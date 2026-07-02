SoFi Stadyumu (Los Angeles) ve Lumen Field (Seattle)’da oynanan ABD’nin üç FIFA Dünya Kupası grup maçını toplam 200.000’den fazla seyirci izledi ve USMNT hayranları, Yıldızlar ve Şeritler ne zaman ve nerede sahaya çıkarsa çıksın stadyumları doldurmaya devam edecek.

Mauricio Pochettino’nun takımı, son 32 turunda muazzam bir zihinsel dayanıklılık sergiledi ve Folarin Balogun’un dramatik kırmızı kartının ardından bir kişi eksik oynamasına rağmen Bosna-Hersek’i 2-0 mağlup ederek zorlu bir galibiyet elde etti.

Malik Tillman’ın muhteşem serbest vuruşuyla perçinlenen bu etkileyici galibiyet, eleme turlarında Avrupa takımlarına karşı yaşanan tarihi kötü gidişatı sona erdirdi. Bir ulusun inancı ve Pasifik Kuzeybatı’nın coşkulu enerjisiyle beslenen ev sahibi ülkeler, yüksek pres yoğunluğuna dayanarak tarihi yeniden yazmaya ve çeyrek finale yükselmeye hazır.

2026 ABD Dünya Kupası sonuçları ve gelecek maçlar

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Son Skor / Biletler 12 Haziran Cuma ABD - Paraguay (18:00 PT) SoFi Stadyumu, Inglewood 4-1 19 Haziran Cuma ABD - Avustralya (12:00 PT) Lumen Field, Seattle 2-0 25 Haziran Perşembe ABD - Türkiye (PT saatiyle 19:00) SoFi Stadyumu, Inglewood 2-3 1 Temmuz Çarşamba ABD - Bosna-Hersek (17:00 PT) Levi's Stadyumu, Santa Clara 2-0 6 Temmuz Pazartesi ABD - Belçika (saat 20:00 ET) Lumen Field, Seattle Bilet Satın Al

ABD'nin 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

ABD, D Grubu'nu birinci sırada tamamladı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, oynayacağı maçların tarih, saat ve yer bilgileri aşağıdaki gibidir.

ABD, Çarşamba günü Bosna-Hersek'i yenerse, 16 turunda Seattle'da Belçika veya Senegal ile karşılaşacak. Pochettino'nun takımı Belçika ile karşı karşıya gelirse, Mart ayında Atlanta'da Kırmızı Şeytanlar'a karşı aldıkları 5-2'lik yenilginin intikamını almak isteyeceklerdir.

Bunun ardından çeyrek finalde İspanya veya Portekiz, yarı finalde Fransa ve finalde Brezilya, Arjantin veya İngiltere ile karşılaşabilirler.

Tarih (yerel başlama saati) Tur Mekan Olası Karşılaşma Biletler 1 Temmuz (17:00 PT) 32'li Tur Levi's Stadyumu, Santa Clara ABD - Bosna-Hersek 2-0 6 Temmuz (17:00 PT) Son 16 Turu Lumen Field, Seattle 94. Maç: Belçika'ya karşı Biletler 10 Temmuz (12:00 PT) Çeyrek Finaller SoFi Stadyumu, Inglewood 98. Maç: 93. Maçın Galibi ile Bilet 14 Temmuz (14:00 CDT) Yarı Finaller AT&T Stadyumu, Arlington 101. Maç: 97. Maçın Galibi ile Biletler 19 Temmuz (15:00 ET) Final MetLife Stadyumu (East Rutherford) Maç 104: Maç 102'nin galibi ile Biletler

2026 Dünya Kupası ABD biletleri nasıl satın alınır

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması , 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.

, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 ABD Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar) 225 $ – 540 $ 550 $ – 3.200 $ (1.250 $) 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Standart Mekanlar) 225 $ – 540 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4 Temmuz – 7 Temmuz Son 16 Turu 240 $ – 640 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

2026 Dünya Kupası'nda ABD'den ne beklemeli?

ABD, 1994 Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığı sırada grubundan çıkmış, ancak sonradan Dünya Kupası şampiyonu olan Brezilya'ya karşı 16 turunda cesurca elenmişti. Bebeto'nun ikinci yarıda attığı gol, iki takım arasındaki tek farktı.

O zamandan bu yana büyük bir gelişme kaydeden ABD Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası hariç tüm turnuvalara katılmaya hak kazandı. Takım, üç kez daha (2010, 2014 ve 2022) son 16 turuna yükseldi ve 2002’de çeyrek finale kalarak birçok kişiyi şaşırttı.

ABD Milli Takımı, Mauricio Pochettino’nun yönetiminde daha da gelişmeyi umuyor. Eylül 2024’te eski Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain ve Chelsea teknik direktörünü göreve getirerek niyetlerini açıkça ortaya koydular.

2026 Dünya Kupası ABD kadrosunda kimler yer alıyor?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'yi temsil edecek 26 kişilik resmi kadro: