2026 Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si, 22-25 Ekim 2026 tarihleri arasında Teksas eyaletinin Austin kentindeki Circuit of the Americas'a (COTA) geri dönüyor. Yarışın 2012'de F1 takvimine katılmasından bu yana ilk kez programa yeni bir dördüncü gün eklendi. Bu yılki yarış hafta sonunda 2025'te kullanılan Sprint formatı kaldırılıyor ve üç antrenman seansından oluşan geleneksel yapıya geri dönülüyor. Pist kenarındaki Germania Insurance Amphitheater'da Maroon 5, Post Malone ve Alesso'nun sahne alacağı ana konser programı da yer alıyor.

GOAL, tam seans programı, biletlerin nerede satıldığı, güncel fiyat aralığı ve en ucuz giriş yolunun nasıl bulunacağı dahil olmak üzere seyahatinizi planlamak için ihtiyacınız olan her şeyi bir araya getirdi.

2026 Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si ne zaman?

Tarih ve Saat Etkinlik Konum Biletler 22 Ekim Per Grand Prix View (F1 Academy, pit lane walk, taraftar alanları) Circuit of the Americas, Austin Biletler 23 Ekim Cum, 12.30 1. Serbest Antrenman Circuit of the Americas, Austin Biletler 23 Ekim Cum, 16.00 2. Serbest Antrenman Circuit of the Americas, Austin Biletler 24 Ekim Cmt, 12.30 3. Serbest Antrenman Circuit of the Americas, Austin Biletler 24 Ekim Cmt, 16.00 Sıralama Turları Circuit of the Americas, Austin Biletler 25 Ekim Paz, 15.00 Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si (56 tur) Circuit of the Americas, Austin Biletler

Tüm saatler Austin yerel saati olan Central Time'a göredir. 2026'da Sprint seansı yok, bu nedenle cumartesi programı Sprint yarışı ve Sprint Sıralaması yerine tek bir antrenman ve sıralama seansı etrafında oluşturuldu.

2026 Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

2026 yarışı için biletler öncelikle Circuit of the Americas'ın resmi internet sitesi üzerinden satılıyor. Tek günlük biletlerde, üç günlük General Admission alan giriş paketlerinde ve tribün koltuklarında liste fiyatını görmek için gidilecek yer burası. Biletler şu anda satışta ve tercih ettiğiniz kategoride stok bulunduğu sürece doğrudan satın almak genellikle en ucuz seçenek oluyor.

Bir seans ya da oturma kategorisi resmi olarak tükendiğinde veya yarış haftasına daha yakın bir tarihte alım yapıyorsanız, çoğu taraftarın sonraki durağı ikincil pazar oluyor. StubHub, yarış günü, sıralama turları ve antrenman seansları dahil tüm hafta sonu için bilet listeliyor. Her satın alma da platformun FanProtect garantisi kapsamında yer alıyor; bu da biletlerin geçerli olarak kontrol edildiği ve etkinlik iptal edilip yeniden planlanmadığı takdirde alıcılara para iadesi yapıldığı anlamına geliyor.

İkincil pazardan alım yaparken bilinmesi gereken birkaç nokta:

Fiyatlar liste fiyatından değil talepten etkilenir. Bu nedenle özellikle yarış günü ve daha popüler tribünlerde, ilk gişe fiyatının üzerine çıkabilir.

İlanlar, artık ihtiyaç duymadıkları biletleri yeniden satan taraftarlardan ve aracılardan gelir. Bu da resmi olarak tükenmiş bir kategoride koltuk bulmak açısından faydalı olabilir.

ABD dışından seyahat eden ve pistin kendi biletleme sisteminde ayrı bir hesap oluşturmak istemeyen taraftarlar için pratik bir seçenektir.

2026 Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si biletleri ne kadar?

Fiyatlar gün, bilet türü ve ne kadar erken alım yaptığınıza bağlı olarak büyük farklılık gösteriyor:

En ucuz resmi bilet: yeni perşembe Grand PrixView günü yaklaşık 20 dolardan başlıyor ve ana üç günlük hafta sonu için bileti olmasa bile bütçe odaklı taraftarlara piste giriş imkânı sunuyor.

Tek günlük biletler: cuma, cumartesi veya pazar için resmi tek günlük girişler yaklaşık 109 dolardan başlıyor. Diğer tek günlük kademeler ise tribün ya da izleme alanına göre daha yüksek fiyatlanıyor.

Üç günlük General Admission: rezerve koltuk olmadan pist çevresindeki ayakta izleme ve tepelik izleme alanlarına erişim sağlayan standart cuma-pazar alan giriş paketi yaklaşık 250 dolardan başlıyor.

İkincil pazar: açık piyasadaki yeniden satış biletleri şu anda en ucuz mevcut seanslar için yaklaşık 55 ila 60 dolar aralığından başlıyor. Yarış günü ve premium tribün koltuklarında ise fiyatlar bunun çok üzerine çıkıyor.

Bütçe ipucu: General Admission, tam hafta sonunu deneyimlemenin hâlâ en iyi fiyat-performans yolunu sunuyor ve yeni perşembe Grand PrixView günü 2026 için satıştaki en ucuz tek bilet konumunda. İster resmi site üzerinden ister ikincil pazardan olsun, mümkün olduğunca erken almak yarış haftası yaklaşırken yüksek fiyat ödememek için en güvenilir yöntemdir.

Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si hakkında bilmeniz gereken her şey

Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si, ülkede spora dört yıllık aranın ardından 2012'de COTA'da Formula 1 takvimine geri döndü ve tüm takvimin en yüksek katılımlı yarışlarından biri haline geldi. 2022 organizasyonunun üç gün boyunca bildirildiğine göre 440.000 taraftarı çektiği belirtildi. Yarışın ötesinde Grand Prix, hafta sonu boyunca Germania Insurance Amphitheater'da sahne alan büyük isimlerle pist kenarı konser programıyla tanınır hale geldi ve etkinliği bir motor sporları hafta sonundan olduğu kadar bir müzik festivaline de dönüştürdü.

2026'da yarış hafta sonu ilk kez dört güne çıkıyor. Perşembe günkü yeni Grand PrixView günü, taraftarlara padoka erken bir bakış, bir pit lane walk ve tamamı kadınlardan oluşan destek serisi F1 Academy'den pist üstü aksiyon sunuyor. Ana etkinlik ise 2025 organizasyonunda yer alan Sprint formatı olmadan, cuma antrenmanları, cumartesi sıralaması ve pazar günkü 56 turluk Grand Prix ile devam ediyor.

Circuit of the Americas hakkında bilmeniz gereken her şey

Circuit of the Americas, Teksas'ın Austin kentinde yer alan, Hermann Tilke tarafından tasarlanmış ve Formula 1'i yeniden Amerika Birleşik Devletleri'ne getirmek amacıyla Ekim 2012'de açılmış 5,514 km uzunluğunda ve 20 virajlı bir pisttir. En ünlü bölümü, 40,5 metre yükselip ardından Silverstone ve Hockenheim dahil pistlerden ilham alan hızlı ve akıcı bir virajlar dizisine inen 1. virajıdır. Pist saat yönünün tersine koşuluyor. Bu da mevcut F1 takviminde yalnızca birkaç örnekten biri olarak, çoğu pistte bunun ters yönde yarışmaya alışkın sürücüler için ekstra bir fiziksel zorluk yaratıyor.

Pistin 76,5 metrelik gözlem kulesi, asansörle ya da 419 basamaklı bir merdivenle ulaşılan platformundan pist ve Austin silüeti üzerinde panoramik manzara sunan, tesisin en tanınabilir simgesi konumunda. Ana tribün, alt tribünler, loge box'lar ve suiteler genelinde yaklaşık 9.000 taraftarı ağırlıyor. General Admission tepeleri ve Grand Plaza dahil daha geniş pist alanı ise yarış gününde 120.000 kişiye kadar kalabalığı barındırabiliyor. Yeni dört günlük format, dolu konser programı ve hâlâ sonuçlanmamış bir şampiyonluk mücadelesiyle birlikte bu yılki yarış, 2026 takviminin öne çıkan hafta sonlarından biri olmaya aday görünüyor. Bu nedenle COTA'daki yerinizi garantilemek için bilet durumunu şimdi kontrol edin.