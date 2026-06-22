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Dünya Kupası
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Book USA Round of 32 Tickets

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2026 ABD Knockout Dünya Kupası biletlerini nasıl alabilirsiniz: 1 Temmuz Dünya Kupası bilet fiyatları, Levi’s Stadyumu maç programı bilgileri, son dakika indirimleri ve daha fazlası

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Dünya Kupası

ABD, Dünya Kupası’nda bir sonraki maçında TBC ile karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz

D Grubu birincisi olarak ABD, B, E, F veya I Gruplarından eleme turunda wildcard ile 3. sırada yer alan takımla karşılaşacak. Bu sıraya yerleşebilecek potansiyel rakipler arasında İsveç, Fildişi Sahili veya Senegal gibi takımlar bulunuyor.

ABD'nin Dünya Kupası Son 32 Turu maçı ne zaman başlayacak?

Maç, 1 Temmuz Çarşamba günü yerel saatle 17:00'de başlayacak.

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Dünya Kupası - World Cup Final Stage
San Francisco Bay Area Stadium

ABD'nin Dünya Kupası Son 32 Turu biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler:

  • Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

ABD - TBC Dünya Kupası biletlerinin fiyatı ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler

Aşama / Kategori

Resmi Fiyat Aralığı

İkincil Piyasa Tahmini Aralığı

28 Haziran - 3 Temmuz

32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar)

225 $ – 540 $

550 $ – 3.200 $ (1.250 $)

28 Haziran - 3 Temmuz

32'li Tur (Standart Mekanlar)

225 $ – 540

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4 Temmuz – 7 Temmuz

Son 16 Turu

240 $ – 640

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9 Temmuz – 11 Temmuz

Çeyrek finaller

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14 Temmuz – 15 Temmuz

Yarı finaller

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 Temmuz

Üçüncülük Maçı

250 $ – 800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 Temmuz

FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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