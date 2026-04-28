2026 Almanya Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Almanya, uluslararası futbolun en büyük turnuvasında zengin bir geçmişe sahiptir; 1954'ten bu yana her Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmış ve dört kez şampiyonluğa ulaşmıştır (1954, 1974, 1990, 2014).

Die Mannschaft, Dünya Kupası kupasını birçok kez havaya kaldırmanın yanı sıra, Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz maçlarından bazılarına da imza atmıştır.

1954'te ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanma yolunda, Türkiye'yi (7-2) ve komşusu Avusturya'yı (6-1) ezici skorlarla mağlup ederek, dünyaya gelecekte neler olacağını göstermiştir.

Almanya'nın 2026 Dünya Kupası grup maç programı nedir?

Tarih Maç Mekan Biletler 14 Haziran 2026 Almanya - Curaçao Houston Stadyumu, Houston Bilet 20 Haziran 2026 Almanya - Fildişi Sahili Toronto Stadyumu, Toronto Bilet 25 Haziran 2026 Ekvador - Almanya New York New Jersey Stadyumu, New Jersey Bilet

2026 Almanya Dünya Kupası biletlerini ne zaman satın almalı?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stoğu şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın aldığınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Almanya Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Almanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı; alt tribünde yer alır.

Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 3: Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875

2026 Dünya Kupası'nda Almanya'dan ne beklemeli?

Almanya'nın bugüne kadarki en büyük Dünya Kupası finalleri galibiyeti, 2002'de Japonya'da, grup aşamasında Suudi Arabistan'ı 8-0 mağlup ettikleri maçta geldi. Maçta altı farklı oyuncu gol attı ve bunlardan biri olan Miroslav Klose, muhteşem bir hat-trick yaptı.

Daha yakın zamanda, 2014 yılı Almanlar için olağanüstü bir yıl oldu. Dördüncü kez şampiyonluğa uzanırken, yarı final maçında Brezilya'ya 7-1'lik bir skorla şok yaşattılar. Bu yedi golün beşi, maçın ilk 26 dakikasında atıldı. Almanya'nın Kuzey Amerika'daki maçlarını izlemek için bilet alanlar, daha dramatik ve aksiyon dolu karşılaşmalar bekliyor olacak.

Almanya'nın şu anki teknik direktörü Julian Nagelsmann, önünde çok iş olduğunu biliyor ve 2026 Dünya Kupası Finalleri'ne geri sayım hız kazandıkça üzerindeki baskı da artmaya devam edecek. 1954'ten beri kesintisiz süren Almanya'nın Dünya Kupası'nda son 8'e kalma serisi, 2018'de grup aşamasında elenmesiyle şaşırtıcı bir şekilde sona erdi.

Ancak aynı talihsizlik 2022'de Katar'da da tekrarladı ve Almanya, eleme turlarına bile kalamadan turnuvadan elendi. 2026 Dünya Kupası elemeleri pek de sorunsuz geçmese de, sadık Alman taraftarlar, takımlarının Dünya Kupası Finalleri moduna girdiğinde bir vites yükselteceğini umuyor.

Almanya'nın 2026 Dünya Kupası konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Üç ev sahibi ülkede de sunulan, premium biletler, yiyecek ve içecekler ve daha fazlasını içeren eksiksiz konaklama paketleriyle Almanya maçlarında 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi anlarını yaşayabilirsiniz.

Paketler aşağıdaki şekilde sunulmaktadır:

Tek Maç

Grup Aşaması: Ev sahibi olmayan herhangi bir ülkenin 1 maçı (CAN, MEX, USA hariç)

Son 32/Son 16/Üçüncülük Maçı: Herhangi bir maç

Konaklama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Mekan Serisi

Seçtiğiniz mekanda tüm maçları izleyin.

Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir

Tüm maç günleri ve aşamaları geçerlidir

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Takımımı Takip Et

Yerinden bağımsız olarak, grup aşamasındaki her maçta takımınızı canlı izleyin.

3 Grup Aşaması maçı ve 1 Son 32 Turu maçı

Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir

"Takımımı Takip Et" özelliği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için kullanılamamaktadır

Ağırlama seçenekleri: FIFA Pavyonu

Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

En özel seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için Özel Süitler ve Platin Erişim seçenekleri de mevcuttur.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve ABD'deki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

2026 FIFA Dünya Kupası'nın sahaları hangileri?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: