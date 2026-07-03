SoFi Stadyumu (Los Angeles) ve Lumen Field (Seattle)’da oynanan ABD’nin üç FIFA Dünya Kupası grup maçını toplamda 200.000’den fazla seyirci izledi ve ABD Milli Takımı hayranları, Yıldızlar ve Şeritler ne zaman ve nerede sahaya çıkarsa çıksın stadyumları doldurmaya devam edecek.

Mauricio Pochettino’nun takımı, son 32 turunda muazzam bir zihinsel dayanıklılık sergiledi ve Folarin Balogun’un dramatik kırmızı kartının ardından bir kişi eksik oynamasına rağmen Bosna-Hersek’i 2-0 mağlup ederek zorlu bir galibiyet elde etti.

Malik Tillman’ın muhteşem serbest vuruşuyla perçinlenen bu etkileyici galibiyet, eleme turlarında Avrupa takımlarına karşı yaşanan tarihi kötü gidişatı sona erdirdi. Bir ulusun inancı ve Pasifik Kuzeybatı’nın coşkulu enerjisiyle beslenen ev sahibi ülkeler, yüksek pres yoğunluğuna dayanarak tarihi yeniden yazmaya ve çeyrek finale yükselmeye hazır.

2026 ABD Dünya Kupası sonuçları ve gelecek maçlar

Tarih Maç (yerel başlama saati) Stadyum Son Skor / Biletler 12 Haziran Cuma ABD - Paraguay (18:00 PT) SoFi Stadyumu, Inglewood ABD 4-1 kazandı 19 Haziran Cuma ABD - Avustralya (12:00 PT) Lumen Field, Seattle ABD 2-0 kazandı 25 Haziran Perşembe ABD - Türkiye (PT saatiyle 19:00) SoFi Stadyumu, Inglewood Türkiye 3-2 kazandı 1 Temmuz Çarşamba ABD - Bosna-Hersek (17:00 PT) Levi's Stadyumu, Santa Clara ABD 2-0 kazandı 6 Temmuz Pazartesi ABD - Belçika (20:00 ET) Lumen Field, Seattle Bilet Al

ABD'nin 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

ABD, D Grubu'nu birinci sırada tamamladı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, maçların oynanacağı tarihler, saatler ve mekanlar aşağıdaki gibidir.

ABD, Bosna-Hersek'i mağlup ederek 16 turunda Seattle'da Belçika ile karşılaşacak. Pochettino'nun oyuncuları, Mart ayında Atlanta'da Kırmızı Şeytanlar'a karşı aldıkları 5-2'lik yenilginin intikamını almak isteyeceklerdir.

Bunun ardından çeyrek finalde İspanya veya Portekiz, yarı finalde Fransa/Paraguay/Kanada/Fas ve finalde ise belki de Brezilya/Arjantin/İngiltere ile karşılaşacak.

Tarih (yerel başlama saati) Tur Mekan Olası Karşılaşma Biletler 6 Temmuz (17:00 PT) Son 16 Turu Lumen Field, Seattle ABD - Belçika Biletler 10 Temmuz (12:00 PT) Çeyrek Finaller SoFi Stadyumu, Inglewood 98. Maç: Portekiz veya İspanya ile Bilet 14 Temmuz (14:00 CDT) Yarı Finaller AT&T Stadyumu, Arlington 101. Maç: Fransa/Paraguay/Kanada/Fas ile Biletler 19 Temmuz (15:00 ET) Final MetLife Stadyumu (East Rutherford) 104. Maç: 102. Maçın Galibi ile Biletler

2026 Dünya Kupası ABD biletleri nasıl satın alınır

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması , 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın alabilmek için son fırsattır.

, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın alabilmek için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 ABD Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar) 225 $ – 540 $ 550 $ – 3.200 $ (1.250 $) 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Standart Mekanlar) 225 $ – 540 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4 Temmuz – 7 Temmuz Son 16 Turu 240 $ – 640 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

2026 Dünya Kupası'nda ABD'den ne beklemeli?

ABD, 1994 Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığı sırada grubundan çıkmış, ancak sonradan Dünya Kupası şampiyonu olan Brezilya'ya karşı 16 turunda cesurca elenmişti. Bebeto'nun ikinci yarıda attığı gol, iki takımı ayıran tek şeydi.

O zamandan bu yana “Yıldızlar ve Şeritler”, 2018 Dünya Kupası hariç her Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanarak büyük bir gelişme kaydetti. Takım, üç kez daha (2010, 2014 ve 2022) son 16 turuna ulaştı ve 2002’de çeyrek finale yükselerek birçok kişiyi şaşırttı.

ABD Milli Takımı, Mauricio Pochettino’nun yönetiminde daha da gelişmeyi umuyor. Eylül 2024’te eski Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain ve Chelsea teknik direktörünü göreve getirerek niyetlerini açıkça ortaya koydular.

2026 ABD Dünya Kupası kadrosunda kimler yer alıyor?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'yi temsil edecek 26 kişilik resmi kadro: