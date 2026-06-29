2026 Almanya Dünya Kupası son dakika biletleri nasıl alınır: Tarihler, 32'li turda kesinleşen maçlar, ortalama fiyatlar ve daha fazlası

Almanya, uluslararası futbolun en büyük turnuvasında zengin bir geçmişe sahiptir; 1954’ten bu yana her Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanmış ve dört kez şampiyonluğa ulaşmıştır (1954, 1974, 1990, 2014).

Bu miras, şu anda Kuzey Amerika’da devam eden 2026 Dünya Kupası’nda da sürüyor. Julian Nagelsmann yönetiminde beşinci şampiyonluğunun peşinde olan Die Mannschaft, geçmiş turnuvalardaki hayal kırıklıklarının üstesinden gelerek E Grubu’nu lider tamamladı ve grup son maçında Ekvador’a karşı aldığı 2-1’lik küçük bir mağlubiyete rağmen, rahat bir şekilde eleme turlarına yükseldi.

Almanya’nın Dünya Kupası’ndaki yol haritası ve biletleri şimdi nasıl rezerve edebileceğiniz hakkında bilmeniz gerekenler aşağıda yer alıyor.

Almanya'nın 2026 Dünya Kupası fikstürü ve eleme aşaması programı nedir?

Tarih Maç Mekan Son Skor / Biletler 14 Haziran 2026 Almanya - Curaçao Houston Stadyumu, Houston 7-1 20 Haziran 2026 Almanya - Fildişi Sahili Toronto Stadyumu, Toronto 2-1 25 Haziran 2026 Ekvador - Almanya New York New Jersey Stadyumu, New Jersey 2-1 29 Haziran 2026 Son 32 Turu: Almanya - Paraguay Boston Stadyumu, Boston Biletler 4 Temmuz 2026 Son 16 Turu: Almanya / Paraguay - Fransa / İsveç Philadelphia Stadyumu, Philadelphia Biletler 9 Temmuz 2026 Çeyrek Final: 89. Maçın Galibi - Kanada / Hollanda / Fas Boston Stadyumu, Boston Biletler 14 Temmuz 2026 Yarı Final: Maç 97'nin galibi - Maç 98'in galibi Dallas Stadyumu, Dallas Bilet

2026 Almanya Dünya Kupası biletleri ne zaman satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Almanya Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Almanya'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için biletler aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.

En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı biletler; diğer kategorilerin dışında, üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Nominal Değer Fiyat Aralığı Ortalama Yeniden Satış Fiyat Aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 $ - 620 $ 150 $ - 600 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 $ 800 $ - 3.500 $ 32'li Tur 105 $ - 750 $ 1.200 $ - 3.300 $ 16'lı Tur 170 $ - 980 $ 1.900 $ - 4.500 $ Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ 2.800 $ - 6.000 $ Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ 4.400 $ - 11.000 $ Final 2.030 $ - 7.875 $ 8.500 $ - 32.000 $+

2026 Dünya Kupası'nda Almanya'dan ne beklemeli?

Almanya'nın bugüne kadarki en büyük Dünya Kupası Finalleri galibiyeti, 2002'de Japonya'da, grup aşamasında Suudi Arabistan'ı 8-0 mağlup ettikleri maçta geldi. Maçta altı farklı oyuncu gol attı ve bunlardan biri olan Miroslav Klose, muhteşem bir hat-trick yaptı.

Daha yakın geçmişte ise 2014 yılı Almanlar için öne çıkan bir yıl oldu. Dördüncü kez şampiyonluğa uzanırken, yarı final maçında Brezilya'ya yedi gol atarak tüm dünyayı şaşkına çevirdiler. Bu yedi golün beşi, maçın ilk 26 dakikasında atıldı. Kuzey Amerika'da Almanya'nın sahaya çıkmasını izlemek için bilet alanlar, daha dramatik ve aksiyon dolu karşılaşmalar umuyor olacak.

Almanya'nın şu anki teknik direktörü Julian Nagelsmann, önünde çok iş olduğunu biliyor ve 2026 Dünya Kupası Finalleri'ne geri sayım hız kazandıkça baskı da artmaya devam edecek. 1954'ten beri kesintisiz devam eden Almanya'nın Dünya Kupası'nda son 8'e kalma serisi, 2018'de grup aşamasında elenmesiyle şaşırtıcı bir şekilde sona erdi.

Ancak aynı talihsizlik tekrarladı ve 2022’de Katar’da da eleme turlarına bile kalamadan turnuvadan elendiler. 2026 Dünya Kupası elemeleri pek de sorunsuz geçmese de, sadık Alman taraftarlar, takımlarının Dünya Kupası Finalleri moduna girdiğinde bir vites daha yükselteceğini umuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman yapılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika genelinde 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuvaya ilk kez 48 takım katılacak ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

2026 FIFA Dünya Kupası'nın maçları hangi stadyumlarda oynanacak?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklanmıştı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: