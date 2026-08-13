Fransa Ligi'nin (Ligue 1) Avrupa ve dünya futbolseverleri arasında her zaman büyük bir takipçi kitlesi oldu ve Paris Saint-Germain'in üst üste beş lig şampiyonluğuna, bir de Şampiyonlar Ligi unvan savunmasına uzanan sürmekte olan hakimiyeti, 2026/27 sezonu öncesinde ligin profilini daha da yükseltti.

Paris Saint-Germain, Fransız futbolunun açık ara öne çıkan takımı olmayı sürdürürken, Fransa'nın dört bir yanındaki statlarda maç izleme deneyimi yaşamak için seyahat etme isteği de önemli ölçüde artmaya devam ediyor; bu sezon lige yükselen iki yeni takım olan Troyes ve Le Mans da lige yeni hikayeler katıyor.

GOAL, bu sezon yaklaşan bir Ligue 1 maçına bilet alarak Fransız futbolu hayallerinizi nasıl gerçeğe dönüştürebileceğiniz konusunda size rehberlik etsin.

Yaklaşan 1. hafta Ligue 1 maçları ve biletleri

Tarih ve Saat (CET) Karşılaşma Stadyum Biletler 21 Ağu Cuma, 20:45 Marseille - Strasbourg Stade Vélodrome (Marseille) Biletler 22 Ağu Cumartesi, 17:15 Lens - Auxerre Stade Bollaert-Delelis (Lens) Biletler 22 Ağu Cumartesi, 20:45 Le Mans - Brest Stade Marie-Marvingt (Le Mans) Biletler 22 Ağu Cumartesi, 20:45 Nice - Lorient Allianz Riviera (Nice) Biletler 22 Ağu Cumartesi, 20:45 Toulouse - Olympique Lyonnais Stadium de Toulouse (Toulouse) Biletler 22 Ağu Cumartesi, 20:45 Troyes - Paris FC Stade de l'Aube (Troyes) Biletler 23 Ağu Pazar, 15:00 Angers - Lille Raymond Kopa Stadium (Angers) Biletler 23 Ağu Pazar, 17:15 Le Havre - Monaco Stade Océane (Le Havre) Biletler 23 Ağu Pazar, 20:45 Paris Saint-Germain - Rennes Parc des Princes (Paris) Biletler

Yaklaşan 2. hafta Ligue 1 maçları ve biletleri

Tarih ve Saat (CET) Karşılaşma Stadyum Biletler 28 Ağu Cuma, 20:45 Lille - Paris Saint-Germain Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy (Lille) Biletler 29 Ağu Cumartesi, 17:15 Strasbourg - Lens Stade de la Meinau (Strasbourg) Biletler 29 Ağu Cumartesi, 20:45 Auxerre - Angers Stade de l'Abbé-Deschamps (Auxerre) Biletler 29 Ağu Cumartesi, 20:45 Brest - Toulouse Stade Francis-Le Ble (Brest) Biletler 29 Ağu Cumartesi, 20:45 Lorient - Troyes Stade du Moustoir (Lorient) Biletler 29 Ağu Cumartesi, 20:45 Olympique Lyonnais - Le Havre Parc Olympique Lyonnais (Lyon) Biletler 30 Ağu Pazar, 15:00 Paris FC - Nice Stade Jean-Bouin (Paris) Biletler 30 Ağu Pazar, 17:15 Rennes - Le Mans Roazhon Park (Rennes) Biletler 30 Ağu Pazar, 20:45 Monaco - Marseille Stade Louis II (Monaco) Biletler

Canlı yayın için resmi olarak seçilen sezonun 10 öne çıkan fikstürü arasında PSG'nin 20 Eylül'de Marseille deplasmanına gideceği maç ile 7 Şubat'ta Parc des Princes'teki rövanş karşılaşması da yer alıyor. Her iki tarih de Le Classique için bilet arayan taraftarlar açısından kilit önemde.

Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Ligue 1 maç bileti satın almak için en güvenilir yöntem, kulüplerin resmi sitelerine gitmektir.

Bir hesap oluşturmanız ve kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekebilir. Biletler çoğu zaman maç gününden 4 ila 6 hafta önce satışa çıkar.

PSG gibi en büyük kulüplerin maç biletleri çoğu zaman hızla tükenirken, diğer birçok takımın biletlerine ulaşmak daha kolaydır.

Biletler resmi kanallar üzerinden tükenmişse ya da son dakika bileti yakalamak istiyorsanız, StubHub gibi ikincil satıcıları değerlendirmek isteyebilirsiniz.

Ligue 1 biletleri ne kadar?

Ligue 1 maç biletlerinin maliyeti büyük ölçüde değişiklik gösterir. Çoğu kulüp, yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu aralıklar kulüpten kulübe farklılık gösterir.

Bu etkenlere ek olarak, stat içindeki koltuk konumları da bilet fiyatını önemli ölçüde etkiler; premium görüş açısına sahip yerler en yüksek maliyeti oluşturur.

Bazı kulüpler ayrıca fikstürleri kategorilere ayırır. 'Le Classique' (PSG - Marseille) ve 'Le Derby des Olympiques' (Olympique Lyonnais - Marseille) gibi büyük rakiplere karşı öne çıkan eşleşmeler en yüksek kademeye girer ve fiyatlar da buna göre yükselir.

2026/27 Ligue 1 kulüplerinin bilet fiyatları

Kulüp Stadyum Bilet Fiyat Aralığı (Yetişkin) Angers Stade Raymond Kopa €15-€70 Auxerre Stade Abba Deschamps €15-€65 Brest Stade Francis-Le-Bleu €15-€75 Le Havre Stade Oceane €15-€70 Le Mans Stade Marie-Marvingt €15-€60 Lens Stade Bollaert-Delelis €20-€95 Lille Stade Pierre-Mauroy €25-€110 Lorient Stade du Moustoir €15-€65 Lyon Groupama Stadium €25-€120 Marseille Stade Vélodrome €30-€220 Monaco Stade Louis II €20-€100 Nice Allianz Riviera €20-€90 Paris FC Stade Jean-Bouin €15-€70 Paris Saint-Germain Parc des Princes €45-€350 Rennes Roazhon Park €20-€85 Strasbourg Stade de la Meinau €20-€90 Toulouse Stadium de Toulouse €15-€75 Troyes Stade de l'Aube €15-€60

Ligue 1 sezonundan ne beklenmeli?

Hangi Ligue 1 maçına bilet almayı seçerseniz seçin, geleceğin parlak genç yıldızlarından bazılarını görmeniz muhtemel. Zinedine Zidane (Bordeaux), Thierry Henry ve Kylian Mbappe (Monaco), Eric Cantona (Auxerre) ve Michel Platini (Nancy) dahil olmak üzere çok sayıda ünlü Fransız oyuncu, etkileyici kariyerlerine kendi ülkelerinde başladı.

Ligue 1, genç Fransız yeteneklerin yetiştirildiği bir merkez olarak tanınmasının yanı sıra, günümüz futbolunun küresel yıldızlarına da ev sahipliği yapıyor; Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Vitinha, Folarin Balogun ve Endrick bunlar arasında yer alıyor.

Paris Saint-Germain, Ligue 1'in en önde gelen gücü olmayı sürdürüyor ve Parc des Princes'te onları sahada görmek için bilet talebi her zaman yüksek oluyor. Geçen sezon, PSG için bir başka baskın kampanya oldu; takım, RC Lens'ten gelen ender şampiyonluk yarışını bitime bir maç kala savuşturarak üst üste beşinci Fransa Ligi şampiyonluğunu, toplamda ise 14. şampiyonluğunu kazandı.

Yalnızca yurt içinde üstünlük kurmakla kalmadılar, Luis Enrique'nin ekibi Avrupa'daki tacını da başarıyla korudu; Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i mağlup ederek 2018'de Real Madrid'den bu yana kupayı koruyan ilk takım oldular. Böylece modern dönemde Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda üst üste şampiyonluk yaşayan Real Madrid, Bayern Münih ve Ajax gibi seçkin kulüpler arasındaki yerlerini aldılar.

PSG kadar dolu bir kupa dolabıyla övünebilecek dünyada fazla takım yok. Yalnızca yarım asrı biraz aşkın süre önce kurulmuş olmasına rağmen Fransa'nın en başarılı kulübü olan PSG, 50'den fazla büyük onur topladı.

Marseille'in sezonu ise çok farklı bir hikaye anlattı. Roberto De Zerbi, zorlu sonuçlar serisinin ardından şubatta görevden alındı; kısa süreli bir geçici görevin ardından teknik direktörlüğe sonunda Habib Beye getirildi ve kulüp sezonu beşinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi yerine Avrupa Ligi bileti alabildi. Hayal kırıklığı yaratan bitirişe rağmen Marseille, Fransa'nın en çok desteklenen kulüplerinden biri olmayı sürdürüyor; Ligue 1'in en büyük kapasitesine sahip stadı olan Stade Velodrome'da, diğer adıyla Orange Velodrome'da, seyirci sayısı düzenli olarak 60.000'i aşıyor.

Marseille ayrıca Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Fransız takım olarak da tarihe geçti. Kaptanlığını Fransız efsanesi Didier Deschamps'ın yaptığı, Basile Boli ve Marcel Desailly gibi isimleri barındıran takım, 1993 finalinde Münih'te AC Milan'ı 1-0 yenerek Avrupa'nın kralı oldu. Düzenli olarak yüksek iç saha seyircisi çeken diğer Fransız kulüpleri arasında Olympique Lyonnais, Lille ve Lens yer alırken, lige yeni yükselen Troyes ve 16 yıl aradan sonra yeniden en üst seviyeye dönen Le Mans da bu sezon takvime yeni statlar ekliyor.