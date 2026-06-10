Futbol, Kuzey Amerika’da en göz alıcı spor olarak görülmeyebilir; ancak FIFA Dünya Kupası şehre geldiğinde, futbol coşkusu her zaman halkı sarar.
Taraftarlar, ABD milli takımı sahaya çıktığında onu desteklemek için akın akın stadyumlara akın edecek ve Sofi Stadyumu (Los Angeles) ile Lumen Field (Seattle), ABD milli takımının grup maçları için 70.000 kişilik kalabalık bekliyor.
GOAL, biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere aktarsın.
2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?
2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.
Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.
2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:
- Kanada: Toronto ve Vancouver
- Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey
- Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle
Amerika Birleşik Devletleri'nin 2026 Dünya Kupası grup maç takvimi nedir?
|Tarih (Maç başlangıç saati, ET)
|Maç
|Mekan
|Bilet
|12 Haziran (21:00 ET)
|ABD - Paraguay
|SoFi Stadyumu, Los Angeles
|Bilet
|19 Haziran (15:00 ET)
|ABD - Avustralya
|Lumen Field, Seattle
|Bilet
|25 Haziran (22:00 ET)
|Türkiye - ABD
|SoFi Stadyumu, Los Angeles
|Bilet
2010 Güney Afrika Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldiği gibi, ABD 2022 Dünya Kupası grup aşamasında İngiltere ile berabere kalacak ve yenilgisiz kalacaktır.
Aslında, Yıldızlar ve Şeritler, son beş Dünya Kupası katılımında sadece bir kez eleme turlarına yükselmeyi başaramadı.
En Ucuz Türkiye Grup Aşaması Biletleri
Canlı ikincil piyasa takibi, resmi nominal değerler ve aktif yeniden satış portallarına göre, D Grubu'nda Türkiye'yi izlemek için en ucuz giriş seviyesi biletlerin fiyat dağılımı aşağıdaki gibidir.
Fiyatlar, stadyumun büyüklüğü, bölgedeki talep ve ulaşım kolaylığına göre dinamik olarak değişmektedir.
D Grubu Bilet Fiyat Sıralaması
|Sıra
|Maç (Tarih)
|Mekan (Şehir)
|Bilet
|1
|Avustralya - Türkiye (14 Haziran)
|BC Place (Vancouver, Kanada)
|Bilet
|#2
|Türkiye - Paraguay (20 Haziran)
|Levi's Stadyumu (Santa Clara, ABD)
|Bilet
|#3
|Türkiye - ABD (26 Haziran)
|SoFi Stadyumu (Los Angeles, ABD)
|Bilet
2026 ABD Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?
Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.
Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.
İşte bilmeniz gerekenler:
- SonDakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
- Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.
2026 ABD Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?
ABD'nin 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:
- Kategori 1: En pahalı olanı; alt tribünde yer alır.
- Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.
- Kategori 3: Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.
- Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışında üst katta yer alır.
Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:
|Sahne
|Bilet fiyat aralığı
|Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları)
|75 $ - 2.735
|Son 32
|105 $ - 750
|Son 16
|170 $ - 980
|Çeyrek finaller
|275 $ - 1.775
|Yarı final
|420 $ - 3.295
|Final
|2.030 $ - 7.875
2026 Dünya Kupası'nda ABD'den ne beklemeli?
ABD, 1994'teki grubundan çıkmış, ancak 16 turunda daha sonra Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya'ya karşı cesurca mücadele ettikten sonra turnuvaya veda etmişti. Bebeto'nun ikinci yarıda attığı gol, iki takımı ayıran tek fark olmuştu.
O zamandan bu yana büyük bir gelişme kaydeden ABD, 2018 hariç tüm Dünya Kupalarına katılmaya hak kazandı. Üç kez daha (2010, 2014 ve 2022) son 16 turuna yükseldiler ve 2002'de çeyrek finale kalarak birçok kişiyi şaşırttılar.
ABD, Mauricio Pochettino'nun yönetiminde daha da gelişmeyi umuyor. Eylül 2024'te eski Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain ve Chelsea teknik direktörünü göreve getirerek niyetlerini açıkça ortaya koydular.
2025'in başlarında üst üste dört maç kaybettikleri durgun bir döneme rağmen, Yıldızlar ve Şeritler son zamanlarda etkileyici bir toparlanma gösterdi ve son on iki maçın sadece ikisini kaybetti; bu süreçte Japonya, Avustralya, Paraguay ve Uruguay gibi takımları mağlup etti.
Türkiye Dünya Kupası kadrosunda kimler var? 26 kişilik nihai kadro
Teknik direktör Vincenzo Montella'nın yönetimindeki Türkiye milli futbol takımı (Bizim Çocuklar), 26 kişilik nihai kadrosunu resmen belirledi. 2002'den bu yana ilk kez dünya sahnesine geri dönen Türkiye, Avustralya, Paraguay ve turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan ABD ile birlikte son derece rekabetçi D Grubu'nda yer alıyor.
Kadro, Inter Milan'ın orta saha ustası Hakan Çalhanoğlu ve Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler gibi tanınmış Avrupalı yıldızları bir araya getiren seçkin ve yaratıcı bir dengeye sahip. Bu denge, Merih Demiral ve Abdülkerim Bardakcı'nın liderliğindeki sağlam savunma hattıyla destekleniyor.
İster Türkiye'nin eleme turlarına yükselme yolunu planlıyor olun, ister Vancouver, Santa Clara ve Los Angeles'ta oynanacak D Grubu maçları için bilet durumunu takip ediyor olun, işte Türkiye'yi temsil eden 26 kişilik resmi kadro:
Türkiye'nin Resmi Dünya Kupası Kadrosu
|Pozisyon
|Oyuncu
|Şu anki kulübü
|Kaleci
|Altay Bayındır
|Manchester United
|Mert Günok
|Fenerbahçe
|Uğurcan Çakır
|Galatasaray
|Defans
|Abdülkerim Bardakcı
|Galatasaray
|Eren Elmalı
|Trabzonspor
|Çağlar Söyüncü
|Fenerbahçe
|Mert Müldür
|Fenerbahçe
|Ferdi Kadıoğlu
|Brighton & Hove Albion
|Merih Demiral
|Al-Ahli
|Ozan Kabak
|TSG Hoffenheim
|Samet Akaydin
|Fenerbahçe
|Zeki Çelik
|Roma
|Orta saha
|Hakan Çalhanoğlu (K)
|Inter Milan
|İsmail Yüksek
|Fenerbahçe
|Kaan Ayhan
|Galatasaray
|Orkun Kökçü
|Benfica
|Salih Özcan
|VfL Wolfsburg
|Forvetler
|Arda Güler
|Real Madrid
|Kenan Yıldız
|Juventus
|Kerem Aktürkoğlu
|Benfica
|Barış Alper Yılmaz
|Galatasaray
|Yunus Akgün
|Galatasaray
|Can Uzun
|Eintracht Frankfurt
|Deniz Gül
|Porto
|İrfan Can Kahveci
|Fenerbahçe
|Oğuz Aydın
|Fenerbahçe
2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileri?
2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve turnuvada kullanılacak stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz:
|Ülke
|Stadyum (Şehir)
|Kapasite
|Kanada
|BC Place (Vancouver)
|48.821
|BMO Field (Toronto)
|72.766
|Meksika
|Estadio Banorte (Meksiko)
|48.821
|Estadio Akron (Guadalajara)
|44.330
|Estadio BBVA (Monterrey)
|50.113
|Amerika Birleşik Devletleri
|Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta)
|67.382
|Gillette Stadyumu (Boston)
|63.815
|AT&T Stadyumu (Dallas)
|70.122
|NRG Stadyumu, Houston
|68.311
|Arrowhead Stadyumu (Kansas City)
|67.513
|SoFi Stadyumu (Los Angeles)
|69.650
|Hard Rock Stadyumu, Miami
|64.091
|MetLife Stadyumu, New York
|78.576
|Lincoln Financial Field, Philadelphia
|65.827
|Levi's Stadyumu, San Francisco
|69.391
|Lumen Field, Seattle
|65.123