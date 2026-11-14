Erling Haaland, bugün cumartesi günü Norveç'in Galler'i 3-1 yendiği UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında bir gol kaydetti. Böylece A Milli Takım'la çıktığı 60 maçta 66 uluslararası gole ulaşan Haaland, 2026 yılında Avrupa milli takımlarının en golcü oyuncuları arasındaki yerini daha da sağlamlaştırdı.

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Manchester City forvetinin golü 88. dakikada penaltıdan geldi ve Norveç'in üçlüsünü tamamladı; daha önce Antonio Nusa ve Andreas Schjelderup 59 ve 68. dakikalarda ağları havalandırmıştı. Galler'in tek golünü ise 79. dakikada David Brooks kaydetti.

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Haaland ayrıca 2026 boyunca Norveç Milli Takımı'yla gol sayısını 11'e yükselterek, bu yıl A millî takımlar düzeyinde Avrupalı golcüler listesinde üçüncü sıraya yerleşti.

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Haaland, 12'şer golle ikinci sırada eşitlik içindeki Fransa yıldızı Kylian Mbappé ile İsveç forveti Viktor Gyökeres'in gerisinde yer alıyor. Listenin başında ise Altın Top'u kazanan İngiltere millî oyuncusu Harry Kane 14 golle bulunuyor.

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Arsenal oyuncusu Gyökeres, bugün cumartesi günü UEFA Uluslar Ligi müsabakaları kapsamında Bosna-Hersek filelerine iki gol kaydetti.

Norveçli forvetin rakamları, dikkat çeken gol ortalaması göz önüne alındığında ayrı bir önem kazanıyor; zira 60 uluslararası maçta 66 gole ulaştı; bu, maç başına birden fazla gol ortalaması anlamına geliyor ve uluslararası futbol düzeyinde nadir bir başarı.

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Fransız "stats foot" ağına göre Haaland, A millî takımıyla ilk 60 maçında bu gol sayısına ulaşan ilk Avrupalı oyuncu oldu; bunu, aynı rakamı 1974 Dünya Kupası'ndan önceki dönemde yakalayan Alman efsane Gerd Müller'den bu yana başaran isim olarak elde etti. Müller, 59. maçında 66. uluslararası golünü kaydetmiş, ardından 60. maçını gol atmadan oynamıştı.

Çelişki yalnızca uluslararası düzeydeki performansıyla sınırlı değil; zira Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi düzeyinde de maç başına birden fazla gol ortalamasına sahip.

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UEFA istatistiklerine göre Norveçli forvet, turnuvada 60 maçta 61 gol kaydetti ve her iki müsabakada en az 20 gol atan oyuncular dikkate alındığında, hem Şampiyonlar Ligi hem de millî takım maçlarında bu istisnai ortalamayı koruyan oyunculardan biri oldu.

Galler karşısındaki golü, bugün cumartesi günü UEFA Uluslar Ligi grup etabı müsabakalarının beşinci haftasında Norveç'in 3-1'lik galibiyetini ilan etti.

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Norveç'te golleri Antonio Nusa 59. dakikada açtı, ardından Andreas Schjelderup 68. dakikada ikinci golü ekledi.

David Brooks 79. dakikada Galler adına farkı bire indirdi; Haaland ise normal sürenin bitmesine iki dakika kala penaltıdan skoru belirledi.

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Norveç puanını 6'ya yükselterek grupta üçüncü sıraya yerleşti; grup etabının son haftasında Danimarka (9 puanla ikinci) ile oynanacak kader maçı öncesinde bu konuma geldi. Grubun lideri ise 12 puanla Portekiz.