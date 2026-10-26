Arsenal'in yıldızı İngiliz Bukayo Saka, Altın Top töreninde, yeşil dikdörtgenin dışındaki insani çabaları ve hayırsever girişimleri takdir edilerek 2026 "Sokrates" ödülünü kazandı. Böylece kariyerine yeni bir başarı eklemiş oldu; ancak bu kez saha içindeki golleri ve katkılarından uzakta.

Saka'nın ödüllendirilmesi, ihtiyaç sahibi çocuklara verdiği destekteki katkıları takdir edilerek gerçekleşti. Oyuncu, ebeveynlerinin köklerinin dayandığı ülke olan Nijerya'daki çocuklara yönelik cerrahi operasyonların finansmanına yardımcı olmak için Alman hayır kurumu "BigShoe" ile iş birliği yaptı. Verdiği destek, fıtık ve beyin tümörleri de dâhil olmak üzere çeşitli sağlık sorunları ve hastalıklardan muzdarip çocuklara 120 cerrahi operasyon sağlanmasına katkıda bulundu.

Sokrates ödülü, Altın Top töreni kapsamında, "France Football" dergisi ile "Barış ve Spor" organizasyonu arasındaki iş birliğiyle veriliyor. Ödül, şöhretini ve imkânlarını toplumun hizmetine sunan, insani, eğitsel ve sağlık girişimlerini destekleyen, futbolla bağlantılı kişileri onurlandırmayı ve sporun rekabet sınırlarının dışında oynayabileceği rolü yansıtmayı amaçlıyor.

Saka, Sokrates ödülü kazananları listesine katılıyor

Sokrates ödülü 2022 yılında başladı ve toplumsal duruşuyla ve demokrasi savunuculuğuyla tanınan, merhum Brezilyalı futbol efsanesi Sokrates'in adını taşıdı. Böylece oyunun yıldızlarının insani etkisine ışık tutan ödüllerden biri hâline geldi.

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Ödülü 2022 yılında ilk kazanan isim, ülkesindeki hayırsever girişimleri takdir edilerek Senegalli Sadio Mané oldu. Bu girişimler, Bambali köyünde bir hastane ve okul inşası da dâhil olmak üzere sağlık ve eğitim projelerine verdiği desteği kapsıyordu.

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2023 yılında ödülü, çocukların eğitimine verdiği destek ve ırkçılıkla mücadeledeki çabaları takdir edilerek Brezilyalı Vinícius Júnior kazandı; özellikle Brezilya'daki devlet okullarında eğitim fırsatları sağlamaya ve dijital araçları geliştirmeye çalışan vakfı aracılığıyla.

2024 sürümünde ise, toplumsal duruşları ve taciz ve ayrımcılık meselelerine ışık tutmadaki rolü takdir edilerek İspanyol Jenni Hermoso ödüle layık görüldü. 2025 yılının ödülü ise, ciddi hastalıklara yakalanan çocukları desteklemek ve ailelerine yardımcı olmak amacıyla, İspanyol teknik direktör Luis Enrique ve ailesiyle bağlantılı olan "Xana" vakfına gitti.

2026 sürümünü kazanmasıyla birlikte Bukayo Saka, çocuklara destek veren girişimlerinin özel bir ilgi görmesinin ardından bu listeye katılıyor. Bu, futbol yıldızlarının etkisinin saha içinde sundukları ile sınırlı kalmadığının, aksine başkalarının hayatında somut bir değişim yaratma kabiliyetlerine kadar uzandığının bir teyidi niteliğinde.