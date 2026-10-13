2026 ABD Grand Prix'si biletleri nasıl alınır? Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si, 22-25 Ekim 2026 tarihlerinde Teksas'ın Austin kentindeki Circuit of the Americas'a (COTA) dönüyor. Yarışın 2012'de F1 takvimine girmesinden bu yana ilk kez programa dördüncü bir gün ekleniyor. Bu yılki yarış hafta sonunda 2025'te kullanılan Sprint formatı uygulanmayacak; bunun yerine üç antrenman seansından oluşan geleneksel düzene dönülecek. Pist kenarındaki Germania Insurance Amphitheater'da Maroon 5, Post Malone ve Alesso'nun sahne alacağı konserler de düzenlenecek.

GOAL, tüm seansların programı, biletlerin nerede satıldığı, güncel fiyat aralığı ve en ucuz giriş seçeneği dâhil seyahatinizi planlamak için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri bir araya getirdi.

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2026 Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si ne zaman?

Tarih ve saat Etkinlik Yer Biletler 22 Ekim Perşembe Grand Prix View (F1 Academy, pit alanında yürüyüş, taraftar alanları) Circuit of the Americas, Austin Biletler 23 Ekim Cuma, 12.30 1. serbest antrenman Circuit of the Americas, Austin Biletler 23 Ekim Cuma, 16.00 2. serbest antrenman Circuit of the Americas, Austin Biletler 24 Ekim Cumartesi, 12.30 3. serbest antrenman Circuit of the Americas, Austin Biletler 24 Ekim Cumartesi, 16.00 Sıralama turları Circuit of the Americas, Austin Biletler 25 Ekim Pazar, 15.00 Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si (56 tur) Circuit of the Americas, Austin Biletler

Tüm saatler Austin'in yerel saati olan Orta Saat Dilimi'ne göredir. 2026'da Sprint seansı yapılmayacağı için cumartesi programında Sprint yarışı ve Sprint sıralama turları yerine tek bir antrenman seansı ile sıralama turları yer alıyor.

2026 Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

2026 yarışının biletleri ilk olarak Circuit of the Americas'ın resmî internet sitesinde satılıyor. Tek günlük biletleri, üç günlük Genel Giriş alan biletlerini ve tribün koltuklarını ilk satış fiyatından almak için başvurulacak adres burası. Biletler şu anda satışta; tercih ettiğiniz kategoride bilet bulunduğu sürece doğrudan satın almak genellikle en ucuz seçenek.

Bir seansın veya koltuk kategorisinin biletleri resmî kanalda tükendiğinde ya da yarış haftasına daha yakın bir tarihte bilet alırken, taraftarların çoğunun sonraki tercihi ikinci el pazar oluyor. StubHub'da yarış günü, sıralama turları ve antrenman seansları dâhil hafta sonunun tamamı için biletler listeleniyor. Her satın alma işlemi platformun FanProtect güvencesi kapsamında: Biletlerin geçerliliği kontrol ediliyor; etkinlik iptal edilir ve başka bir tarihe alınmazsa alıcılara para iadesi yapılıyor.

İkinci el pazardan bilet alırken bilinmesi gereken birkaç nokta:

Fiyatlar ilk satış fiyatından ziyade talebi yansıtıyor. Bu nedenle özellikle yarış günü ve daha popüler tribünler için ilk satıştaki fiyatlardan yüksek olabiliyor.

İlanlar, artık ihtiyaç duymadıkları biletleri yeniden satan taraftarlardan ve bilet satıcılarından geliyor. Bu, resmî kanalda tükenmiş bir kategoride yer bulmak için işe yarayabilir.

ABD dışından seyahat edip pistin kendi biletleme sisteminde ayrı bir hesap açmak istemeyen taraftarlar için pratik bir seçenek.

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2026 Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si biletleri ne kadar?

Fiyatlar güne, bilet türüne ve ne kadar önceden satın aldığınıza göre büyük ölçüde değişiyor:

En ucuz resmî bilet: Perşembe günkü yeni Grand PrixView etkinliğinin biletleri yaklaşık 20 dolardan başlıyor. Böylece bütçesini gözeten taraftarlar, ana üç günlük hafta sonu için biletleri olmasa bile piste girebiliyor.

Tek günlük biletler: Cuma, cumartesi veya pazar için resmî tek günlük biletler yaklaşık 109 dolardan başlıyor. Diğer tek günlük bilet kategorilerinde fiyatlar, tribüne veya izleme alanına göre yükseliyor.

Üç günlük Genel Giriş: Pist çevresindeki ayakta izleme alanlarına ve tepelere erişim sağlayan, numaralı koltuk içermeyen standart cuma-pazar alan bileti yaklaşık 250 dolardan başlıyor.

İkinci el pazar: Açık pazarda yeniden satılan biletler, şu anda mevcut en ucuz seanslar için yaklaşık 55 ila 60 dolardan başlıyor. Yarış günü ve üst düzey tribün koltukları için fiyatlar bunun çok üzerine çıkıyor.

Bütçe önerisi: Genel Giriş, hafta sonunun tamamını deneyimlemek için fiyatına göre en avantajlı seçenek olmayı sürdürüyor. Perşembe günkü yeni Grand PrixView etkinliği ise 2026 için satıştaki en ucuz tek bilet. İster resmî siteden ister ikinci el pazardan alın, yarış haftası yaklaşırken daha yüksek fiyat ödememek için en güvenilir yol bileti mümkün olduğunca erken satın almak.

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Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si hakkında bilmeniz gerekenler

Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si, Formula 1'in Amerika'daki dört yıllık aranın ardından 2012'de COTA'da takvime dönmesiyle yeniden düzenlenmeye başladı. Yarış, tüm takvimin en çok seyirci çeken etkinliklerinden biri hâline geldi; 2022'deki organizasyona üç gün boyunca bildirilen rakamlara göre 440.000 taraftar katıldı. Grand Prix, yarışların yanı sıra pist kenarındaki konser programıyla da tanınıyor. Germania Insurance Amphitheater'da hafta sonu boyunca büyük isimlerin sahne alması, etkinliği motor sporları hafta sonu kadar bir müzik festivaline de dönüştürüyor.

2026'da yarış hafta sonu ilk kez dört güne çıkıyor. Perşembe günkü yeni Grand PrixView etkinliği, taraftarlara padoku erkenden görme, pit alanında yürüme ve tamamen kadın sürücülerden oluşan destek serisi F1 Academy'nin pistteki mücadelesini izleme fırsatı sunuyor. Ardından cuma antrenmanları, cumartesi sıralama turları ve pazar günü 56 turluk Grand Prix yapılacak. 2025'te yer alan Sprint formatı bu kez uygulanmayacak.

Circuit of the Americas hakkında bilmeniz gerekenler

Teksas'ın Austin kentindeki Circuit of the Americas, yaklaşık 5,514 kilometre uzunluğunda ve 20 virajlı bir pist. Hermann Tilke tarafından tasarlanan pist, Formula 1'i Amerika Birleşik Devletleri'ne geri getirmek amacıyla inşa edildi ve Ekim 2012'de açıldı. Pistin en ünlü bölümü, yaklaşık 40,5 metre yükseldikten sonra inişe geçen 1. viraj. Bu virajı, Silverstone ve Hockenheim'ın da aralarında bulunduğu pistlerden esinlenen hızlı ve akıcı bir viraj dizisi izliyor. Mevcut F1 takviminde saat yönünün tersine koşulan az sayıdaki pistten biri olması, çoğu pistte ters yönde sürmeye alışkın pilotlar için ek bir fiziksel zorluk yaratıyor.

Pistin yaklaşık 76,5 metre yüksekliğindeki seyir kulesi, tesisin en kolay tanınan simgesi. Asansörle veya 419 basamaklı merdivenle ulaşılan platformdan pist ve Austin silüeti panoramik olarak görülebiliyor. Ana Tribün'ün alt tribünlerinde, özel localarında ve süitlerinde yaklaşık 9.000 taraftara yer var. Genel Giriş tepeleri ve Grand Plaza dâhil pistin tamamı ise yarış günü 120.000 kişiye kadar seyirci ağırlayabiliyor. Yeni dört günlük formatı, yıldızlarla dolu konser programı ve henüz sonuçlanmamış şampiyonluk mücadelesiyle bu yılki yarış, 2026 takviminin öne çıkan hafta sonlarından biri olmaya aday. COTA'daki yerinizi ayırtmak için bilet durumunu şimdiden kontrol edin.