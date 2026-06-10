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United States players during the FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images
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2026 ABD Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Dünya Kupası
ABD
C. Pulisic

Eş sunucuları sahnede izlemek için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şey

Futbol, Kuzey Amerika’da en göz alıcı spor olarak görülmeyebilir; ancak FIFA Dünya Kupası şehre geldiğinde, futbol coşkusu her zaman halkı sarar. 

Taraftarlar, ABD milli takımı sahaya çıktığında onu desteklemek için akın akın stadyumlara akın edecek ve Sofi Stadyumu (Los Angeles) ile Lumen Field (Seattle), ABD milli takımının grup maçları için 70.000 kişilik kalabalık bekliyor. 

GOAL, biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere aktarsın.

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2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Dünya Kupası
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Paraguay
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Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

  • Kanada: Toronto ve Vancouver
  • Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey
  • Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

Amerika Birleşik Devletleri'nin 2026 Dünya Kupası grup maç takvimi nedir?

Tarih (Maç başlangıç saati, ET)MaçMekanBilet
12 Haziran (21:00 ET)ABD - ParaguaySoFi Stadyumu, Los AngelesBilet
19 Haziran (15:00 ET)ABD - AvustralyaLumen Field, SeattleBilet
25 Haziran (22:00 ET)Türkiye - ABDSoFi Stadyumu, Los AngelesBilet

2010 Güney Afrika Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldiği gibi, ABD 2022 Dünya Kupası grup aşamasında İngiltere ile berabere kalacak ve yenilgisiz kalacaktır.

Aslında, Yıldızlar ve Şeritler, son beş Dünya Kupası katılımında sadece bir kez eleme turlarına yükselmeyi başaramadı.

En Ucuz Türkiye Grup Aşaması Biletleri

Canlı ikincil piyasa takibi, resmi nominal değerler ve aktif yeniden satış portallarına göre, D Grubu'nda Türkiye'yi izlemek için en ucuz giriş seviyesi biletlerin fiyat dağılımı aşağıdaki gibidir.

Fiyatlar, stadyumun büyüklüğü, bölgedeki talep ve ulaşım kolaylığına göre dinamik olarak değişmektedir.

D Grubu Bilet Fiyat Sıralaması

SıraMaç (Tarih)Mekan (Şehir)Bilet
1Avustralya - Türkiye (14 Haziran)BC Place (Vancouver, Kanada)Bilet
#2Türkiye - Paraguay (20 Haziran)Levi's Stadyumu (Santa Clara, ABD)Bilet
#3Türkiye - ABD (26 Haziran)SoFi Stadyumu (Los Angeles, ABD)Bilet
Not: Bilet fiyatları, dinamik fiyatlandırma ve yeniden satış talebine bağlı olarak düzenli olarak dalgalanmaktadır. Sıralamalar, yazım tarihi itibarıyla kamuya açık en yüksek fiyatları yansıtmaktadır ve turnuva yaklaştıkça değişebilir.

2026 ABD Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

  • SonDakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 ABD Dünya KupasıBiletleriniRezervasyon YapınBilet satın alın

2026 ABD Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

ABD'nin 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

  • Kategori 1: En pahalı olanı; alt tribünde yer alır.
  • Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.
  • Kategori 3: Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.
  • Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışında üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

SahneBilet fiyat aralığı
Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735
Son 32105 $ - 750
Son 16170 $ - 980 
Çeyrek finaller 275 $ - 1.775
Yarı final 420 $ - 3.295
Final2.030 $ - 7.875

2026 Dünya Kupası'nda ABD'den ne beklemeli?

ABD, 1994'teki grubundan çıkmış, ancak 16 turunda daha sonra Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya'ya karşı cesurca mücadele ettikten sonra turnuvaya veda etmişti. Bebeto'nun ikinci yarıda attığı gol, iki takımı ayıran tek fark olmuştu. 

O zamandan bu yana büyük bir gelişme kaydeden ABD, 2018 hariç tüm Dünya Kupalarına katılmaya hak kazandı. Üç kez daha (2010, 2014 ve 2022) son 16 turuna yükseldiler ve 2002'de çeyrek finale kalarak birçok kişiyi şaşırttılar.

ABD, Mauricio Pochettino'nun yönetiminde daha da gelişmeyi umuyor. Eylül 2024'te eski Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain ve Chelsea teknik direktörünü göreve getirerek niyetlerini açıkça ortaya koydular. 

2025'in başlarında üst üste dört maç kaybettikleri durgun bir döneme rağmen, Yıldızlar ve Şeritler son zamanlarda etkileyici bir toparlanma gösterdi ve son on iki maçın sadece ikisini kaybetti; bu süreçte Japonya, Avustralya, Paraguay ve Uruguay gibi takımları mağlup etti.

Türkiye Dünya Kupası kadrosunda kimler var? 26 kişilik nihai kadro

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın yönetimindeki Türkiye milli futbol takımı (Bizim Çocuklar), 26 kişilik nihai kadrosunu resmen belirledi. 2002'den bu yana ilk kez dünya sahnesine geri dönen Türkiye, Avustralya, Paraguay ve turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan ABD ile birlikte son derece rekabetçi D Grubu'nda yer alıyor.

Kadro, Inter Milan'ın orta saha ustası Hakan Çalhanoğlu ve Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler gibi tanınmış Avrupalı yıldızları bir araya getiren seçkin ve yaratıcı bir dengeye sahip. Bu denge, Merih Demiral ve Abdülkerim Bardakcı'nın liderliğindeki sağlam savunma hattıyla destekleniyor.

İster Türkiye'nin eleme turlarına yükselme yolunu planlıyor olun, ister Vancouver, Santa Clara ve Los Angeles'ta oynanacak D Grubu maçları için bilet durumunu takip ediyor olun, işte Türkiye'yi temsil eden 26 kişilik resmi kadro:

Türkiye'nin Resmi Dünya Kupası Kadrosu

PozisyonOyuncuŞu anki kulübü
KaleciAltay BayındırManchester United
 Mert GünokFenerbahçe
 Uğurcan ÇakırGalatasaray
DefansAbdülkerim BardakcıGalatasaray
 Eren ElmalıTrabzonspor
 Çağlar SöyüncüFenerbahçe
 Mert MüldürFenerbahçe
 Ferdi KadıoğluBrighton & Hove Albion
 Merih DemiralAl-Ahli
 Ozan KabakTSG Hoffenheim
 Samet AkaydinFenerbahçe
 Zeki ÇelikRoma
Orta sahaHakan Çalhanoğlu (K)Inter Milan
 İsmail YüksekFenerbahçe
 Kaan AyhanGalatasaray
 Orkun KökçüBenfica
 Salih ÖzcanVfL Wolfsburg
ForvetlerArda GülerReal Madrid
 Kenan YıldızJuventus
 Kerem AktürkoğluBenfica
 Barış Alper YılmazGalatasaray
 Yunus AkgünGalatasaray
 Can UzunEintracht Frankfurt
 Deniz GülPorto
 İrfan Can KahveciFenerbahçe
 Oğuz AydınFenerbahçe

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileri?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve turnuvada kullanılacak stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz:

ÜlkeStadyum (Şehir)Kapasite
KanadaBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MeksikaEstadio Banorte (Meksiko) 48.821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44.330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50.113 
Amerika Birleşik DevletleriMercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 67.382 
 Gillette Stadyumu (Boston) 63.815 
 AT&T Stadyumu (Dallas) 70.122 
 NRG Stadyumu, Houston 68.311 
 Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 67.513 
 SoFi Stadyumu (Los Angeles) 69.650 
 Hard Rock Stadyumu, Miami 64.091 
 MetLife Stadyumu, New York 78.576 
 Lincoln Financial Field, Philadelphia 65.827 
 Levi's Stadyumu, San Francisco 69.391 
 Lumen Field, Seattle 65.123