Harry Kane, İngiltere'nin Ballon d'Or kazananı çıkarma konusundaki uzun bekleyişine resmen son verdi. Ancak oy dağılımının tamamı, Bayern Münihli forvetin ödülü kaçırmaya ne kadar yaklaştığını ortaya koyuyor. Tottenham'ın eski yıldızı, Londra'da verilen prestijli Altın Top ödülünü nefes kesen bir yarışın sonunda en yakın rakibi Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'yi kıl payı geride bırakarak kazandı.

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Tarihi ve kıl payı gelen zafer

Kane, Ballon d'Or'u yalnızca 28 puan farkla kazandı. Bayern Münih'in forveti, büyük önem taşıyan ödülü pazartesi günü ilk kez alarak 2001'de Michael Owen'dan bu yana ödülü kazanan ilk İngiliz erkek futbolcu oldu. Gösterişli tören, Kane'in memleketi Londra'da düzenlendi ve İngiltere kaptanı için olağanüstü geçen yılı taçlandırdı.

Nihai puan tablosu, üç oyuncu arasında son derece çekişmeli bir yarış yaşandığını gösteriyor. Kane 1.055 puan toplarken, 1.027 puanla ikinci sırada yer alan Mbappe'yi az farkla geride bıraktı. Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal ise İspanya ile Dünya Kupası'nı kazanmasına rağmen 881 puanla üçüncü sırada kaldı.

Son ana kadar süren çekişme

Oylama sürecinde perde arkasında da heyecan yaşandı. France Football editörü Vincent Garcia, oy verme süresi boyunca tablonun değişken olduğunu ve son tarih yaklaşırken liderliğin el değiştirdiğini doğruladı.

Garcia, «Oylama ayı boyunca sonuçları gerçek zamanlı olarak takip ediyordum» dedi. «Kylian Mbappe uzun süre yarışı önde götürdü ancak Harry Kane yeniden yarışa ortak oldu ve sonunda sonucu çok, çok az sayıda puan belirledi.»

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Kane, bu tarihi zaferin ardından karşılaştığı güçlü rekabete değindi. Ödülü kabul ederken «Bana oy veren herkese teşekkür ederim. Bu yıl karar vermenin gerçekten zor olduğunu tahmin edebiliyorum» dedi. «Bu gece ödül kazanan ve aday gösterilen herkesi tebrik ediyorum. Kararlılık ve sıkı çalışmanın neler başarabileceğinin etkileyici bir göstergesi, hepinizi kutluyorum.»

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İki oyuncu için farklı geçen bir yıl

Mbappe, ikinci sırayı alarak 2018'deki üçüncülüğünü geçti ve Ballon d'Or'daki en yüksek derecesine ulaştı. Real Madrid'in forveti La Liga, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nda gol sıralamalarına damga vursa da hâlâ Altın Top'u kazanamadı. Geçen sezon kulüp düzeyinde büyük bir kupa kazanamamış olması, son oylamada muhtemelen belirleyici oldu.

Kane'in Almanya'ya transferi ise büyük bir başarıya dönüştü. Forvet, Bayern Münih'i lig ve kupada şampiyonluğa taşıyarak kulübün Bundesliga'daki üstünlüğünü pekiştirdi. Üstelik Kane, en büyük sahnelerde Mbappe'ye karşı oynadığı kritik maçlardan da galibiyetle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i yenerek yarı finale yükseldi ve İngiltere'nin Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa'yı mağlup etmesine yardımcı oldu.

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2026 Ballon d'Or oylamasının tüm sonuçları

2026 Ballon d'Or oylamasında ilk 10 sırayı alan oyuncular ve resmî puanları şöyle:

Harry Kane: 1.055 puan Kylian Mbappe: 1.027 puan Lamine Yamal: 881 puan Rodri: 726 puan Lionel Messi: 612 puan Khvicha Kvaratskhelia: 541 puan Ousmane Dembele: 418 puan Erling Haaland: 378 puan Michael Olise: 296 puan Fabian Ruiz: 201 puan

Odak yeniden kulüp hedeflerine çevriliyor

Bireysel ödüller sahiplerini bulurken Kane ve Mbappe artık yeniden kulüpleriyle hedeflerine odaklanacak. Kane, Bayern Münih'in ülke içindeki güçlü performansını sürdürmeyi ve Avrupa'da başarı arayışına öncülük etmeyi hedefleyecek.

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Mbappe ise Real Madrid'i İspanya ve Avrupa futbolunun zirvesine geri taşıma sınavıyla karşı karşıya. Fransız oyuncu, Ballon d'Or'u az farkla kaçırmasını Bernabeu'da gol fırsatlarını daha iyi değerlendireceği bir sezon geçirmek için şüphesiz motivasyon kaynağı olarak kullanacak.