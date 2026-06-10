Futbol, Kuzey Amerika’da en göz alıcı spor olarak görülmeyebilir; ancak FIFA Dünya Kupası şehre geldiğinde, futbol coşkusu her zaman halkı sarar.

Taraftarlar, ABD milli takımı sahaya çıktığında onu desteklemek için akın akın stadyumlara akın edecek ve Sofi Stadyumu (Los Angeles) ile Lumen Field (Seattle), ABD milli takımının grup maçları için 70.000 kişilik kalabalık bekliyor.

GOAL, biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere aktarsın.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

Amerika Birleşik Devletleri'nin 2026 Dünya Kupası grup maç takvimi nedir?

Tarih (Maç başlangıç saati, ET) Maç Mekan Bilet 12 Haziran (21:00 ET) ABD - Paraguay SoFi Stadyumu, Los Angeles Bilet 19 Haziran (15:00 ET) ABD - Avustralya Lumen Field, Seattle Bilet 25 Haziran (22:00 ET) Türkiye - ABD SoFi Stadyumu, Los Angeles Bilet

2010 Güney Afrika Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldiği gibi, ABD 2022 Dünya Kupası grup aşamasında İngiltere ile berabere kalacak ve yenilgisiz kalacaktır.

Aslında, Yıldızlar ve Şeritler, son beş Dünya Kupası katılımında sadece bir kez eleme turlarına yükselmeyi başaramadı.

En Ucuz Türkiye Grup Aşaması Biletleri

Canlı ikincil piyasa takibi, resmi nominal değerler ve aktif yeniden satış portallarına göre, D Grubu'nda Türkiye'yi izlemek için en ucuz giriş seviyesi biletlerin fiyat dağılımı aşağıdaki gibidir.

Fiyatlar, stadyumun büyüklüğü, bölgedeki talep ve ulaşım kolaylığına göre dinamik olarak değişmektedir.

D Grubu Bilet Fiyat Sıralaması

Sıra Maç (Tarih) Mekan (Şehir) Bilet 1 Avustralya - Türkiye (14 Haziran) BC Place (Vancouver, Kanada) Bilet #2 Türkiye - Paraguay (20 Haziran) Levi's Stadyumu (Santa Clara, ABD) Bilet #3 Türkiye - ABD (26 Haziran) SoFi Stadyumu (Los Angeles, ABD) Bilet

2026 ABD Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Not: Bilet fiyatları, dinamik fiyatlandırma ve yeniden satış talebine bağlı olarak düzenli olarak dalgalanmaktadır. Sıralamalar, yazım tarihi itibarıyla kamuya açık en yüksek fiyatları yansıtmaktadır ve turnuva yaklaştıkça değişebilir.

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması , 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 ABD Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

ABD'nin 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı; alt tribünde yer alır.

En pahalı olanı; alt tribünde yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışında üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 Yarı final 420 $ - 3.295 Final 2.030 $ - 7.875

2026 Dünya Kupası'nda ABD'den ne beklemeli?

ABD, 1994'teki grubundan çıkmış, ancak 16 turunda daha sonra Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya'ya karşı cesurca mücadele ettikten sonra turnuvaya veda etmişti. Bebeto'nun ikinci yarıda attığı gol, iki takımı ayıran tek fark olmuştu.

O zamandan bu yana büyük bir gelişme kaydeden ABD, 2018 hariç tüm Dünya Kupalarına katılmaya hak kazandı. Üç kez daha (2010, 2014 ve 2022) son 16 turuna yükseldiler ve 2002'de çeyrek finale kalarak birçok kişiyi şaşırttılar.

ABD, Mauricio Pochettino'nun yönetiminde daha da gelişmeyi umuyor. Eylül 2024'te eski Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain ve Chelsea teknik direktörünü göreve getirerek niyetlerini açıkça ortaya koydular.

2025'in başlarında üst üste dört maç kaybettikleri durgun bir döneme rağmen, Yıldızlar ve Şeritler son zamanlarda etkileyici bir toparlanma gösterdi ve son on iki maçın sadece ikisini kaybetti; bu süreçte Japonya, Avustralya, Paraguay ve Uruguay gibi takımları mağlup etti.

Türkiye Dünya Kupası kadrosunda kimler var? 26 kişilik nihai kadro

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın yönetimindeki Türkiye milli futbol takımı (Bizim Çocuklar), 26 kişilik nihai kadrosunu resmen belirledi. 2002'den bu yana ilk kez dünya sahnesine geri dönen Türkiye, Avustralya, Paraguay ve turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan ABD ile birlikte son derece rekabetçi D Grubu'nda yer alıyor.

Kadro, Inter Milan'ın orta saha ustası Hakan Çalhanoğlu ve Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler gibi tanınmış Avrupalı yıldızları bir araya getiren seçkin ve yaratıcı bir dengeye sahip. Bu denge, Merih Demiral ve Abdülkerim Bardakcı'nın liderliğindeki sağlam savunma hattıyla destekleniyor.

İster Türkiye'nin eleme turlarına yükselme yolunu planlıyor olun, ister Vancouver, Santa Clara ve Los Angeles'ta oynanacak D Grubu maçları için bilet durumunu takip ediyor olun, işte Türkiye'yi temsil eden 26 kişilik resmi kadro:

Türkiye'nin Resmi Dünya Kupası Kadrosu

Pozisyon Oyuncu Şu anki kulübü Kaleci Altay Bayındır Manchester United Mert Günok Fenerbahçe Uğurcan Çakır Galatasaray Defans Abdülkerim Bardakcı Galatasaray Eren Elmalı Trabzonspor Çağlar Söyüncü Fenerbahçe Mert Müldür Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu Brighton & Hove Albion Merih Demiral Al-Ahli Ozan Kabak TSG Hoffenheim Samet Akaydin Fenerbahçe Zeki Çelik Roma Orta saha Hakan Çalhanoğlu (K) Inter Milan İsmail Yüksek Fenerbahçe Kaan Ayhan Galatasaray Orkun Kökçü Benfica Salih Özcan VfL Wolfsburg Forvetler Arda Güler Real Madrid Kenan Yıldız Juventus Kerem Aktürkoğlu Benfica Barış Alper Yılmaz Galatasaray Yunus Akgün Galatasaray Can Uzun Eintracht Frankfurt Deniz Gül Porto İrfan Can Kahveci Fenerbahçe Oğuz Aydın Fenerbahçe

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileri?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve turnuvada kullanılacak stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: