Fransız ligi (Ligue 1), Avrupa ve dünya çapındaki futbolseverler arasında her zaman büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştur; ancak Paris Saint-Germain’in UEFA Şampiyonlar Ligi’nde elde ettiği sansasyonel çifte zafer, ligin popülaritesini daha da artırmıştır.

Paris Saint-Germain, üst üste beş lig şampiyonluğu kazanarak Fransız futbolunun en öne çıkan takımı olsa da, Fransa'nın dört bir yanındaki stadyumlarda maçları izlemek ve bu deneyimi yaşamak isteyenlerin sayısı da önemli ölçüde artmaya devam ediyor.

GOAL, bu sezon yapılacak bir Ligue 1 maçına bilet alarak kendi Fransız futbol hayallerinizi nasıl gerçeğe dönüştürebileceğiniz konusunda size rehberlik etsin.

Yaklaşan 1. Maç Günü Ligue 1 karşılaşmaları ve biletleri

Tarih ve Saat (CET) Maç Stadyum Biletler 21 Ağustos Cuma, 20:45 Marsilya - Strazburg Stade Vélodrome (Marsilya) Bilet 22 Ağustos Cumartesi, 17:15 Lens - Auxerre Stade Bollaert-Delelis (Lens) Bilet 22 Ağustos Cumartesi, 20:45 Le Mans - Brest Stade Marie-Marvingt (Le Mans) Biletler 22 Ağustos Cumartesi, 20:45 Nice - Lorient Allianz Riviera (Nice) Biletler 22 Ağustos Cumartesi, 20:45 Toulouse - Olympique Lyonnais Stadium de Toulouse (Toulouse) Bilet 22 Ağustos Cumartesi, 20:45 Troyes - Paris FC Stade de l'Aube (Troyes) Bilet 23 Ağustos Pazar, 15:00 Angers - Lille Raymond Kopa Stadyumu (Angers) Biletler 23 Ağustos Pazar, 17:15 Le Havre - Monaco Stade Océane (Le Havre) Bilet 23 Ağustos Pazar, 20:45 Paris Saint-Germain - Rennes Parc des Princes (Paris) Bilet

Ligue 1'in 2. haftasındaki maçlar ve biletler

Tarih ve Saat (CET) Maç Stadyum Bilet 28 Ağustos Cuma, 20:45 Lille - Paris Saint-Germain Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy (Lille) Bilet 29 Ağustos Cumartesi, 17:15 Strasbourg - Lens Stade de la Meinau (Strasbourg) Biletler 29 Ağustos Cumartesi, 20:45 Auxerre - Angers Stade de l'Abbé-Deschamps (Auxerre) Biletler 29 Ağustos Cumartesi, 20:45 Brest - Toulouse Stade Francis-Le Blé (Brest) Biletler 29 Ağustos Cumartesi, 20:45 Lorient - Troyes Stade du Moustoir (Lorient) Biletler 29 Ağustos Cumartesi, 20:45 Olympique Lyonnais - Le Havre Parc Olympique Lyonnais (Lyon) Biletler 30 Ağustos Pazar, 15:00 Paris FC - Nice Stade Jean-Bouin (Paris) Biletler 30 Ağustos Pazar, 17:15 Rennes - Le Mans Roazhon Park (Rennes) Biletler 30 Ağustos Pazar, 20:45 Monaco - Marsilya Stade Louis II (Monako) Bilet

Ligue 1 biletleri nasıl satın alınır

Ligue 1 maç biletlerini satın almanın en güvenilir yolu, kulüplerin resmi web sitelerini ziyaret etmektir.

Bir hesap oluşturmanız ve kişisel bilgilerinizi girmeniz gerekebilir. Biletler genellikle maç gününden 4 ila 6 hafta önce satışa sunulur.

PSG gibi en büyük kulüplerin maç biletleri genellikle çabuk tükenirken, diğer birçok takımın biletlerine ulaşmak daha kolaydır.

Biletler resmi kanallardan tükenmişse veya son dakika biletleri almak istiyorsanız, StubHub gibi ikincil satış sitelerini değerlendirebilirsiniz.

Ligue 1 biletleri ne kadar?

Ligue 1 maç biletlerinin fiyatları büyük farklılıklar gösterir. Çoğu kulüp, yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu fiyat aralıkları kulüpler arasında farklılık gösterir.

Bu faktörlerin yanı sıra, stadyumlardaki koltuk konumları da bilet fiyatını önemli ölçüde etkiler; en iyi manzaraya sahip koltuklar en yüksek fiyata sahiptir.

Bazı kulüpler ayrıca maçları kategorilere ayırır; “Le Classique” (PSG – Marsilya) ve “Le Derby des Olympiques” (Olympique Lyonnais – Marsilya) gibi büyük rakiplerle oynanan önemli karşılaşmalar en yüksek kategoriye girer ve fiyatlar buna göre artar.

2026-27 Ligue 1 kulüpleri bilet fiyatlarına göre sıralaması

Kulüp Stadyum Bilet Fiyat Aralığı (Yetişkin) Angers Stade Raymond Kopa 15-70 € Auxerre Stade Abbe Deschamps 15 € - 65 € Brest Stade Francis-Le Ble 15 € - 75 € Le Havre Stade Oceane 15 € - 70 € Le Mans Stade Marie-Marvingt 15 € - 60 € Lens Stade Bollaert-Delelis 20 € - 95 € Lille Stade Pierre-Mauroy 25 € - 110 € Lorient Stade du Moustoir 15 € - 65 € Lyon Groupama Stadyumu 25 € - 120 € Marsilya Stade Vélodrome 30 € - 220 € Monako Stade Louis II 20 € - 100 € Nice Allianz Riviera 20 € - 90 € Paris FC Stade Jean-Bouin 15 € - 70 € Paris Saint-Germain Parc des Princes 45 € - 350 € Rennes Roazhon Park 20 € - 85 € Strasbourg Stade de la Meinau 20 € - 90 € Toulouse Toulouse Stadyumu 15 € - 75 € Troyes Stade de l'Aube 15 € - 60 €

Ligue 1 VIP biletleri nasıl satın alınır?

Ligue 1 konukseverlik biletleri satın almak istiyorsanız, kulüplerin resmi sitelerini kontrol etmenizde fayda var.

Hospitality seçenekleri, hangi takımı izleyeceğinize ve hangi paketi satın almak istediğinize göre değişiklik gösterir.

Yiyecek ve içecekler genellikle tüm paketlere dahildir; üst düzey seçeneklerde ise kaliteli yemek deneyimleri sunulur.

Ligue 1 sezonundan ne beklemeli?

Hangi Ligue 1 maçı için bilet almaya karar verirseniz verin, muhtemelen geleceğin parlak genç yıldızlarını izleme fırsatı bulacaksınız. Zinedine Zidane (Bordeaux), Thierry Henry ve Kylian Mbappe (Monaco), Eric Cantona (Auxerre) ve Michel Platini (Nancy) gibi pek çok ünlü Fransız oyuncu, etkileyici kariyerlerine kendi ülkelerinde başlamıştır.

Ligue 1, genç Fransız yetenekleri yetiştiren bir yuva olarak tanınmasının yanı sıra, Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Vitinha, Folarin Balogun ve Endrick gibi günümüz futbolunun dünya çapındaki yıldızları da burada forma giyiyor.

Paris Saint-Germain, son dönemde Ligue 1’in en parlayan yıldızı olmuş ve Parc des Princes’te bu takımı izlemek için bilet talebi her zaman yüksek seviyede. Geçen sezon, beşinci üst üste Fransa lig şampiyonluğunu kazanan Les Rouge-et-Bleu için bir başka başarılı sezon oldu.

Luis Enrique’nin öğrencileri sadece ulusal sahada hakimiyet kurmakla kalmadı, aynı zamanda 2018’de Real Madrid’den bu yana Avrupa şampiyonluğunu koruyan ilk takım oldular. Şimdi ise üç sezon üst üste Avrupa’da üstünlük kuran Real Madrid, Bayern Münih ve Ajax’ın da yer aldığı seçkin kulübe katılmayı hedefliyorlar.

Dünya çapında PSG gibi bir kupa dolabına sahip olabilecek çok fazla takım yok. Yarım asırdan biraz daha uzun bir süre önce kurulmuş olmasına rağmen Fransa’nın en başarılı kulübü, 50’den fazla büyük başarıya imza attı.

Elbette diğer Ligue 1 takımlarının da görkemli geçmişleri var ve çok geniş bir taraftar kitlesine sahipler. Nitekim, 2025 yılında tarihlerinde 15. kez Ligue 1 ikincisi olan Marsilya, Fransa’daki en yüksek ortalama seyirci sayısına sahip; Stade Vélodrome’da (günümüzde Orange Vélodrome olarak biliniyor) maçlarını 60.000’den fazla seyirci izliyor.

Marsilya ayrıca Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ilk Fransız takımı olarak da tarihe geçmiştir. Fransız efsane Didier Deschamps’ın kaptanlığını yaptığı ve Basile Boli ile Marcel Desailly gibi isimlerin yer aldığı takım, 1993’te Münih’te oynanan finalde AC Milan’ı 1-0 yenerek Avrupa’nın kralı olmuştur. Ev maçlarında düzenli olarak büyük seyirci kitlesi çeken diğer Fransız kulüpleri arasında Olympique Lyonnais, Lille ve Lens bulunmaktadır.

Ligue 1 maçlarını nasıl izleyebilirim veya canlı yayınlayabilirim?

PSG’nin geçen sezon yeniden Avrupa şampiyonu olmasına rağmen, Birleşik Krallık’taki televizyon kanalları 2026/27 sezonu için Ligue 1’in yayın haklarını satın almamaya karar verdi.

Ancak ABD’de Ligue 1 maçları beIn Sports, beIn Sports Connect ve Fubo kanallarında yayınlanacak. Fubo'da, beIN Sports ağını içeren Pro (aylık 84,99 $), Elite (aylık 104,99 $), Deluxe (aylık 114,99 $) veya Fubo Latino (aylık 14,99 $) abonelik paketleri üzerinden Fransız maçlarına erişilebilir.

Fubo, tüm planlarında yeni abonelere 5 günlük ücretsiz deneme süresi sunmaktadır. Seçtiğiniz paketin tam ücretinin otomatik olarak tahsil edilmesini önlemek için, 5 günlük deneme süresi sona ermeden aboneliğinizi iptal etmeniz gerekir.