında düzenlenecek.

France Football tarafından 1956'da başlatılan ve 2018'de ilk kez bir kadın futbolcuya verilen ünlü Altın Top ödülü, dünyanın en büyük futbolcularından pek çoğunu onurlandırdı. Ousmane Dembélé, erkeklerdeki unvanını korumayı umuyor. Bu ödülü 2008 ile 2023 arasında Lionel Messi sekiz, Cristiano Ronaldo ise beş kez kazandı. Son üç yılın her birinde ödülü alan Aitana Bonmatí'nin ardından bu yıl Ballon d'Or Féminin'i farklı bir isim kazanacak.

Peki töreni canlı ve ücretsiz olarak nasıl izleyebilirsiniz? GOAL, 2026 Ballon d'Or ödül törenini izlemek için bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor.

2026 Ballon d'Or töreni ne zaman? Tarih, başlangıç saati ve canlı yayın

Tarih

26 Ekim 2026 Pazartesi

Saat

20.00 GMT / 21.00 CET / 16.00 EDT / 13.00 PDT 

Yer

London Palladium, Londra, İngiltere

Canlı yayın

DAZN (çoğu ülkede; istisnalar için aşağıya bakın)

Dünyanın büyük bölümünde yayın platformu DAZN, 2026 Ballon d'Or ödül törenini canlı olarak yalnızca kendi platformunda ve ücretsiz yayınlayacak. Töreni izlemek için tek yapmanız gereken ücretsiz DAZN üyeliği oluşturmak; bunun için yalnızca e-posta adresinizi vermeniz yeterli. Dilerseniz ücretli aboneliğiniz olup olmadığına bakılmaksızın mevcut hesabınıza da giriş yapabilirsiniz.

Ancak bazı ülke ve bölgelerde Ballon d'Or töreni başka yerel platformlarda gösterilecek. GOAL, bu ülkelerde töreni nereden izleyebileceğinizi aşağıda listeliyor. Ülkeniz tabloda yer almıyorsa töreni DAZN üzerinden izleyebilmeniz gerekiyor.

Ülke

Yayıncı

Ana sayfa

Ermenistan

FAST Media

FAST Media

Azerbaycan, Belarus, Orta Asya, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan

Quest Media

Quest Media

Bulgaristan

bTV

bTV

Çekya

TV Nova

TV Nova

Fransa ve Monako

L'Équipe TV (şifresiz)

L'Équipe TV

Gürcistan

Setanta Sports ve Silknet

Setanta Sports / Silknet

Macaristan

RTL Hungary

RTL Hungary

Norveç

TV2

TV2

Romanya

Clever Media

Clever Media

Slovakya

TV Nova

TV Nova

İspanya

Movistar+

Movistar+

Türkiye

Turk Telekom

Turk Telekom

Bu yılki töreni Kate Scott ve Thierry Henry sunacak. Eski Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona ve Fransa forveti Henry, 2003'te Ballon d'Or ikincisi olmuştu. Henry, ABD'de CBS Sports'un UEFA Şampiyonlar Ligi canlı yayınlarını Scott ile birlikte sunuyor.

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2026 Ballon d'Or adayları kimler?

GOAL, Ballon d'Or töreninde verilecek ödüllerin tüm adaylarını aşağıda listeliyor:

2026 erkekler Ballon d'Or adayları

Futbolcu

Kulüp(ler)

Millî takım

Jude Bellingham

Real Madrid

İngiltere

Pau Cubarsí

Barcelona

İspanya

Marc Cucurella

Chelsea / Real Madrid

İspanya

Ousmane Dembélé

Paris Saint-Germain

Fransa

Luis Díaz

Bayern Münih

Kolombiya

Bruno Fernandes

Manchester United

Portekiz

Gabriel Magalhães

Arsenal

Brezilya

Erling Haaland

Manchester City

Norveç

Achraf Hakimi

Paris Saint-Germain

Fas

Harry Kane

Bayern Münih

İngiltere

Khvicha Kvaratskhelia

Paris Saint-Germain

Gürcistan

Lamine Yamal

Barcelona

İspanya

Sadio Mané

Al-Nassr

Senegal

Marquinhos

Paris Saint-Germain

Brezilya

Lautaro Martínez

Inter

Arjantin

Kylian Mbappé

Real Madrid

Fransa

Nuno Mendes

Paris Saint-Germain

Portekiz

Lionel Messi

Inter Miami

Arjantin

João Neves

Paris Saint-Germain

Portekiz

Michael Olise

Bayern Münih

Fransa

Willian Pacho

Paris Saint-Germain

Ekvador

Julián Quiñones

Al-Qadsiah

Meksika

Declan Rice

Arsenal

İngiltere

Rodri

Manchester City / Barcelona

İspanya

Fabián Ruiz

Paris Saint-Germain

İspanya

William Saliba

Arsenal

Fransa

Ferran Torres

Barcelona / Paris Saint-Germain

İspanya

Dayot Upamecano

Bayern Münih

Fransa

Vinícius Júnior

Real Madrid

Brezilya

Vitinha

Paris Saint-Germain

Portekiz

2026 Ballon d'Or Féminin adayları

Futbolcu

Kulüp(ler)

Millî takım

Selma Bacha

OL Lyonnes

Fransa

Barbra Banda

Orlando Pride

Zambiya

Esmee Brugts

Barcelona

Hollanda

Klara Bühl

Bayern Münih

Almanya

Mariona Caldentey

Arsenal

İspanya

Scarlett Camberos

Club América

Meksika

Kerstin Casparij

Manchester City

Hollanda

Temwa Chawinga

Kansas City Current

Malavi

Cata Coll

Barcelona

İspanya

Melchie Dumornay

OL Lyonnes

Haiti

Caroline Graham Hansen

Barcelona

Norveç

Alex Greenwood

Manchester City

İngiltere

Patri Guijarro

Barcelona

İspanya

Pernille Harder

Bayern Münih

Danimarka

Yui Hasegawa

Manchester City

Japonya

Rose Lavelle

Gotham FC

ABD

Mapi León

Barcelona / London City Lionesses

İspanya

Lorena

Kansas City Current

Brezilya

Melvine Malard

Manchester United / Chelsea

Fransa

Manaka Matsukubo

North Carolina Courage / Chelsea

Japonya

Vivianne Miedema

Manchester City

Hollanda

Ewa Pajor

Barcelona

Polonya

Clàudia Pina

Barcelona

İspanya

Alexia Putellas

Barcelona / London City Lionesses

İspanya

Wendie Renard

OL Lyonnes

Fransa

Alessia Russo

Arsenal

İngiltere

Khadija Shaw

Manchester City

Jamaika

Momoko Tanikawa

Bayern Münih

Japonya

Caroline Weir

Real Madrid / OL Lyonnes

İskoçya

Tessa Wullaert

Inter / Como

Belçika

2026 Kopa Kupası adayları

Futbolcu

Kulüp(ler)

Millî takım

Kerim Alajbegović

RB Salzburg / Juventus

Bosna-Hersek

Ayyoub Bouaddi

Lille / Manchester City

Fas

Pau Cubarsí

Barcelona

İspanya

Yan Diomandé

RB Leipzig / Real Madrid

Fildişi Sahili

Lennart Karl

Bayern Münih

Almanya

Éli Junior Kroupi

Bournemouth

Fransa

Lamine Yamal

Barcelona

İspanya

Johan Manzambi

Freiburg / Aston Villa

İsviçre

Ibrahim Maza

Bayer Leverkusen

Cezayir

Warren Zaïre-Emery

Paris Saint-Germain

Fransa

2026 kadınlar Kopa Kupası adayları

Futbolcu

Kulüp(ler)

Millî takım

Veerle Buurman

Chelsea

Hollanda

Vicky López

Barcelona

İspanya

Felicia Schröder

BK Häcken / Real Madrid

İsveç

Clara Serrajordi

Barcelona

İspanya

Lily Yohannes

OL Lyonnes

ABD

2026 Yashin Kupası adayları

Futbolcu

Kulüp(ler)

Millî takım

Yassine Bounou

Al-Hilal

Fas

Thibaut Courtois

Real Madrid

Belçika

Joan García

Barcelona

İspanya

Gregor Kobel

Borussia Dortmund

İsviçre

Emiliano Martínez

Aston Villa / Chelsea

Arjantin

Édouard Mendy

Al-Ahli

Senegal

David Raya

Arsenal

İspanya

Matvey Safonov

Paris Saint-Germain

Rusya

Unai Simón

Athletic Bilbao

İspanya

Vozinha

Chaves / Colo-Colo

Yeşil Burun Adaları

2026 kadınlar Yashin Kupası adayları

Futbolcu

Kulüp

Millî takım

Ann-Katrin Berger

Gotham FC

Almanya

Cata Coll

Barcelona

İspanya

Hannah Hampton

Chelsea

İngiltere

Lorena

Kansas City Current

Brezilya

Ayaka Yamashita

Manchester City

Japonya

2026 erkekler Johan Cruyff Kupası adayları

Teknik direktör

Takım

Uyruğu

Mikel Arteta

Arsenal

İspanyol

Luis de la Fuente

İspanya

İspanyol

Unai Emery

Aston Villa

İspanyol

Vincent Kompany

Bayern Münih

Belçikalı

Luis Enrique

Paris Saint-Germain

İspanyol

2026 kadınlar Johan Cruyff Kupası adayları

Teknik direktör

Takım(lar)

Uyruğu

Jonatan Giráldez

OL Lyonnes

İspanyol

Andrée Jeglertz

Manchester City

İsveçli

Nils Nielsen

Japonya

Danimarkalı

Pere Romeu

Barcelona

İspanyol

Elena Sadiku

Celtic / BK Häcken

İsveçli

2026 erkeklerde yılın kulübü adayları

Kulüp

Lig

Ülke

Arsenal

Premier League

İngiltere

Bayern Münih

Bundesliga

Almanya

Bodø/Glimt

Eliteserien

Norveç

Flamengo

Brasileirão

Brezilya

Paris Saint-Germain

Ligue 1

Fransa

2026 kadınlarda yılın kulübü adayları

Kulüp

Lig

Ülke

Barcelona

Liga F

İspanya

Bayern Münih

Frauen-Bundesliga

Almanya

Club América

Liga MX Femenil

Meksika

Manchester City

Women's Super League

İngiltere

OL Lyonnes

Première Ligue

Fransa

Bahis şirketlerine göre Ballon d'Or'u kim kazanacak?

Birleşik Krallık'taki bahis şirketlerinde, Bayern Münih ve İngiltere forveti Harry Kane, 2026 erkekler Ballon d'Or ödülünün favorisi. Bahis oranlarını karşılaştıran Oddschecker sitesine göre Kane, 26 Ekim Pazartesi günü GMT ile 13.00 itibarıyla çeşitli bahis şirketlerinde 1/3 oranla açık ara favori.

Dün geceki El Clásico'da attığı iki golün ardından Real Madrid ve Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappé'nin oranı ciddi biçimde düştü. Geçen haftanın başında 12/1 olan oranı, tören gününde birçok yerde 15/8'e kadar geriledi.

Buna karşılık Barcelona ve İspanya'nın FIFA Dünya Kupası şampiyonu Lamine Yamal'ın oranı yükseldi. Geçen yıl Ballon d'Or ikincisi olan ve üst üste iki kez Kopa Kupası'nı kazanan Yamal'ın oranı, geçen haftanın başında bazı yerlerde 1/1'e kadar düşmüştü. Şimdi ise en düşük oranı 4/1; Mbappé'nin gerisine düşerek bahislerde üçüncü sıraya yerleşti.

Paris Saint-Germain ve Gürcistan'ın yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'nın oranı da ciddi biçimde yükseldi. Geçen hafta 16/1 oranla bahis yapılabilen oyuncunun şu anki en düşük oranı 66/1.

Sekiz kez Ballon d'Or kazanan Lionel Messi ile ödülün 2024'teki sahibi Rodri için 33/1 oran verilirken geçen yılın Altın Top kazananı Ousmane Dembélé için 80/1 oran bulunabiliyor.

Ballon d'Or Féminin için bahis oranları erkekler ödülündeki kadar yaygın değil. Ancak ABD merkezli tahmin piyasası sitesi Polymarket'e göre, 2021 ve 2022'nin kazananı Alexia Putellas, 26 Ekim Pazartesi günü GMT ile 13.00 itibarıyla 2026 ödülünü kazanma ihtimali %94,5 olarak değerlendirilen açık ara favori. İspanya millî takımında oynayan Putellas, bu yaz Barcelona'dan Women's Super League'in yeni ekibi London City Lionesses'a katıldı.

Ballon d'Or Féminin'i kazanma ihtimali %1'in üzerinde gösterilen tek diğer futbolcu, %4,7 olasılık verilen Barcelona ve Polonya'nın yıldızı Ewa Pajor. Son üç yılın her birinde Ballon d'Or Féminin'i kazanan Aitana Bonmatí ise bu yılın aday listesinde yer almıyor.

Real Madrid bu yılki Ballon d'Or törenini boykot ediyor mu?

Real Madrid'den bir heyetin 2026 Ballon d'Or ödül töreni için London Palladium'da bulunup bulunmayacağı henüz belli değil.

Real Madrid, son iki yılda töreni fiilen boykot ederek gündeme geldi. Kulüp, Brezilyalı millî forveti Vinícius Júnior'un büyük ödülü, o dönem Manchester City'de oynayan ve şimdi Barcelona'da bulunan İspanya kaptanı Rodri'ye kaptıracağını öğrendikten sonra 2024 törenine heyet göndermemeyi seçti.

Real Madrid, geçen yılki Ballon d'Or galasına da Paris'e temsilci göndermeme kararı aldı. Bazı medya kaynakları bu hamleyi, organizatör France Football'un kullandığı oylama sistemine yönelik bir protesto olarak değerlendirdi.

Ancak Madrid kulübü ödüle yönelik tutumunu değiştirmiş olabilir. Kulüp geçen ay X'te (eski adıyla Twitter), erkek takımından dört oyuncunun, Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé ve Vinícius Júnior'un, erkekler Ballon d'Or ödülüne aday gösterildiğini belirten bir paylaşım yaptı.

DAHA FAZLASINI OKUYUN: Boykottan bir yıl sonra: Real Madrid, Ballon d'Or'a yönelik tutumunu değiştirdi


İlgili bağlantılar

  • Ballon d'Or 2026 güç sıralaması
  • Ballon d'Or Feminin 2026 güç sıralaması
  • Ballon d'Or ödülü neden yapılıyor ve değeri ne kadar?

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