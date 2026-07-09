Almanya’nın küresel hakimiyetini geri kazanma çabası, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda beklenmedik ve erken bir şekilde sona erdi.

Die Mannschaft'dan büyük beklentiler olmasına rağmen, Julian Nagelsmann'ın takımı, 48 takımın katıldığı bu genişletilmiş turnuvadan erken elenerek, yüksek riskli Son 16 turuna yükselmeyi başaramadı ve seyahat eden Alman taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

Bununla birlikte, turnuva ABD’de devam ediyor ve Dünya Kupası Finali’ne giden yol hâlâ önümüzde uzanıyor.

Almanya'nın 2026 Dünya Kupası fikstürü ve eleme turu yolu nedir?

Tarih Maç Mekan Son Skor / Biletler 14 Haziran 2026 Almanya - Curaçao Houston Stadyumu, Houston 7-1 20 Haziran 2026 Almanya - Fildişi Sahili Toronto Stadyumu, Toronto 2-1 25 Haziran 2026 Ekvador - Almanya New York New Jersey Stadyumu, New Jersey 2-1 29 Haziran 2026 Son 32 Turu: Almanya - Paraguay Boston Stadyumu, Boston 1-1 (Paraguay penaltılarda kazandı)

2026 Almanya Dünya Kupası biletleri ne zaman satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Almanya Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Almanya'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için biletler aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.

En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı biletler; diğer kategorilerin dışında, üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Nominal Değer Fiyat Aralığı Ortalama Yeniden Satış Fiyat Aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 $ - 620 $ 150 $ - 600 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 $ 800 $ - 3.500 $ 32'li Tur 105 $ - 750 $ 1.200 $ - 3.300 Son 16 170 $ - 980 $ 1.900 $ - 4.500 $ Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ 2.800 $ - 6.000 $ Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ 4.400 $ - 11.000 $ Final 2.030 $ - 7.875 $ 8.500 $ - 32.000 $+

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman yapılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuvaya ilk kez 48 takım katılacak ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

2026 FIFA Dünya Kupası'nın maçları hangi stadyumlarda oynanacak?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklanmıştı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: