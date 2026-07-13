Ev sahibi ülkeler hariç tutulduğunda, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda bilet talebinde Arjantin’in başı çekmesi hiç de şaşırtıcı değil. Üstelik takımın çeyrek finallere yükselmesiyle birlikte biletler büyük bir hızla tükenecek gibi görünüyor.

Şaşırtıcı bir şekilde, 1962'de Brezilya'dan bu yana hiçbir ülke Dünya Kupası şampiyonluğunu savunmayı başaramadı.

Ancak, üç kez şampiyon olan Arjantin, dikkatlerini Dünya Kupası’na çevirirken, Diego Maradona’nın liderliğinde Meksika ’86’da kazandıkları kupayı anımsayacak.

Arjantin'in 2026 Dünya Kupası grup maç takvimi nedir?

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Son Skor / Biletler 16 Haziran Salı Arjantin - Cezayir (20:00 CDT) Arrowhead Stadyumu, Kansas City, ABD 3-0 22 Haziran Pazartesi Arjantin - Avusturya (12:00 CDT) AT&T Stadyumu, Arlington, ABD 2-0 27 Haziran Cumartesi Ürdün - Arjantin (21:00 CDT) AT&T Stadyumu, Arlington, ABD 3-1 3 Temmuz Cuma Arjantin - Yeşil Burun Adaları - Son 32 Turu (18:00 EDT) Hard Rock Stadyumu, Florida, ABD 3-2 7 Temmuz Salı Arjantin - Mısır Atlanta Stadyumu (Mercedes-Benz Stadyumu), Atlanta, Georgia 3-2 12 Temmuz Pazar Arjantin - İsviçre Kansas City Stadyumu (Arrowhead Stadyumu), Kansas City, Missouri 3-1 15 Temmuz Çarşamba İngiltere - Arjantin Atlanta Stadyumu (Mercedes-Benz Stadyumu) Biletler

2026 Arjantin Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Arjantin'in FIFA 2026 Dünya Kupası finaline giden yolu

1. Yarı finaller

Son dörde kalan Arjantin, şampiyonluğunu korumak için sadece bir galibiyete ihtiyaç duyuyor ve turnuva tablosunun sağ alt köşesindeki şampiyonla karşı karşıya gelecek.

Rakip: İngiltere

Tarih: 15 Temmuz 2026 Çarşamba

Yer: Atlanta Stadyumu (Atlanta, Georgia)

2. Dünya Kupası Finali

The Economic Times

Arjantin yarı final maçını kazanırsa, küresel turnuva tablosunun tam karşı (sol) tarafında yer alan ve son aşamaya kalan rakibiyle futbolun en büyük ödülü için mücadele etmek üzere Doğu Kıyısı'na uçacak.

Tarih: 19 Temmuz 2026 Pazar

Yer: MetLife Stadyumu (New York/New Jersey)

Arjantin 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Arjantin'in 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için biletler aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.

En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışında, üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma göstermiştir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 dolar Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 $ Son 32 Turu 105 $ - 750 Son 16 Turu 170 $ - 980 $ Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı final 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'den ne beklenmeli?

2024 Copa America'da, ABD'de düzenlenen turnuvada Lionel Messi ve takım arkadaşlarını izlemek için rekor sayıda seyirci akın etti. New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda Arjantin ile Kanada arasındaki yarı final maçını 80.000'den fazla taraftar izlerken, Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda ise 65.000'den fazla seyirci, finalde Kolombiya'yı 1-0 yenerek La Albiceleste'nin bir başka büyük kupayı havaya kaldırışını izledi.

Lionel Messi ve Rodrigo De Paul gibi tanınmış oyuncuların MLS’de Inter Miami forması giymesi, son yıllarda Kuzey Amerika’da düzenli olarak dostluk maçları oynamış olmalarının yanı sıra, Arjantin’in bölgedeki taraftar kitlesini daha da artırdı.

Arjantin Dünya Kupası Kadrosunda Kimler Var? 26 Kişilik Nihai Kadro

Teknik direktör Lionel Scaloni’nin stratejik yönlendirmesi altında Arjantin milli futbol takımı (La Albiceleste), 26 kişilik nihai kadrosunu resmen belirledi. Büyük bir heyecanla beklenen şampiyonluk savunmasına başlayan son dünya şampiyonu, Cezayir, Avusturya ve turnuvaya ilk kez katılan Ürdün ile birlikte J Grubu’nun başını çekiyor.

Kadro, önceki turnuvadaki altın çekirdeğinin yaklaşık üçte ikisini korurken, aynı zamanda heyecan verici ve taze birinci sınıf yetenekleri de kadroya kattı. Altın Eldiven ödüllü kaleci Emiliano Martínez ve savunma generali Cristian Romero’nun dayandığı omurga, sarsılmaz bir şekilde yerini koruyor. İkonik Lionel Messi, Inter Milan’dan Lautaro Martínez ve Atlético Madrid’in golcü motoru Julián Alvarez’in flanşında yer aldığı seçkin forvet rotasyonuna komuta ederken, Como’nun genç yıldızı Nico Paz ise kadroya patlayıcı ve modern bir hava katıyor.

İster turnuva tablosundaki yolunu planlıyor olun, ister Orta Batı ve Güney bölgelerindeki bilet durumunu takip ediyor olun, işte Arjantin’i temsil eden 26 kişilik resmi kadro:

Pozisyon Oyuncu Mevcut Kulübü Kaleciler Emiliano Martínez Aston Villa Gerónimo Rulli Olympique de Marseille Juan Musso Atlético Madrid Defans oyuncuları Cristian Romero Tottenham Hotspur Lisandro Martínez Manchester United Nicolás Otamendi Benfica Marcos Senesi AFC Bournemouth Facundo Medina RC Lens Nahuel Molina Atlético Madrid Gonzalo Montiel River Plate Nicolás Tagliafico Olympique Lyonnais Orta saha oyuncuları Rodrigo De Paul Inter Miami CF Alexis Mac Allister Liverpool FC Enzo Fernández Chelsea FC Exequiel Palacios Bayer Leverkusen Leandro Paredes Boca Juniors Giovani Lo Celso Real Betis Nicolás González Juventus Valentín Barco RC Strasbourg Forvetler Lionel Messi (K) Inter Miami CF Julián Alvarez Atlético Madrid Lautaro Martínez Inter Milan Thiago Almada Atlético Madrid Nico Paz Como 1907 José Manuel López Palmeiras Giuliano Simeone Atlético Madrid

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri hangileridir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve turnuvada kullanılacak stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: