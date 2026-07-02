Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
United States players during the FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images
Book United States World Cup Tickets

Çeviri:

2026 ABD Dünya Kupası biletlerini son dakikada nasıl satın alabilirsiniz: Eleme turu maç programı, Seattle stadyumu bilgileri, fiyatlar ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Dünya Kupası
ABD
C. Pulisic

Ortak sunucuları sahnede izlemek için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şey

SoFi Stadyumu (Los Angeles) ve Lumen Field (Seattle)’da oynanan ABD’nin üç FIFA Dünya Kupası grup maçını toplam 200.000’den fazla seyirci izledi ve USMNT hayranları, Yıldızlar ve Şeritler ne zaman ve nerede sahaya çıkarsa çıksın stadyumları doldurmaya devam edecek.

Mauricio Pochettino’nun takımı, son 32 turunda muazzam bir zihinsel dayanıklılık sergiledi ve Folarin Balogun’un dramatik kırmızı kartının ardından bir kişi eksik oynamasına rağmen Bosna-Hersek’i 2-0 mağlup ederek zorlu bir galibiyet elde etti. 

Malik Tillman’ın muhteşem serbest vuruşuyla perçinlenen bu etkileyici galibiyet, eleme turlarında Avrupa takımlarına karşı yaşanan tarihi kötü gidişatı sona erdirdi. Bir ulusun inancı ve Pasifik Kuzeybatı’nın coşkulu enerjisiyle beslenen ev sahibi ülkeler, yüksek pres yoğunluğuna dayanarak tarihi yeniden yazmaya ve çeyrek finale yükselmeye hazır.

2026 ABD Dünya Kupası Biletleri Şimdi rezervasyon yapın

2026 ABD Dünya Kupası sonuçları ve gelecek maçlar

TarihMaç (yerel başlama saati)MekanSon Skor / Biletler
12 Haziran CumaABD - Paraguay (18:00 PT)SoFi Stadyumu, Inglewood4-1
19 Haziran CumaABD - Avustralya (12:00 PT)Lumen Field, Seattle2-0
25 Haziran PerşembeABD - Türkiye (PT saatiyle 19:00)SoFi Stadyumu, Inglewood2-3
1 Temmuz ÇarşambaABD - Bosna-Hersek (17:00 PT)Levi's Stadyumu, Santa Clara2-0
6 Temmuz PazartesiABD - Belçika (saat 20:00 ET)Lumen Field, SeattleBilet Satın Al

ABD'nin 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

ABD, D Grubu'nu birinci sırada tamamladı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, oynayacağı maçların tarih, saat ve yer bilgileri aşağıdaki gibidir.

ABD, Çarşamba günü Bosna-Hersek'i yenerse, 16 turunda Seattle'da Belçika veya Senegal ile karşılaşacak. Pochettino'nun takımı Belçika ile karşı karşıya gelirse, Mart ayında Atlanta'da Kırmızı Şeytanlar'a karşı aldıkları 5-2'lik yenilginin intikamını almak isteyeceklerdir.

Bunun ardından çeyrek finalde İspanya veya Portekiz, yarı finalde Fransa ve finalde Brezilya, Arjantin veya İngiltere ile karşılaşabilirler.

Tarih (yerel başlama saati)TurMekanOlası KarşılaşmaBiletler
1 Temmuz (17:00 PT)32'li TurLevi's Stadyumu, Santa ClaraABD - Bosna-Hersek2-0
6 Temmuz (17:00 PT)Son 16 TuruLumen Field, Seattle94. Maç: Belçika'ya karşı

Biletler

10 Temmuz (12:00 PT)Çeyrek FinallerSoFi Stadyumu, Inglewood98. Maç: 93. Maçın Galibi ile

Bilet

14 Temmuz (14:00 CDT)Yarı FinallerAT&T Stadyumu, Arlington101. Maç: 97. Maçın Galibi ile

Biletler

19 Temmuz (15:00 ET)FinalMetLife Stadyumu (East Rutherford)Maç 104: Maç 102'nin galibi ile

Biletler

2026 Dünya Kupası ABD biletleri nasıl satın alınır

İşte bilmeniz gerekenler:

  • SonDakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 ABD Dünya Kupası Biletleri Şimdi rezervasyon yapın

2026 ABD Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

TarihlerAşama / KategoriResmi Fiyat Aralığıİkincil Piyasa Tahmini Aralığı
28 Haziran - 3 Temmuz32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar)225 $ – 540 $550 $ – 3.200 $ (1.250 $)
28 Haziran - 3 Temmuz32'li Tur (Standart Mekanlar)225 $ – 540400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
4 Temmuz – 7 TemmuzSon 16 Turu240 $ – 640650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9 Temmuz – 11 TemmuzÇeyrek finaller450 $ – 1.775 $850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14 Temmuz – 15 TemmuzYarı finaller930 $ – 3.295 $1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 TemmuzÜçüncülük Maçı250 $ – 800500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19 TemmuzFIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)1.490 $ – 7.8755.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

2026 Dünya Kupası'nda ABD'den ne beklemeli?

ABD, 1994 Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığı sırada grubundan çıkmış, ancak sonradan Dünya Kupası şampiyonu olan Brezilya'ya karşı 16 turunda cesurca elenmişti. Bebeto'nun ikinci yarıda attığı gol, iki takım arasındaki tek farktı. 

O zamandan bu yana büyük bir gelişme kaydeden ABD Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası hariç tüm turnuvalara katılmaya hak kazandı. Takım, üç kez daha (2010, 2014 ve 2022) son 16 turuna yükseldi ve 2002’de çeyrek finale kalarak birçok kişiyi şaşırttı.

ABD Milli Takımı, Mauricio Pochettino’nun yönetiminde daha da gelişmeyi umuyor. Eylül 2024’te eski Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain ve Chelsea teknik direktörünü göreve getirerek niyetlerini açıkça ortaya koydular. 

2026 Dünya Kupası ABD kadrosunda kimler yer alıyor?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'yi temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:

PozisyonOyuncuŞu anki kulübü
KalecilerMatt TurnerNew England Revolution


Matt FreeseNew York City FC


Chris BradyChicago Fire
Defans oyuncularıChris RichardsCrystal Palace


Tim ReamCharlotte FC


Antonee RobinsonFulham


Sergiño DestPSV Eindhoven


Joe ScallyBorussia Mönchengladbach


Miles RobinsonFC Cincinnati


Mark McKenzieToulouse


Auston TrustyCeltic


Alex FreemanVillarreal


Max ArfstenColumbus Crew
Orta saha oyuncularıTyler AdamsAFC Bournemouth


Weston McKennieJuventus


Gio ReynaBorussia Mönchengladbach


Malik TillmanBayer Leverkusen


Cristian RoldanSeattle Sounders


Sebastian BerhalterVancouver Whitecaps
ForvetlerChristian PulisicAC Milan


Folarin BalogunMonaco


Timothy WeahOlympique Marsilya


Ricardo PepiPSV Eindhoven


Haji WrightCoventry City


Brenden AaronsonLeeds United


Alejandro ZendejasClub América

2026 ABD Dünya Kupası Biletleri Şimdi rezervasyon yapın