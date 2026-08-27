Monaco’daki Grimaldi Forum’da perşembe akşamı 2026/27 sezonu Şampiyonlar Ligi lig aşamasının kura çekimi yapıldı. Kura, aralarında Paris Saint-Germain - Barcelona, Arsenal - Real Madrid ve Manchester United - Bayern Münih’in de bulunduğu çok sayıda dev eşleşmeyi ortaya çıkardı.
Lig aşamasının ilk maç haftası 8, 9 ve 10 Eylül’de oynanacak. 1 ila 8. sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek, 9 ila 24. sıradaki ekipleri ise önce bir ara tur bekliyor.
25 ila 36. sıradaki takımlar ise Şampiyonlar Ligi’ne ve Avrupa’ya veda edecek, çünkü bu ekipler artık Avrupa Ligi’ne de düşmeyecek.
Shakhtar Donetsk, iç saha maçını Chelsea’nin Stamford Bridge stadında oynayacak. Tüm kulüpler her torbadan iki takımla eşleşti. Final, 5 Haziran 2027’de Atlético Madrid’in Riyadh Air Metropolitano stadında oynanacak.
1. Torba takımlarının kuraları
Paris Saint-Germain: Barcelona (i), Manchester City (d), Roma (i), Aston Villa (d), Galatasaray (i), Villarreal (d), Slovan Bratislava (i), Como (d).
Bayern Münih: Arsenal (i), Atlético Madrid (d), Real Betis (i), Manchester United (d), FK Bodø/Glimt (i), Lille OSC (d), Slavia Prag (i), Viking FK (d).
Real Madrid: Inter (i), Arsenal (d), PSV (i), Roma (d), RB Leipzig (i), Shakhtar Donetsk (d), LASK (i), AEK Atina (d).
Liverpool: Atlético Madrid (i), Inter (d), Porto (i), Club Brugge (d), Villarreal (i), Fenerbahçe (d), RC Lens (i), LASK (d).
Inter: Liverpool (i), Real Madrid (d), Club Brugge (i), Borussia Dortmund (d), Shakhtar Donetsk (i), Feyenoord (d), VfB Stuttgart (i), Slovan Bratislava (d).
Manchester City: Paris SG (i), Barcelona (d), Sporting Portekiz (i), Porto (d), Napoli (i), RB Leipzig (d), AEK Atina (i), RC Lens (d).
Arsenal: Real Madrid (i), Bayern Münih (d), Borussia Dortmund (i), Real Betis (d), Lille OSC (i), Napoli (d), Sabah FK (i), Slavia Prag (d).
Barcelona: Manchester City (i), Paris SG (d), Aston Villa (i), Sporting Portekiz (d), Feyenoord (i), Galatasaray (d), Como (i), Sabah FK (d).
Atlético Madrid: Bayern Münih (i), Liverpool (d), Manchester United (i), PSV (d), Fenerbahçe (i), FK Bodø/Glimt (d), Viking FK (i), VfB Stuttgart (d).
2. Torba takımlarının kuraları
Borussia Dortmund: Inter (i), Arsenal (d), Real Betis (i), Aston Villa (d), Villarreal (i), FK Bodø/Glimt (d), AEK Atina (i), Sabah FK (d).
Roma: Real Madrid (i), Paris SG (d), Sporting Portekiz (i), Manchester United (d), Lille OSC (i), Fenerbahçe (d), Slovan Bratislava (i), AEK Atina (d).
Sporting Portekiz: Barcelona (i), Manchester City (d), Manchester United (i), Roma (d), Galatasaray (i), Shakhtar Donetsk (d), LASK (i), RC Lens (d).
Aston Villa: Paris SG (i), Barcelona (d), Borussia Dortmund (i), Club Brugge (d), Fenerbahçe (i), Galatasaray (d), Viking FK (i), Slavia Prag (d).
Porto: Manchester City (i), Liverpool (d), PSV (i), Real Betis (d), Napoli (i), Feyenoord (d), Slavia Prag (i), LASK (d).
Manchester United: Bayern Münih (i), Atlético Madrid (d), Roma (i), Sporting Portekiz (d), RB Leipzig (i), Villarreal (d), Sabah FK (i), Como (d).
Club Brugge: Liverpool (i), Inter (d), Aston Villa (i), PSV (d), FK Bodø/Glimt (i), Napoli (d), RC Lens (i), VfB Stuttgart (d).
Real Betis: Arsenal (i), Bayern Münih (d), Porto (i), Borussia Dortmund (d), Feyenoord (i), Lille OSC (d), Como (i), Slovan Bratislava (d).
PSV: Atlético Madrid (i), Real Madrid (d), Club Brugge (i), Porto (d), Shakhtar Donetsk (i), RB Leipzig (d), VfB Stuttgart (i), Viking FK (d).
3. Torba takımlarının kuraları
Feyenoord: Inter (i), Barcelona (d), Porto (i), Real Betis (d), RB Leipzig (i), Galatasaray (d), Como (i), Viking FK (d).
Lille OSC: Bayern Münih (i), Arsenal (d), Real Betis (i), Roma (d), Galatasaray (i), FK Bodø/Glimt (d), Slovan Bratislava (i), VfB Stuttgart (d).
FK Bodø/Glimt: Atlético Madrid (i), Bayern Münih (d), Borussia Dortmund (i), Club Brugge (d), Lille OSC (i), Napoli (d), LASK (i), RC Lens (d).
Napoli: Arsenal (i), Manchester City (d), Club Brugge (i), Porto (d), FK Bodø/Glimt (i), Villarreal (d), Viking FK (i), Sabah FK (d).
RB Leipzig: Manchester City (i), Real Madrid (d), PSV (i), Manchester United (d), Shakhtar Donetsk (i), Feyenoord (d), RC Lens (i), Como (d).
Villarreal: Paris SG (i), Liverpool (d), Manchester United (i), Borussia Dortmund (d), Napoli (i), Fenerbahçe (d), Sabah FK (i), Slavia Prag (d).
Fenerbahçe: Liverpool (i), Atlético Madrid (d), Roma (i), Aston Villa (d), Villarreal (i), Shakhtar Donetsk (d), Slavia Prag (i), LASK (d).
Shakhtar Donetsk: Real Madrid (i), Inter (d), Sporting Portekiz (i), PSV (d), Fenerbahçe (i), RB Leipzig (d), AEK Atina (i), Slovan Bratislava (d).
Galatasaray: Barcelona (i), Paris SG (dış saha), Aston Villa (i), Sporting Portekiz (d), Feyenoord (i), Lille OSC (d), VfB Stuttgart (i), AEK Atina (d).
4. Torba takımlarının kuraları
Slavia Prag: Arsenal (i), Bayern Münih (d), Aston Villa (i), Porto (d), Villarreal (i), Fenerbahçe (d), RC Lens (i), Sabah FK (d)
Slovan Bratislava: Inter (i), Paris SG (d), Real Betis (i), Roma (d), Shakhtar Donetsk (i), Lille OSC (d), VfB Stuttgart (i), LASK (d).
VfB Stuttgart: Atlético Madrid (i), Inter (d), Club Brugge (i), PSV (d), Lille OSC (i), Galatasaray (d), Viking (i), Slovan Bratislava (d).
AEK Atina: Real Madrid (i), Manchester City (d), Roma (i), Borussia Dortmund (d), Galatasaray (i), Shakhtar Donetsk (d), LASK (i), Como (d).
LASK Linz: Liverpool (i), Real Madrid (d), Porto (i), Sporting Portekiz (d), Fenerbahçe (i), FK Bodø/Glimt (dış saha), Slovan Bratislava (i) AEK Atina (d).
Como: Paris SG (i), Barcelona (d), Manchester United (i), Real Betis (d), RB Leipzig (i), Feyenoord (d), AEK Atina (i), RC Lens (d).
RC Lens: Manchester City (i), Liverpool (d), Sporting Portekiz (i), Club Brugge (d), FK Bodø/Glimt (i), RB Leipzig (d), Como (i), Slavia Prag (d).
Viking FK: Bayern Münih (i), Atlético Madrid (d), PSV (i), Aston Villa (d), Feyenoord (i), Napoli (d), Sabah FK (i), VfB Stuttgart (d).
Sabah FK: Barcelona (i), Arsenal (d), Borussia Dortmund (i), Man United (d), Napoli (i), Villarreal (d), Slavia Prag (i), Viking FK (d).